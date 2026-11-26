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Oynat Güney Kıbrıs, elektrik talebini aşan güneş enerjisini heba etmemek için büyük bir hamle yapıyor. Ülkede bin megavatı geçen güneş kapasitesinin şebekede kesintilere yol açması üzerine, toplamda 300 megavatı aşan batarya depolama yatırımları açıklandı. Bakan Damianos, ilk sistemlerin 2027 yılına kadar faaliyete geçerek fazla elektriği muhafaza edeceğini belirtti. Yatırımlarla hem kesintiler önlenecek hem de enerji şebekesi çok daha esnek bir yapıya kavuşacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Güney Kıbrıs (ya da uluslarası camiada kullanılan adıyla Kıbrıs Cumhuriyeti), güneş enerjisi kurulu gücünün elektrik talebini aşması nedeniyle ürettiği yenilenebilir elektriğin önemli bir bölümünü heba ediyor. Özellikle güneş enerjisi üretiminin yüksek olduğu saatlerde şebekeye verilen elektriğin bir kısmı kesilmek zorunda kalıyor. Bu sorunun önüne geçmek isteyen ülke yönetimi, enerji depolama yatırımlarını hızlandırmaya hazırlanıyor.

Güney Kıbrıs'ın Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Michael Damianos, ülkenin elektrik sistemine toplamda 300 MW'ın üzerinde batarya depolama kapasitesi kazandırmayı planladıklarını açıkladı. Yeni yatırımların hem güneş enerjisinden daha fazla yararlanılmasını hem de elektrik şebekesinin daha esnek hâle getirilmesini sağlaması hedefleniyor.

Güney Kıbrıs'ta Güneş Enerjisi Kapasitesi İhtiyacın Üzerine Çıktı

Güney Kıbrıs'ın güneş enerjisi kapasitesi, ortalama elektrik ihtiyacının oldukça üzerinde. Damianos,ülkede 1.040 MW'ın üzerinde güneş enerjisi kurulu gücü bulunduğunu, buna karşılık ortalama elektrik talebinin yaklaşık 650 MW seviyesinde olduğunu belirtiyor. Özellikle güneşli saatlerde üretimin tüketimi aşması, şebekenin bu elektriğin tamamını kabul edememesine yol açıyor. Bu durumda fazla üretim, şebeke güvenliğini korumak amacıyla sınırlandırılıyor. Enerji sektöründe curtailment olarak adlandırılan bu uygulama, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilebilecek elektriğin bir bölümünün kullanılmadan devre dışı bırakılması anlamına geliyor.

Güney Kıbrıs'ta güneş enerjisi üretimine getirilen bu kısıtlamalar giderek daha ciddi bir sorun hâline geliyor. 2025 yılında güneş enerjisi üretiminin yüzde 47'si kesintiye uğrarken, 2026'nın ilk beş ayında bu oran yüzde 65'e kadar yükseldi. Üstelik ülkenin enerji depolama altyapısı henüz oldukça sınırlı. Şebekeye bağlı ilk büyük ölçekli batarya projesi olan, 1,8 MW'lık güneş enerjisi santraline entegre 5 MWh kapasiteli tesis ancak ağustos ayında devreye girdi.

İlk 120 MW'lık Batarya Depolama Sistemi 2027'de Devreye Girecek

Damianos'un açıklamasına göre ülkenin elektrik iletim sistemi operatörü tarafından geliştirilen 120 MW kapasiteli ilk şebeke bağlantılı depolama sisteminin 2027 yazına kadar faaliyete geçmesi bekleniyor. Bunun yanında devlete ait Electricity Authority of Cyprus (EAC), Dhekelia elektrik santralinde 80 MW kapasiteli bir batarya depolama tesisi kurmayı hedefliyor. Bu projenin de 2027 yılında tamamlanması planlanıyor. Bakan ayrıca Moni elektrik santralinde 100 MW kapasiteli başka bir depolama tesisi kurulacağını açıkladı.

Bu sistemler sayesinde güneş enerjisinden elde edilen fazla elektrik, üretimin yüksek olduğu saatlerde bataryalarda depolanabilecek ve ihtiyaç duyulduğunda yeniden şebekeye verilebilecek. Böylece hem yenilenebilir enerji üretimindeki kesintilerin azaltılması hem de elektrik sisteminin talepteki değişimlere daha kolay uyum sağlaması amaçlanıyor.

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Güney Kıbrıs'ın enerji stratejisi yalnızca batarya yatırımlarından ibaret değil. Damianos, elektrik piyasasında yapılacak düzenlemeler ve ülkenin diğer ülkelerle elektrik bağlantısı kurmasını sağlayacak projeleri de stratejinin diğer iki temel ayağı olarak tanımladı. Yönetim ayrıca ısı pompaları, elektrikli araçlar ve akıllı şarj sistemlerinin yaygınlaştırılmasını istiyor. Böylece özellikle öğle saatlerinde ortaya çıkan güneş enerjisi fazlasının ısınma, soğutma ve ulaşım gibi alanlarda değerlendirilmesi hedefleniyor.

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