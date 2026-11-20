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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Yapay zeka çiplerine yönelik küresel talep, Güney Kore ihracatında tarihi bir rekor getirdi. Ülke, 1 trilyon dolarlık ihracat sınırını aşarak ABD, Çin ve Almanya'nın ardından bu seviyeye ulaşan dördüncü ekonomi oldu. Samsung ve SK Hynix öncülüğünde katlanan bellek çipi satışları, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 3'ün üzerinde büyümesini sağlayacak. Hükümet, çip sektöründen elde edilen ek vergi gelirleriyle dev bir kalkınma fonu kuracak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Güney Kore, yılbaşından bu yana gerçekleştirdiği ihracatın 1 trilyon doları aşmasıyla dünya genelinde bu eşiğe ulaşan dördüncü ülke oldu. Yapay zeka yatırımlarının hızlandırdığı çip talebi, ülkenin ihracatında rekor artışın başlıca itici gücü haline geldi.

Güney Kore Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ülkenin toplam ihracatı perşembe günü TSİ 08.09 itibarıyla 1 trilyon dolar sınırını geçti. Böylece Güney Kore, Almanya, ABD ve Çin'in ardından bu seviyeye ulaşan dördüncü ülke olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılki rekora fark atıldı

Ülkenin ihracat performansındaki yükselişte, küresel ölçekte hız kazanan yapay zeka yatırımları önemli rol oynuyor. Özellikle yapay zeka sistemlerinde kullanılan gelişmiş bellek çiplerine yönelik talep ülkenin teknoloji ihracatını destekliyor. Samsung Electronics ve SK Hynix gibi dünyanın önde gelen bellek üreticilerine ev sahipliği yapan Güney Kore, bu büyümeden doğrudan yararlanıyor.

Güney Kore'nin geçen yılki ihracatı ise 709 milyar dolar seviyesindeydi. Bu yıl henüz tamamlanmadan 1 trilyon doların aşılması, ihracatın geçen yılki seviyenin oldukça üzerine çıktığını gösteriyor.

İhracattaki güçlü performansın Güney Kore ekonomisinin büyüme hızını da artırması bekleniyor. Ülkenin maliye bakanı, geçen ay yaptığı değerlendirmede rekor seviyedeki çip ihracatının etkisiyle ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 3'ün üzerine çıkabileceğini söylemişti. Güney Kore ekonomisi geçen yıl yalnızca yüzde 1 büyümüştü.

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Bununla birlikte Güney Kore hükümeti, çip sektöründeki büyümeden kaynaklanan vergi gelirlerini ekonominin diğer alanlarına yönlendirmeyi planlıyor. Bu kapsamda 162,3 trilyon won (yaklaşık 121,94 milyar dolar) büyüklüğünde bir fon oluşturulacak.

Fonun finansmanında, yarı iletken sektöründeki büyümenin sağladığı ek vergi gelirlerinden yararlanılacak. Kaynakların gelecekte büyüme potansiyeli taşıyan sektörlere, gençlere, bölgesel kalkınmaya ve eğitime aktarılması planlanıyor.

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Güney Kore, yapay zeka sayesinde 1 trilyon dolar ihracata ulaştı

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