Güney Kore, en güçlü yapay zeka için düğmeye bastı: Rekor bütçe ayrıldı

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Güney Kore, 2027 yılı bütçesinde yapay zeka, yarı iletkenler ve veri merkezlerine yönelik yatırımlarını önemli ölçüde artırıyor. Ülke, dünyanın en yüksek performanslı egemen yapay zeka modelini geliştirmek için 4,7 trilyon won (3.5 milyar dolar) ayıracak.

Yapay zeka ve yarı iletkenlere 21,3 trilyon won

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, pazartesi günü Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada ülkenin 2027 yılı bütçesini açıkladı. Toplam harcamaların yüzde 12,8 artışla 820,9 trilyon wona (610,14 milyar dolar) çıkarılması planlanıyor. Bu, ülke tarihindeki en yüksek bütçe olacak.

Bütçede yarı iletkenler, fiziksel yapay zeka ve yapay zeka veri merkezleri için 21,3 trilyon won (15,83 milyar dolar) ayrılması öngörülüyor. Bu tutar, 2026 yılına kıyasla yaklaşık iki kat artış anlamına geliyor.

Lee, yapay zeka ve geleceğin büyüme alanlarına cesur yatırımlar yapılacağını belirtirken, dünyanın en yüksek performanslı egemen yapay zeka modelini geliştirmek için ayrıca 4,7 trilyon won kaynak ayrılacağını duyurdu.

Güney Kore, teknoloji yatırımlarını nitelikli iş gücüyle desteklemeyi de hedefliyor. Hükümet, yarı iletken tasarımı ve bölgesel çip endüstrilerinde çalışacak 2 bin uzman yetiştirmeyi planlıyor. Öğrenciler, iş arayanlar ve mevcut çalışanlar için yapay zeka eğitimleri de genişletilecek.

Ülkede Samsung Electronics ve SK Hynix gibi şirketlerle üniversiteler arasında iş birliğine dayalı eğitim programları uygulanıyor. Şirketlerle bağlantılı bölümlerde öğrenciler, mezuniyet öncesinde iş imkanlarına erişebiliyor. Şirketler bu programlarda ders içeriklerinin hazırlanmasına katkıda bulunuyor, finansman sağlıyor ve gerekli koşulları karşılayan mezunları işe alıyor.

Savunma harcamaları da artırılacak

2027 bütçesi, savunma ve gençlere yönelik sosyal güvenlik harcamalarında da artış içeriyor. Savunma bütçesinin yüzde 8,2 yükselerek 73,3 trilyon wona (54,50 milyar dola) ulaşması bekleniyor.

Lee, yapay zeka, robotlar ve dronlarla desteklenen insanlı-insansız hibrit sistemlerin kurulacağını belirterek Güney Kore ordusunun daha akıllı, seçkin ve güçlü bir yapıya dönüştürüleceğini söyledi.

Bütçedeki artışa rağmen Lee, yeni borçlanmanın mevcut borçların geri ödenmesinde kullanılacağını ve kamu borcunda net bir artış yaşanmayacağını ifade etti.

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Güney Kore ekonomisi, özellikle yapay zeka alanındaki küresel bilgi işlem gücü talebinin artmasıyla hızlanan yarı iletken ihracatından güç alıyor.

Kore Gümrük Servisi'nin pazar günü açıkladığı verilere göre ülkenin ekim ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 93,7 artarak 115,3 milyar dolarla rekor kırdı. 2026'nın ilk 10 ayında toplam ihracat 930 milyar dolara ulaştı. Böylece ülke, ilk kez 900 milyar dolar sınırını aşmış oldu.

Ekim ayında ithalat da yıllık bazda yüzde 36 artarak 72,8 milyar dolara yükseldi. Güney Kore, aynı dönemde 42,5 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Güney Kore ekonomisinin 2026 yılında yüzde 3,3 büyümesini öngörüyor. Bu oran, pandemi sonrası toparlanmanın yaşandığı 2021'den bu yana en yüksek büyüme beklentisi olarak öne çıkıyor.

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