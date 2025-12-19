Giriş
    Guy Ritchie'nin Young Sherlock dizisinden ilk fragman yayınlandı

    Daha önce Robert Downey Jr.'lı Sherlock Holmes filmlerini yöneten Guy Ritchie, şimdi de meşhur dedektifin gençlik yıllarına odaklanıyor. Ritchie'nin Young Sherlock dizisinden ilk fragman yayınlandı.

    Guy Ritchie'nin Young Sherlock dizisinden ilk fragman yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Son dönemde filmlerinden çok The Gentlemen ve MobLand gibi dizileriyle adından söz ettiren ünlü yönetmen Guy Ritchie, dizilerine bir yenisini daha ekliyor. Üstelik bu yeni dizi Ritchie'yi Sherlock Holmes'ün dünyasına geri döndürüyor. Daha önce Robert Downey Jr.'lı Sherlock Holmes filmlerini yöneten Ritchie, yeni dizisi Young Sherlock'ta dahi dedektifin gençlik yıllarına odaklanıyor.

    Young Sherlock, 2026'da Amazon Prime Video'da İzleyici ile Buluşacak

    Gerek konusu, gerekse Guy Ritchie imzası taşımasıyla merak uyandıran Young Sherlock için tanıtım çalışmalarına başlayan Amazon, diziden ilk fragmanı yayınladı.

    Andy Lane’in beğeni kazanan Young Sherlock Holmes kitaplarından uyarlanan dizi, 1870'lerde geçiyor ve genç Sherlock Holmes'ün ilk cinayet davasına odaklanıyor. Dizide Sherlock'u genç oyuncu Hero Fiennes Tiffin canlandırıyor. İngiliz oyuncu daha önce The Ministry of Ungentlemanly Warfare filminde de Guy Ritchie ile çalışmıştı. Oyuncu kadrosunda ona Dónal Finn, Zine Tseng, Joseph Fiennes, Natascha McElhone, Max Irons ve usta oyuncu Colin Firth gibi isimler eşlik ediyor.

    Young Sherlock 2026'da izleyici ile buluşacak. Ancak şimdillik daha net bir tarih verilmedi.

