Guy Ritchie'nin yeni filmi Wife and Dog'dan ilk fragman yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Ünlü yönetmen Guy Ritchie, TV tarafında The Gentlemen ve MobLand gibi dikkat çekici işlere imza atıyor olsa da son dönemdeki filmleri için aynısını söylemek mümkün değil. In the Grey, Operation Fortune, Fountain of Youth gibi filmler yönetmenin eski günlerini mumla aratıyor. Ancak bir dönem imza attığı Snatch ve Sherlock Holmes gibi filmler, her şeye rağmen yeni projelerine dair de bir beklenti oluşturuyor. Nitekim yönetmenin yeni filmi Wife and Dog da 2027'nin merak edilen filmleri arasında yer alıyor.

Wife and Dog, Dikkat Çekici İsimleri Bir Araya Getiriyor

Benedict Cumberbatch ve Rosamund Pike'ın başrollerini paylaştığı filmde usta oyuncu Anthony Hopkins, Shogun dizisinin başrolü Cosmo Jarvis, House of the Dragon'ın son sezonunda Ormund Hightower'ı canlandıran James Norton ve yine House of the Dragon'dan da hatırlayacağınız İngiliz oyuncu Paddy Considine de rol alıyor.

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Wife and Dog, İngiliz aristokrasisinin ihtişamlı ama bir o kadar da acımasız ve entrikalarla dolu dünyasında geçiyor. Hikâyenin merkezinde, devasa servetlerini korumak ve aile içi veraset savaşını kazanmak için sınır tanımayan Fairbank ailesi ile onların hırslı yakın çevreleri yer alıyor.

ABD'de 19 Şubat 2027'de vizyona girecek olan Wife and Dog, ülkemizde ise 2 Nisan 2027'de sinemaseverlerle buluşacak.

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Guy Ritchie'nin yeni filmi Wife and Dog'dan ilk fragman geldi

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