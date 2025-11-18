Giriş
    Güney Kore, 2026'da elektrikli araç teşviklerini yüzde 20 artıracak

    Güney Kore, 2026’da elektrikli mobilite teşviklerini yüzde 20 artırırken yapay zekâ, otonom sürüş ve tedarikçi dönüşümünü kapsayan dev “K-mobility” stratejisini devreye alıyor.

    Güney Kore, elektrikli araç teşviklerini yüzde 20 artıracak Tam Boyutta Gör
    Güney Kore, yıl sonu itibarıyla elektrikli araçlara yönelik desteklerini ciddi şekilde artırmaya hazırlanıyor. Hükümet, “K-mobility Global Leadership Strategy” adı verilen kapsamlı programla otomotiv ve tedarik sanayisini yapay zekâ ve elektrik çağının gerekliliklerine uyumlu hale getirmeyi, aynı zamanda küresel rekabette elini güçlendirmeyi hedefliyor.

    Elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli araç alımlarını sübvanse eden öncü ülkeler arasında yer alan Güney Kore, 2026 teşvik bütçesini 780 milyar won’dan 936 milyar won’a (552 milyon euro) çıkardı. Bu da yaklaşık yüzde 20’lik bir artış anlamına geliyor.

    Ayrıca içten yanmalı eski aracını hurdaya çıkarıp elektrikli veya hidrojen yakıtlı araç alanlara 1 milyon wonluk (yaklaşık 590 euro) ek dönüşüm bonusu verilecek. Elektrikli ve hidrojenli otobüsler içinse yeni özel destek programları geliyor.

    Programın en kritik ayağı, içten yanmalı motor bileşenleri üreten şirketleri geleceğe hazırlamak. 2030’a kadar bu tedarikçilerin yaklaşık yüzde 70’inin elektrikli ve yeni nesil araçlar için uzmanlaşmış firmalara dönüşmesi hedefleniyor. Hükümet, 200 şirketi “stratejik dönüşüm şirketi” olarak belirleyip doğrudan Ar-Ge destekleri sağlayacak.

    Güney Kore, elektrikli araç teşviklerini yüzde 20 artıracak Tam Boyutta Gör
    Buna paralel olarak 2033’e kadar 70 bin kişilik nitelikli iş gücü yetiştirilmesi planlanıyor. Yapay zekâ, robotik ve insan koordinasyonunu geliştirmeye yönelik kapsamlı eğitim programları devreye alınacak. Ayrıca otomotiv sektörüne özel 15 trilyon wonluk (yaklaşık 8,85 milyar euro) ek kamu teşviği ayrıldı.

    Otonom sürüşte Çin ve ABD’yi yakalama planı

    Güney Kore, otonom sürüşte Çin ve ABD ile aradaki farkı kapatmak istiyor. LG Electronics ve Hyundai Mobis ile iş birliği içinde yazılım tanımlı araç (SDV) ve yapay zekâ tanımlı araç (AIDV) platformları geliştirilecek. 2026’ya kadar ilgili yasal altyapının tamamlanması hedefleniyor.

    Yeni ihracat pazarlarına açılım

    Hükümet ayrıca Brezilya, Suudi Arabistan ve Hindistan gibi yüksek büyüme potansiyeline sahip pazarlara açılmak için 50 milyar wonluk (29,5 milyon euro) bir inovasyon fonu oluşturuyor. Böylece hem küresel korumacılığın etkisi azaltılacak hem de Güney Koreli firmaların dış yatırımları desteklenecek.

