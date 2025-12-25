Güney Kore ilk yerli mRNA COVID-19 aşısı için insan denemelerine onay verdi

Uygulamalar 2026 başlayacak
Söz konusu onay, şirketin Eylül ayında sunduğu klinik araştırma başvurusundan yalnızca birkaç ay sonra geldi. Kısa sürede sonuçlanan bu süreç, Güney Kore hükümetinin pandemi hazırlıklarını hızlandırma konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor. GC Biopharma, Faz 1 çalışmaları kapsamında aşı adayının sağlıklı yetişkin gönüllülerde güvenlilik ve bağışıklık yanıtını değerlendirmeyi planlıyor. İlk doz uygulamalarının ise 2026 yılının başlarında yapılması öngörülüyor.
Klinik öncesi çalışmalardan elde edilen veriler de GC4006A için umut verici bir tablo çiziyor. Paylaşılan sonuçlara göre aşı adayı, mevcut COVID-19 aşılarıyla karşılaştırılabilir düzeyde antikor üretimi sağlarken, aynı zamanda enfekte hücreleri hedef alan güçlü bir hücresel bağışıklık yanıtı oluşturdu. Bu veriler, GC4006A’nın yalnızca antikor seviyeleriyle değil, uzun vadeli bağışıklık açısından da etkili olabileceğine işaret ediyor. GC Biopharma, klinik takvimin planlandığı şekilde ilerlemesi halinde, 2026 yılının ikinci yarısında Faz 2 klinik çalışma başvurusu yapmayı hedefliyor.
Türkiye'de aşı geliştiriyor
Türkiye de Sağlık Bakanlığı öncülüğünde ulusal aşı takviminde yer alan 13 aşının tamamını yerli üretmeye hazırlanıyor. Yaz ayların paylaşılan bilgilere göre bu aşılar, Hıfzıssıhha Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Üretim Merkezi başta olmak üzere yerli tesislerde üretim gerçekleştirilecek. İnaktif ve mRNA aşıları dahil farklı aşı türlerinde araştırmalar tamamlanırken, bazı üretim süreçlerinin özel sektör iş birliğiyle yürütülmesi planlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği sertifikasyon süreçleri için çalışmalar sürerken, sertifikasyon tamamlandığında aşılar hem ulusal hem de küresel talebe yanıt verecek. Bu adım, Türkiye'nin sadece iç pazarı karşılamakla kalmayıp, küresel aşı pazarında rekabetçi bir konuma yükselmesini hedefliyor. Ayrıca yerli glikoz sensörü ile diyabet takibinde teknolojik atılımlar yapılırken, yüksek maliyetli ilaçların stratejik üretimi ve mevcut yerli tesislerin katma değerli kullanımıyla sağlık sektöründe bütüncül bir yerli üretim stratejisi hayata geçiriliyor.