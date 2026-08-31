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    Güney Kore'den tüm nüfusa ücretsiz ve limitsiz yapay zeka erişimi

    Güney Kore, “AI for All” programıyla tüm vatandaşlara ücretsiz ve limitsiz üretken yapay zeka sunacak. Girişim özellikle vatandaşların sağlık, konut ve vergi işlemlerinde kullanılacak.

    Güney Kore'den tüm nüfusa ücretsiz ve limitsiz yapay zeka erişimi Tam Boyutta Gör

    Güney Kore, yapay zekayı günlük yaşamın bir parçası haline getirmek için kapsamlı bir program başlatıyor. Hükümetin “AI for All” girişimi kapsamında ülkenin tamamına ücretsiz ve token sınırı olmadan üretken yapay zeka hizmetleri sunulacak.

    Bu yıl başlıyor

    Vatandaşlar, hükümet sistemleriyle bağlantılı şekilde tasarlanacak yapay zeka hizmetleri üzerinden doktor randevusu alabilecek, ev arayabilecek ve vergi işlemleri konusunda rehberlik alabilecek. Küçük işletmeler de vergi hesaplama ve devlet desteklerinden yararlanma şartlarını kontrol etme gibi işlemleri yapay zeka üzerinden gerçekleştirebilecek.

    Ebeveynler için ise eğitim içerikleri konusunda öneriler sunulması planlanıyor. Böylece üretken yapay zekanın günlük işlerde kullanılmasının yanı sıra kamu hizmetlerine erişimi kolaylaştıran bir araç haline getirilmesi hedefleniyor.

    “AI for All” programında beta testleri eylül ayında başlayacak. Daha geniş kapsamlı kullanımın ise yıl içinde hayata geçirilmesi planlanıyor. Seul yönetimi cuma günü program kapsamında hizmet sunacak üç teknoloji konsorsiyumunu açıkladı. Konsorsiyumlar arasında ülkenin en büyük iki telekomünikasyon şirketinin liderlik ettiği gruplar ile Güney Kore'nin en yaygın tüketici platformlarından Kakao'nun işletmecisinin öncülük ettiği grup bulunuyor.

    Programın teknik altyapısında hükümet de doğrudan rol üstlenecek. Seul, hizmetlerin çalıştırılması için gereken bilgi işlem kapasitesinin bir bölümünü sağlayacak. Bu kapsamda üç konsorsiyuma toplam 512 adede kadar Nvidia B200 çipi dağıtılması planlanıyor.

    Amaç yerli yapay zekayı güçlendirmek

    Girişim, Güney Kore'nin küresel yapay zeka yarışında yerli şirketlerini güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Hükümet, ABD ve Çin'de geliştirilen yapay zeka sistemlerine olan bağımlılığı azaltırken yerli yapay zeka ürünlerinin kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyor.

    Premium seviyedeki yapay zeka hizmetlerinin geniş kitlelere ücretsiz sunulmasıyla tüketicilerin Güney Kore'de geliştirilen sistemlere yönlendirilmesi amaçlanıyor. Güney Kore'nin yapay zekaya ilgisi de bu hamlenin arkasındaki önemli faktörlerden biri. Hükümetin bu yıl yaptığı bir araştırmaya göre ülkede yaşayanların yaklaşık dörtte biri yapay zeka hizmetleri için ödeme yapıyor. Seul yönetimi ayrıca Güney Kore'de 20 milyondan fazla kişinin ücretsiz üretken yapay zeka araçlarını kullandığını tahmin ediyor.

    Güney Kore aynı zamanda yapay zeka yatırımlarını da artıyor. Devlet Başkanı Lee Jae Myung yönetimi, 2026 yılında yapay zeka ile ilgili harcamalar için üç katlık artış yaparak yaklaşık 10 trilyon won (7,2 milyar dolar) kaynak ayırdı.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

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    QuasarFX 3 gün önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 1 hafta önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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