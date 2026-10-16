Güney Kore ilk adımı attı: İnsansı robotlar, insanlarla yan yana çalışabilecek

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Tam Boyutta Gör Güney Kore, mevcut iş güvenliği kurallarına istisna getirerek insansı robotların fabrikalarda çalışanlarla aynı alanlarda görev yapmasının önünü açtı. Dört farklı sektörde 20 robotla yürütülecek deneme süreci ile üretimde yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.

Dört farklı sektörde test edilecek

Güney Kore Sanayi Bakanlığı, 13 Ekim'de düzenleyici deneme programı kapsamında insansı robotların endüstriyel tesislerde insanlarla birlikte çalışmasına yönelik özel izni onayladı.

Ülkedeki mevcut endüstriyel robot güvenliği kuralları, insanların hareketlerine benzer şekilde tesis içinde serbestçe dolaşabilen makineler dikkate alınarak hazırlanmamıştı. Bu düzenlemeler, robotların çalışma alanlarının çitler ve benzeri fiziksel engellerle insanlardan ayrılmasını gerektiriyor. İki ayak üzerinde yürüyebilen ve farklı noktalarda görev yapabilen insansı robotların üretim süreçlerine dahil edilmesi ise bu tür kısıtlamalar nedeniyle zorlaşıyor.

Güney Koreli robotik ve yapay zeka şirketi Robros, bu engellerin aşılması için özel izin alan ilk şirket oldu. İzin kapsamında şirketin geliştirdiği iki ayaklı robotlar yarı iletken, otomotiv, gemi inşası ve lojistik sektörlerinde test edilecek. Robotların insanlarla aynı çalışma alanlarını paylaşmasına veya çalışanların faaliyet gösterdiği bölümlerin hemen yakınında görev yapmasına izin verilecek.

Ancak bu karar, fabrikalardaki bütün güvenlik bariyerlerinin kaldırılabileceği anlamına gelmiyor. Denemeler, ek güvenlik standartlarına tabi olacak. Hükümet, testlerden elde edilecek verileri değerlendirerek endüstriyel robotların güvenliğine ilişkin mevcut kuralları daha kapsamlı biçimde güncellemeyi planlıyor.

Robotlar fabrikalarda hangi işleri yapacak?

Tam Boyutta Gör Toplam 20 robotun dört şirkette görevlendirilmesi planlanıyor. Yarı iletken sektöründe faaliyet gösteren Nepes, otomotiv şirketi Sungwoo Hitech, gemi inşası alanındaki HD Hyundai Samho ve lojistik şirketi Delivery Lab deneme sürecine katılacak kuruluşlar arasında yer alıyor.

Robotların üstleneceği işler sektörlere göre değişecek. Yarı iletken üretiminde paketleme bileşenlerinin temizlenmesi, otomotiv tesislerinde araç gövdesi parçalarının konumlandırılması, gemi inşasında kullanılan iskele bağlantı parçalarının istiflenmesi ve lojistik operasyonlarında soğutmalı taşımacılığa yönelik ambalajların taşınması planlanıyor.

Bu görevler, insansı robotların çalışanlarla aynı ortamda farklı fiziksel işleri yerine getirebilmesini sağlayacak. Özellikle tekrarlayan, fiziksel açıdan yorucu veya insanlar için tehlike oluşturabilecek işlerde robotlardan yararlanılması hedefleniyor.

Güney Koreli yetkililer, insansı robotların iş gücü açığının kapatılmasına ve üretkenliğin artırılmasına katkı sağlayabileceğini düşünüyor. Bununla birlikte, teknolojinin çalışanlar üzerindeki etkisi ve iş yerlerinde ne ölçüde kabul göreceği belirsizliğini koruyor.

Çalışanlar işlerini kaybetmekten endişe ediyor

Tam Boyutta Gör İnsansı robotların fabrikalara girmesi, çalışanların iş güvencesine ilişkin tartışmaları da beraberinde getiriyor. Hyundai'nin sendikası, bu yılın başlarında insansı robotların kullanıma alınmasının önemli ölçekte iş kaybına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. Sendika, yönetimin robotları devreye sokmadan önce kendilerinin onayını alması gerektiğini savundu.

Hyundai yönetimi ise robotların fiziksel açıdan ağır ve tehlikeli işleri üstlenerek çalışanların üzerindeki yükü azaltacağını belirtti. Bu yaklaşım, robotların insan emeğinin yerini alması yerine çalışanları destekleyecek şekilde kullanılabileceği görüşüne dayanıyor.

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Bununla birlikte, insansı robotların mevcut üretim koşullarında insanlarla ne ölçüde rekabet edebildiği henüz netleşmiş değil. Üreticilerin bu teknolojiye yönelik ilgisi artarken robotların gerçek çalışma performansı, maliyetleri ve farklı görevlerdeki verimliliği önemli soru işaretleri oluşturuyor.

Nitekim Çinli robot üreticisi UBTech, 2026 yılının başında yaptığı açıklamada Walker S2 insansı robotlarının insanların üretkenliğinin yalnızca yüzde 30 ila yüzde 50'sine ulaşabildiğini kabul etmişti. Bu veriler, insansı robotların yaygın biçimde kullanılabilmesi için performans konusunda daha fazla ilerleme kaydedilmesi gerektiğine işaret ediyor.

İnsansı robotlar işsizliği artırabilir mi?

Yukarıdaki konular günümüzün gerçeklerini yansıtıyor ve şu aşamada büyük bir işsizlik oluşması beklenmiyor. Ancak hiç de uzak olmayan geleceğe bakıldığında robotların veya fabrikaların tümüyle otonom hale geleceği giderek daha net şekilde görülüyor. Bu da insan istihdamının geleceğine yönelik soru işaretlerini artırıyor.

Bu senaryoya karşı çözüm tartışmaları da şimdiden gündeme gelmeye başlamış durumda. Dünyanın en zengin insanı Elon Musk’a göre yapay zeka ve insansı robotlar insanların çalışmak zorunda kalmayacağı ve yüksek gelir elde edeceği bir gelecekyaratacak.

Microsoft’un kurucusu Bill Gates ise sosyal güvenlik sistemlerinin bozulmaması için robotların da “SGK” primi ödemesini öneriyor. Bağlantıdaki ilgili içeriğimizde yapay zekanın “evrensel gelir” çözümü detaylıca işlemiştik. Bu durum, AI’da gücü elinde tutanın mutlak hakimiyetiyle sonuçlanabilir.

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