Hack dünyasının merkezi çöktü: Europol ve FBI’dan ortak operasyon

Rusya detayı ilgi çekici
LeakBase, 2021’den beri aktif olan ve siber suçlular arasında merkezi bir rol oynayan bir platform olarak tanınıyordu. Yetkililer yüz milyonlarca kullanıcı hesabı bilgisi, kredi kartı verisi ile banka hesap ve yönlendirme bilgilerinin bulunduğunu açıkladı. Forum İngilizce olarak açık web üzerinden erişilebiliyor ve kullanıcıların veri alışverişi yapabilmesine imkan veren bir tartışma alanı niteliğindeydi.
Küresel ölçekte 100 operasyon yapıldı
Soruşturmayı yürüten FBI siber yetkilisi Brett Leatherman’ın verdiği bilgilere göre operasyon kapsamında 13’ten fazla kişi tutuklandı, 33 şüpheliyle arama ve görüşmeler yapıldı ve forumun tüm veritabanı ele geçirildi. Veritabanının ele geçirilmesi sayesinde anonim olduğunu düşünen birçok kullanıcının kimliğinin açığa çıkarıldığı aktarıldı.
Operasyonda iş birliği yapan ülkeler ise şunlar: Avustralya, Belçika, Kanada, Almanya, Yunanistan, Kosova, Malezya, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, İspanya, Birleşik Krallık ve ABD.Kaynakça https://techcrunch.com/2026/03/04/u-s-and-eu-police-shut-down-leakbase-a-site-accused-of-sharing-stolen-passwords-and-hacking-tools/ https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/major-data-leak-forum-dismantled-in-global-action-against-cybercrime-forum Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz
tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım