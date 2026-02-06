Guy Ritchie imzalı Young Sherlock dizisinden yeni fragman yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Son yıllarda çıkan film ve dizi uyarlamaları sayesinde daha da popüler hâle gelen Sherlock Holmes karakteri, önümüzdeki ay yeni bir diziyle ekranlara geri dönecek. Young Sherlock adını taşıyan bu dizi, isminden de anlaşılacağı üzere sevilen karakterin gençlik yıllarına odaklanacak.

Daha önce Robert Downey Jr.'lı Sherlock Holmes filmlerini de yöneten ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin elinden çıkmış olmasıyla beklenti yaratan Young Sherlock için bekleyiş sürerken, diziden yeni bir fragman daha yayınlandı.

Young Sherlock, 4 Mart'ta İzleyici ile Buluşacak

Andy Lane’in beğeni kazanan Young Sherlock Holmes kitaplarından uyarlanan dizi, 1870'lerde geçiyor ve genç Sherlock Holmes'ün ilk cinayet davasına odaklanıyor. Dizide Sherlock'u genç oyuncu Hero Fiennes Tiffin canlandırıyor. İngiliz oyuncu daha önce The Ministry of Ungentlemanly Warfare filminde de Guy Ritchie ile çalışmıştı. Oyuncu kadrosunda ona Dónal Finn, Zine Tseng, Joseph Fiennes, Natascha McElhone, Max Irons ve usta oyuncu Colin Firth gibi isimler eşlik ediyor.

Young Sherlock, 4 Mart'ta Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşacak. Diziden yayınlanan yeni fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

