    Güney Kore ilk yerli mRNA COVID-19 aşısı için insan denemelerine onay verdi

    Güney Kore, ilk yerli mRNA COVID-19 aşısı için insan denemelerine onay verdi. GC Biopharma’nın aşı adayı için ilk uygulamaların 2026 başında başlaması planlanıyor.

    Güney Kore’den ilk yerli mRNA COVID-19 aşısı için kritik onay Tam Boyutta Gör
    Güney Kore, yerli mRNA COVID-19 aşısı geliştirme çalışmalarında önemli bir eşiği geride bıraktı. Ülkenin önde gelen biyolojik tıbbi ürün şirketlerinden GC Biopharma, geliştirdiği mRNA tabanlı COVID-19 aşı adayının ilk insan denemeleri için onay aldı. Güney Kore Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı, 19 Aralık tarihinde GC Biopharma’nın GC4006A kodlu aşı adayı için Faz 1 klinik araştırmaların başlatılmasına izin verdi.

    Uygulamalar 2026 başlayacak

    Söz konusu onay, şirketin Eylül ayında sunduğu klinik araştırma başvurusundan yalnızca birkaç ay sonra geldi. Kısa sürede sonuçlanan bu süreç, Güney Kore hükümetinin pandemi hazırlıklarını hızlandırma konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor. GC Biopharma, Faz 1 çalışmaları kapsamında aşı adayının sağlıklı yetişkin gönüllülerde güvenlilik ve bağışıklık yanıtını değerlendirmeyi planlıyor. İlk doz uygulamalarının ise 2026 yılının başlarında yapılması öngörülüyor.

    Güney Kore’den ilk yerli mRNA COVID-19 aşısı için kritik onay Tam Boyutta Gör
    Bu gelişme, Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı tarafından yürütülen “Pandemi Hazırlık mRNA Aşı Geliştirme Destek Projesi” kapsamında atılan somut adımlardan biri olarak öne çıkıyor. Güney Kore’de bu program için yaklaşık 365 milyon dolar tutarında kamu kaynağı ayrıldı. Projenin temel hedefi, 2028 yılına kadar yerli olarak geliştirilen COVID-19 mRNA aşıları için lisans almak ve olası yeni bir pandemide 100 ila 200 gün içinde aşı geliştirme ve dağıtım kapasitesine ulaşmak.

    Klinik öncesi çalışmalardan elde edilen veriler de GC4006A için umut verici bir tablo çiziyor. Paylaşılan sonuçlara göre aşı adayı, mevcut COVID-19 aşılarıyla karşılaştırılabilir düzeyde antikor üretimi sağlarken, aynı zamanda enfekte hücreleri hedef alan güçlü bir hücresel bağışıklık yanıtı oluşturdu. Bu veriler, GC4006A’nın yalnızca antikor seviyeleriyle değil, uzun vadeli bağışıklık açısından da etkili olabileceğine işaret ediyor. GC Biopharma, klinik takvimin planlandığı şekilde ilerlemesi halinde, 2026 yılının ikinci yarısında Faz 2 klinik çalışma başvurusu yapmayı hedefliyor.

    Türkiye'de aşı geliştiriyor

    Türkiye de Sağlık Bakanlığı öncülüğünde ulusal aşı takviminde yer alan 13 aşının tamamını yerli üretmeye hazırlanıyor. Yaz ayların paylaşılan bilgilere göre bu aşılar, Hıfzıssıhha Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Üretim Merkezi başta olmak üzere yerli tesislerde üretim gerçekleştirilecek. İnaktif ve mRNA aşıları dahil farklı aşı türlerinde araştırmalar tamamlanırken, bazı üretim süreçlerinin özel sektör iş birliğiyle yürütülmesi planlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği sertifikasyon süreçleri için çalışmalar sürerken, sertifikasyon tamamlandığında aşılar hem ulusal hem de küresel talebe yanıt verecek. Bu adım, Türkiye’nin sadece iç pazarı karşılamakla kalmayıp, küresel aşı pazarında rekabetçi bir konuma yükselmesini hedefliyor. Ayrıca yerli glikoz sensörü ile diyabet takibinde teknolojik atılımlar yapılırken, yüksek maliyetli ilaçların stratejik üretimi ve mevcut yerli tesislerin katma değerli kullanımıyla sağlık sektöründe bütüncül bir yerli üretim stratejisi hayata geçiriliyor.

