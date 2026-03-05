Hack dünyasının merkezi çöktü: Europol ve FBI’dan ortak operasyon

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör ABD ve Avrupa polisleri, çalınan veri ve kimlik bilgilerini ticaretini yapan LeakBase forumunu kapattı. FBI ve Europol koordinasyonunda yürütülen uluslararası operasyon, siber suç ekosisteminin en önemli merkezini hedef aldı. Forumun altyapısı, kullanıcı aktiviteleri ve ele geçirilen veriler üzerinden kapsamlı analizler yapıldı.

Rusya detayı ilgi çekici

LeakBase, 2021’den beri aktif olan ve siber suçlular arasında merkezi bir rol oynayan bir platform olarak tanınıyordu. Yetkililer yüz milyonlarca kullanıcı hesabı bilgisi, kredi kartı verisi ile banka hesap ve yönlendirme bilgilerinin bulunduğunu açıkladı. Forum İngilizce olarak açık web üzerinden erişilebiliyor ve kullanıcıların veri alışverişi yapabilmesine imkan veren bir tartışma alanı niteliğindeydi.

Tam Boyutta Gör Forumda bir kredi tabanlı ekonomi ve kullanıcıların itibarına dayalı sistemin bulunduğu açıklandı. Bu yapının üyeler arasında güven oluşturduğu bildirildi. İlginç bir şekilde forumda Rusya ile ilgili veri satış veya paylaşımı yasaktı. Aralık 2025 itibarıyla LeakBase’de 142.000’den fazla kayıtlı kullanıcı, yaklaşık 32.000 gönderi ve 215.000’den fazla özel mesaj bulunuyordu.

Küresel ölçekte 100 operasyon yapıldı

Tam Boyutta Gör Europol, dünya çapında yaklaşık 100 operasyon gerçekleştirildiğini ve forumdaki en aktif 37 kullanıcının hedef alındığını açıkladı. FBI ise operasyondan önce sitenin alan adını kendi kontrolündeki isim sunucularına yönlendirerek forumu fiilen kapattı. Şu anda LeakBase sayfasında, forumun içeriklerinin, özel mesajlarının ve IP kayıtlarının korunduğu bildirilen bir “el konuldu” notu görüntüleniyor.

iVerify, ilk kitlesel iOS saldırısının ayrıntılarını paylaştı 1 gün önce eklendi

Soruşturmayı yürüten FBI siber yetkilisi Brett Leatherman’ın verdiği bilgilere göre operasyon kapsamında 13’ten fazla kişi tutuklandı, 33 şüpheliyle arama ve görüşmeler yapıldı ve forumun tüm veritabanı ele geçirildi. Veritabanının ele geçirilmesi sayesinde anonim olduğunu düşünen birçok kullanıcının kimliğinin açığa çıkarıldığı aktarıldı.

Operasyonda iş birliği yapan ülkeler ise şunlar: Avustralya, Belçika, Kanada, Almanya, Yunanistan, Kosova, Malezya, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, İspanya, Birleşik Krallık ve ABD.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Siber Güvenlik Haberleri

Hack dünyasının merkezi çöktü: Europol ve FBI’dan ortak operasyon

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: