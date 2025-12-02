Giriş
    Güney Kore’de 120 bin ev kamerası hacklendi: Hassas görüntüler çalındı

    Güney Kore’de 120 bini aşkın IP kameranın hacklenmesiyle binlerce istismar videosu üretildi. Saldırganların çaldıkları videoları para karşılığında sattığı ortaya çıktı.

    Güney Kore’de 120 bin ev kamerası hacklendi: Görüntüler çalındı Tam Boyutta Gör

    Güney Kore’de 120 bini aşkın IP kameranın hacklenmesiyle yürütülen geniş çaplı soruşturma ülke gündemini sarsarken, polis dört şüpheliyi gözaltına aldı. National Police Agency tarafından doğrulanan bulgulara göre saldırganlar, evlerde ve işletmelerde kullanılan internet bağlantılı kameraların güvenlik açıklarını istismar ederek büyük bir görüntü arşivine ulaştı ve bu kayıtları cinsel sömürü amaçlı içeriklere dönüştürdü.

    Zayıf şifreler felakete yol açtı

    Soruşturmanın merkezinde IP kameraların zayıf parola kullanımı gibi temel güvenlik hatalarından yararlanılması bulunuyor. Geleneksel CCTV’ye kıyasla daha ucuz olan bu cihazlar, ev ağlarına bağlandığı için çocuk, yaşlı veya evcil hayvan takibi amacıyla yaygın biçimde tercih ediliyor. Ancak polis, ele geçirilen görüntülerin özel evlerden karaoke odalarına, bir pilates stüdyosundan bir jinekoloji kliniğine kadar uzanan son derece mahrem alanları kapsadığını belirtti.

    Yapılan açıklamaya göre, şüphelilerin birbirleriyle bağlantılı olmadığı ve bağımsız şekilde hareket ettikleri tespit edildi. Polis kayıtlarına göre şüphelilerden biri 63 bin kamerayı hackleyerek 545 adet cinsel sömürü videosu üretti ve bu içerikleri 35 milyon won (yaklaşık 24 bin dolar) değerinde sanal varlık karşılığında sattı. Diğer bir şüphelinin ise 70 bin kameraya izinsiz eriştiği ve 648 video hazırlayarak 18 milyon won (yaklaşık 12 bin dolar) elde ettiği açıklandı. Yalnızca bu iki kişinin hacklenmiş IP kamera görüntülerini yasa dışı olarak paylaşan bir sitede yayımlanan içeriklerin yaklaşık yüzde 62’sini oluşturduğu tespit edildi.

    Polis ekipleri şimdiye kadar 58 farklı lokasyonda mağdurlara ulaştıklarını, parola değişimi ve çevrimiçi içeriklerin kaldırılması konusunda destek sunduklarını açıkladı. Ancak mağdur sayısının çok daha yüksek olabileceği de değerlendiriliyor. NPA, yayımladığı uyarıda kullanıcıların IP kameralarının erişim şifrelerini düzenli olarak değiştirmesinin “en kritik ve en etkili güvenlik adımı” olduğunu vurguladı.

    K
    Profil resmi
    Profil resmi
    C
    Profil resmi
    Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.

    Profil resmi
    M
    Profil resmi
