Güney Kore'de demiryolu rayları güneş enerjisi için kullanılabilir

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Tam Boyutta Gör Özellikle nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu şehirlerde güneş enerjisi santralleri kurmak için gerekli arazi pek bulumuyor. Bu yüzden son dönemde şehirlerdeki mevcut altyapıların güneş enerjisi üretiminde kullanılması fikri daha fazla gündeme geliyor. Güney Kore'de yapılan yeni bir araştırma da bu kapsamda oldukça ilginç bir öneri ortaya koyuyor. Araştırmacılar, ülkenin geniş demiryolu ağındaki rayların arasında kalan alanlara güneş panelleri yerleştirerek elektrik üretmenin mümkün olup olmadığını inceledi. Yapılan analiz, uygun demiryolu bölümlerinin kullanılması hâlinde 8,5 MW'ın üzerinde güneş enerjisi kapasitesi kurulabileceğini ortaya koydu.

Demiryolu hatlarının arasına güneş panelleri yerleştirilecek

Araştırmada Güney Kore'nin Busan kentindeki Gaya ve Donghae hatları, Seul Metro Hattı'nin yer üstündeki bölümleri, Daegu Metro Hattı ve Seul ile Busan'ı birbirine bağlayan Gyeongbu Hattı'nın uygun açık bölümleri incelendi. Araştırmacılar, hangi bölümlerin güneş paneli kurulumu için uygun olduğunu belirlemek amacıyla OpenStreetMap'teki demiryolu geometrilerinden ve Güney Kore'ye ait dijital yüzey modeli verilerinden yararlandı. Bu kapsamda tüneller, viyadükler ve yıl boyunca gölgelenme kaybının yüzde 15'in üzerine çıktığı ray bölümleri çalışma dışında bırakıldı. Böylece güneş panellerinin yeterli güneş ışığı alabileceği bölümler belirlendi. Yapılan tarama sonucunda toplam 28,4 kilometrelik demiryolu koridorunun ve 39.760 metrekarelik alanın güneş enerjisi kurulumu için uygun olduğu tespit edildi.

Araştırmacılar, rayların arasına 1,05 metre genişliğinde esnek monokristal silikon güneş panelleri yerleştirileceği bir senaryoyu ele aldı. Panellerin ray başından her iki tarafta da en az 150 milimetre mesafede olması öngörüldü. Yüzde 21,4 nominal verimliliğe sahip paneller kullanıldığında, söz konusu alanın toplam 8,51 MW'lık kurulu güce ev sahipliği yapabileceği hesaplandı.

Çalışmada kullanılan güneş enerjisi üretim modeli, Busan'da çatılara kurulmuş güneş panellerinden 17 ay boyunca elde edilen gerçek üretim verileriyle doğrulandı. Araştırmacılar ayrıca demiryollarında oluşabilecek tozlanmayı dikkate alarak yüzde 3,5 oranında kirlenme kaybı varsaydı. Bunun 1 puanlık bölümünün demiryollarına özgü tozlanmadan kaynaklanabileceği kabul edildi. Bunun yanında DC kablolama ve panel uyumsuzluğundan kaynaklanan toplam yüzde 2'lik kayıp ile yüzde 97,5 inverter verimliliği de hesaplamalara dâhil edildi.

Demiryollarının elektrik ihtiyacı güneş enerjisiyle karşılanabilir

Araştırmanın en dikkat çekici noktalarından biri, üretilen elektriğin doğrudan demiryolu sisteminde kullanılma ihtimalini gündeme getiriyor olması. Çünkü demiryolları, özellikle elektrikli trenlerde düzenli ve öngörülebilir bir elektrik tüketimine sahip. Araştırmacılar da bu nedenle güneş panellerinden üretilecek elektriği saatlik çekiş enerjisi talebiyle karşılaştırarak ne kadarının doğrudan kullanılabileceğini, ne kadarının şebekeye aktarılabileceğini ve ne kadarının boşa gideceğini hesapladı.

Simülasyonlara göre 8,51 MW'lık kurulu güç yıllık yaklaşık 9,95 GWh elektrik üretebiliyor. Sistemin kapasite faktörü ise yüzde 13,4 olarak hesaplandı. Enerji depolama kullanılmadığında güneş panellerinin ürettiği elektriğin yüzde 62,3'ü doğrudan trenlerin elektrik ihtiyacıyla aynı zaman diliminde kullanılabiliyor. Geriye kalan yüzde 37,7'lik bölümün yüzde 19,8'i elektrik şebekesine aktarılacağı, yüzde 17,8'lik kısmının ise talep bulunmadığı için kullanılamayacağı öngörülüyor.

Araştırmacılar bu sorunu batarya kullanarak azaltmanın da mümkün olduğunu ortaya koydu. Kilovat başına 0,5 kWh kapasiteli bir batarya sistemi kullanılması durumunda, kullanılamayan güneş enerjisinin toplam üretim içindeki payının yüzde 8,5'e kadar düşürülebileceği hesaplandı. Ancak batarya kullanımı sistemin maliyetini de artırıyor. Araştırmaya göre depolama sırasında oluşan enerji kayıpları da hesaba katıldığında, batarya kullanıldığında elektrik üretiminin maliyeti yaklaşık yüzde 10 yükseliyor.

Peki demiryoluna güneş paneli kurmak ekonomik olarak mantıklı mı?

Tam Boyutta Gör Araştırmada yalnızca teknik potansiyel değil, sistemin ekonomik açıdan uygulanabilirliği de değerlendirildi. Araştırmacılar güneş panellerinin 20 yıllık çalışma süresini esas alırken, panellerin her yıl yüzde 0,45 oranında verim kaybedeceğini varsaydı. Ayrıca farklı ekonomik koşulların sonuçları nasıl değiştireceğini görmek için 10.000 farklı senaryodan oluşan Monte Carlo simülasyonu gerçekleştirildi. Hesaplamalar, elektrik üretiminin seviyelendirilmiş maliyetinin teslim edilen enerji bazında medyan olarak 170 dolar/MWh seviyesinde olduğunu gösterdi. Sistemin yatırım maliyetinin yüzde 40'ının sübvansiyonla karşılanması durumunda ise yatırımın 12 yıl içerisinde kendini ödeme ihtimalinin yüzde 68'e çıktığı hesaplandı. Herhangi bir sübvansiyon bulunmadığında bu ihtimal yaklaşık üçte bir seviyesine geriliyor.

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Araştırmacılara göre sonuçlar, özellikle arazi bulmanın zor olduğu yoğun şehirlerde demiryolu altyapısının yalnızca ulaşım amacıyla değil, aynı zamanda yenilenebilir enerji üretimi için de kullanılabileceğini gösteriyor. Ancak sistemin ekonomik açıdan uygulanabilirliği, özellikle kurulum maliyetleri ve kamu sübvansiyonlarına önemli ölçüde bağlı görünüyor.

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