    Hacker forum sitesi veritabanı sızdırıldı: 324.000 hesap ifşa edildi

    Ünlü hacker forum sitelerinden BreachForums, veri ihlali yaşadı. Kullanıcı veritabanı tablosunun sızdırıldığı, 324.000 hesaptan bazılarının IP adreslerinin ortaya çıktığı bildirildi.

    BreachForums hacklendi 324 bin hesap Tam Boyutta Gör
    Hackerların sızdırılmış ve çalınmış verileri dağıtmak için kullandığı bir forum olan BreachForums, yakın zamanda veri ihlaline uğradı ve yaklaşık 324.000 hesabın güvenliği tehlikeye girdi. SQL dosyası, metin dosyası ve PGP anahtar dosyasını içeren arşiv, bir web sitesinde paylaşıldı.

    BreachForums sitesinden hangi bilgiler alındı?

    ShinyHunters adlı bir web sitesi, breachedforum.7z adlı bir 7Zip arşiv dosyası yayınladı. Bu arşiv şu üç dosyayı içeriyor: shinyhunte.rs-the-story-of-james.txt, databoose.sql ve breachedforum-pgp-key.txt.asc.

    Arşivdeki 'breachedforum-pgp-key.txt.asc' dosyası, 25 Temmuz 2023'te oluşturulan ve BreachForums tarafından yöneticilerden gelen resmi mesajları imzalamak için kullanılan PGP özel anahtarı. Anahtar sızdırılmış olsa da, parola korumalı ve parola olmadan kötüye kullanımı mümkün değil. "databoose.sql" dosyası, üye görünen adları, kayıt tarihleri, IP adresleri ve diğer dahili bilgileri içeren 323.988 üye kaydı içeren bir MyBB kullanıcı veritabanı tablosu (mybb_users).

    En önemli kısım ise, diğer şeylerin yanı sıra kullanıcı adları, IP adresleri ve kayıt tarihleri ​​gibi veri noktalarını içeren SQL dosyası. Dosyadaki IP adreslerinin çoğu basit loopback adresleri ancak bazıları bağlı kullanıcı hesabını takip etmek için kullanılabilecek genel IP adresleri.

    BreachForums yöneticisi, sızdırılan dosyaların alan adı taşınırken güvenli olmayan bir klasörde saklandığını belirtti.

    BreachForums’un bu forumlardan ilki olan RaidForums'un kapatılıp sahibinin de tutuklanmasının ardından açıldığı biliniyor. BreachForums geçmişte veri ihlalleri ve operasyonlar yaşamış olsa da, yeni alan adları altında tekrar tekrar faaliyete başladı.

