haber kuyruk testi 5

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x2yk
(x y)
2 sa.
editörün seçimi
Destek istiyorum. ;)
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Astekiv
2 sa.
editörün seçimi
canlıda test yapıyorumdur :D
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