Guy Ritchie'nin Young Sherlock dizisinden ilk fragman yayınlandı

Young Sherlock, 2026'da Amazon Prime Video'da İzleyici ile Buluşacak
Gerek konusu, gerekse Guy Ritchie imzası taşımasıyla merak uyandıran Young Sherlock için tanıtım çalışmalarına başlayan Amazon, diziden ilk fragmanı yayınladı.
Andy Lane’in beğeni kazanan Young Sherlock Holmes kitaplarından uyarlanan dizi, 1870'lerde geçiyor ve genç Sherlock Holmes'ün ilk cinayet davasına odaklanıyor. Dizide Sherlock'u genç oyuncu Hero Fiennes Tiffin canlandırıyor. İngiliz oyuncu daha önce The Ministry of Ungentlemanly Warfare filminde de Guy Ritchie ile çalışmıştı. Oyuncu kadrosunda ona Dónal Finn, Zine Tseng, Joseph Fiennes, Natascha McElhone, Max Irons ve usta oyuncu Colin Firth gibi isimler eşlik ediyor.
Young Sherlock 2026'da izleyici ile buluşacak. Ancak şimdillik daha net bir tarih verilmedi.