Güney Kore’den teknolojik atılım: 2030’da Ay’a gidilecek

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Tam Boyutta Gör Güney Kore, çağın gerisinde kalmamak amacıyla nükleer enerji, füzyon, yenilenebilir enerji, kuantum, uzay, biyoteknoloji ve kritik mineralleri kapsayan kapsamlı bir teknoloji stratejisi açıkladı. “Seven Major SEED” adı verilen girişim, ülkenin yarı iletkenler ve yapay zekadaki mevcut gücünü yeni teknoloji alanlarına taşımayı amaçlıyor.

Devlet Başkanı Lee Jae Myung, yaptığı açıklamada Güney Kore’nin çip ve yapay zeka sektörlerindeki büyümeye kullanarak geleceğin yeni teknoloji alanlarına şimdiden yatırım yapması gerektiğini söyledi.

2030’da Ay’a iniş hedefi

Güney Kore, kendi geliştirdiği küçük modüler reaktörü (SMR) 2035’e kadar ticarileştirmeyi, 2030’da Ay’a iniş gerçekleştirmeyi, 2029’a kadar yerli 100 kübitlik kuantum bilgisayar geliştirmeyi ve 2035’e kadar beyin-bilgisayar arayüzü ürünlerini ticarileştirmeyi hedefliyor.

Ülke ayrıca 2030’lu yıllarda hafif su teknolojisini kullanmayan yeni nesil SMR’lerin inşasına başlamayı hedefliyor. Füzyon enerjisinden elektrik üretiminin ise 2030’ların sonlarında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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Yenilenebilir enerji ayağında yüksek verimli güneş hücreleri, gelişmiş açık deniz rüzgar teknolojileri, hidrojen üretim sistemleri ve yapay zeka destekli elektrik şebekeleri geliştirilecek.

Uzay programında ise daha iddialı hedefler bulunuyor. Güney Kore, 2030’da kendi Ay iniş görevini gerçekleştirmek, 2032’de ikinci bir Ay iniş aracı göndermek ve 2035’e kadar yörüngede bağımsız uydu iletişim ağı kurmak istiyor.

Plan kapsamında ayrıca uzay veri merkezlerine yönelik teknolojiler geliştirilecek ve Güney Koreli şirketlerin yeni nesil ticari uçak programlarına katılımı desteklenecek.

100 kübitlik kuantum işlemci yolda

Kuantum teknolojisi de stratejinin önemli başlıklarından biri. Güney Kore hükümeti, hata düzeltmeli 100 kübitlik yerli bir kuantum işlemciyi 2029’a kadar geliştirmeyi planlıyor. Ülke ayrıca 2035 yılına kadar kuantum çipi üretiminde dünya lideri olmayı hedefliyor.

Biyoteknoloji alanında hükümet, 2030’a kadar yapay zeka destekli biyoteknoloji altyapısı kurmayı hedefliyor. Yapay zeka ile ilaç keşfi, otonom laboratuvarlar ve gelişmiş gen ve hücre tedavileri de desteklenecek.

Bunun yanında Güney Kore, 2035’e kadar beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) ürünlerini ticarileştirmeyi planlıyor.

Kritik mineraller için 7,1 milyar dolarlık yatırım

Stratejinin son ayağını kritik mineraller ve malzeme tedarik zincirleri oluşturuyor. Güney Kore, kritik minerallerin yurt içinde işlenmesi ve geri dönüştürülmesini artırmayı, stratejik stokları genişletmeyi ve tedarik kaynaklarını çeşitlendirmeyi planlıyor.

Hükümet ayrıca 2030’a kadar malzeme, parça ve ekipman teknolojilerine 10 trilyon won (yaklaşık 7,1 milyar dolar) yatırım yapacak.

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