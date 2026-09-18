Guy Ritchie'nin yeni filmi Wife and Dog'dan ilk fragman yayınlandı

Wife and Dog, Dikkat Çekici İsimleri Bir Araya Getiriyor
Benedict Cumberbatch ve Rosamund Pike'ın başrollerini paylaştığı filmde usta oyuncu Anthony Hopkins, Shogun dizisinin başrolü Cosmo Jarvis, House of the Dragon'ın son sezonunda Ormund Hightower'ı canlandıran James Norton ve yine House of the Dragon'dan da hatırlayacağınız İngiliz oyuncu Paddy Considine de rol alıyor.
Wife and Dog, İngiliz aristokrasisinin ihtişamlı ama bir o kadar da acımasız ve entrikalarla dolu dünyasında geçiyor. Hikâyenin merkezinde, devasa servetlerini korumak ve aile içi veraset savaşını kazanmak için sınır tanımayan Fairbank ailesi ile onların hırslı yakın çevreleri yer alıyor.
ABD'de 19 Şubat 2027'de vizyona girecek olan Wife and Dog, ülkemizde ise 2 Nisan 2027'de sinemaseverlerle buluşacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: