Güvenliğiyle ünlü Ledger kripto cüzdanı saldırıya uğradı

Bugün kripto para dünyasında yatırımları koruyabilmek büyük önem taşıyor. Pek çok borsa ve sanal cüzdan siber saldırılardan nasibini almamak için farklı tedbirlere başvuruyor. Yine de kripto para piyasası oldukça korumasız. Bu bakımdan donanım tabanlı cüzdanlar ortaya çıktı.

1 milyondan fazla email sızdırıldı

Kripto yatırımları korumanın en önemli yolu olarak soğuk cüzdan ya da donanım tabanlı olarak tabir edilen harici donanımlar. Gerek borsalar gerekse de kişisel yatırımcılar bu çözümden oldukça faydalanıyor.

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Fransız Ledger firması da USB üzerinden bağlanabilen ve bir bellek büyüklüğünde olan donanım cüzdanı üretiyor. Bununla birlikte firma kendi sunucularını koruyamadı ve siber saldırıya uğradığını duyurdu.

İşin ilginç tarafı saldırıya uğradıklarını gerçekleşen bir siber güvenlik etkinliği esnasında fark etmişler. Sunuculara Nisan ayından bu yana erişim sağlandığı anlaşılırken müşterilerin de kişisel verileri çalınmış.

Firma 1 milyondan fazla müşterinin email bilgilerinin çalındığını belirtiyor. Ayrıca 9500 civarında müşteriye ait adres ve telefon bilgilerinin de elde edildiği tespit edilmiş. Firma kesinlikle donanım cüzdanlarını etkileyecek şifrelerin veya kredi kartı bilgilerinin güvende olduğunu belirtiyor.

Sızıntıya neden olan açık giderilmiş ve Ledger gerekli soruşturmanın yapılabilmesi adına Fransız güvenlik otoriteleriyle iş birliğine başlamış durumda. Bununla birlikte güvenilir olduğunu iddia eden çözümlerin dahi uçurumun kenarında gezinmesi kripto para dünyasındaki boşluğu bir kez daha gözler önüne serdi.

https://www.coindesk.com/crypto-wallet-ledger-email-addresses-data-theft

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