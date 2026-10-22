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Siber güvenlik girişimi Straiker tarafından hazırlanan araştırmaya göre en az 2012’den bu yana faaliyet gösterdiği belirtilen CyberCartel adlı hacker grubu, Latin Amerika’daki 400’den fazla finans kuruluşunu hedef alan saldırılarda birden fazla yapay zeka modelini birlikte kullandı. Anthropic’in Claude modelleri, SpaceX’in Grok’u ve Çin merkezli Moonshot AI’ın Kimi modellerinden yararlanan grup, saldırıların farklı aşamalarını yapay zeka ajanlarına devretti.

Araştırma, yapay zeka ajanlarının finans kuruluşlarına yönelik siber saldırıları büyük ölçüde otomatikleştirmek için başarıyla kullanıldığı ilk örneklerden biri olarak değerlendiriliyor. Bulgulara göre ajanlar, hedefler hakkında bilgi toplamaktan saldırı yöntemlerini belirlemeye kadar farklı görevleri üstlendi. Sistemlerin ele geçirilen parolaları ve müşteri verilerini topladığı, bazı banka hesaplarına ise çok az insan müdahalesiyle eriştiği belirtiliyor.

Saldırıların hedefleri arasında bankaların yanı sıra ödeme uygulamaları da bulunuyor. The Information, belirli bir finans kuruluşundan çalınan hassas verilere ilişkin kayıtları incelediğini doğruladı. Araştırmada kaç kurumun sistemlerine gerçekten sızıldığı veya ne kadar paranın ele geçirildiği konusunda kesin bir sayı paylaşılmadı.

Yapay zekalar görevleri paylaştı

Straiker'ın ortaya çıkardığı sistem, CARLIY0S adı verilen çok ajanlı bir saldırı altyapısına dayanıyor. CyberCartel, daha önce ağırlıklı olarak manuel yöntemlere ve sabit komut dosyalarına dayanan saldırılarını genişletmek için farklı yapay zeka modellerini ortak bir yapı içerisinde bir araya getirdi. Sistem, açık kaynaklı otomatik güvenlik testi çerçevesi PentAGI üzerine kuruldu.

Tam Boyutta Gör Araştırmaya göre Grok tabanlı beş ajan, hedeflerden elde edilen parolaları ve diğer erişim bilgilerini toplamakla görevlendirildi. Claude modelleri ise saldırıların planlanması ve yürütülmesinde kullanıldı. Dört Claude ajanı hedefleri analiz ediyor, olası saldırı yöntemlerini değerlendiriyor ve birbirlerinin önerilerini karşılaştırıyordu. Bu değerlendirmelerin ardından Claude Opus 5 tabanlı MAXIMUS ajanı nihai kararı veriyordu.

Genel koordinasyonu ise Cursor kodlama uygulaması üzerinden çalışan başka bir Claude modeli üstleniyordu. Böylece hedef belirleme, saldırı yöntemlerini değerlendirme, karar verme ve elde edilen verileri toplama süreçleri birbirinden ayrılarak otomatikleştirildi.

Straiker, 24 Eylül 2026'da grubun sistemlerinden elde edilen bir veri tabanı kopyasında 4.493 kayıt bulunduğunu açıkladı. FinancialSoft adlı veri tabanında e-posta adresleri, hesap bilgileri, parolalar, API anahtarları, güvenlik açıklarına ilişkin bilgiler ve arka kapılar yer alıyordu.

Kayıtlar arasında 2.911 e-posta adresi ve 903 hesap numarası bulunuyordu. Ayrıca bir finans teknolojileri şirketine ait 11 API anahtarı ve 32 kriptografik anahtarın yanı sıra 391 genel API anahtarı tespit edildi.

Araştırmacılar ayrıca altı arka kapı ve hedef kuruluşların web siteleri, API'leri ve arka uç sistemlerinde tespit edildiği belirtilen 200'den fazla güvenlik açığı kaydetti. Bunların arasında daha önce belgelenmemiş açıklar da bulunuyordu.

Yapay zeka modellerinin güvenlik önlemleri nasıl aşıldı?

Araştırmanın dikkat çekici bulgularından biri CyberCartel'in yapay zeka modellerinin güvenlik mekanizmalarını aşmak için kullandığı yöntem oldu. Grup, saldırı amaçlı taleplerini akademik çalışmalar, yetkilendirilmiş sızma testleri veya şirket içi güvenlik denetimleri olarak tanımlayarak modellerin istekleri zararsız kabul etmesini sağlamaya çalıştı.

Bu yöntemle Claude modellerinden güvenlik açıklarını araştırmaları ve saldırı kodları oluşturmaları istendi. Straiker, söz konusu yaklaşımın modellerin güvenlik kısıtlamalarını aşmakta etkili olduğunu belirtiyor.

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Ancak sistem, yapay zeka modellerinin talepleri reddetmesi ihtimaline karşı da hazırlandı. Claude veya diğer modeller saldırı amaçlı bir isteği yerine getirmediğinde sistem, Moonshot AI'ın Kimi modellerine yöneliyordu. Kimi modelleri de talebi reddettiğinde ise yapay zeka kullanımını bırakarak grubun önceden hazırladığı saldırı kodlarını devreye sokuyordu.

Bu yedek mekanizma, saldırıların bir yapay zeka modelinin güvenlik önlemleri tarafından durdurulmasını zorlaştırıyordu. Modellerden biri saldırıyı reddetse bile operasyon tamamen sona ermiyor, önceden hazırlanmış kodlarla devam edebiliyordu.

Anthropic, Claude erişimini engelledi

Straiker, elde ettiği bulguları ilgili yapay zeka şirketleriyle paylaştı. Anthropic, yürüttüğü incelemenin ardından CyberCartel'in Claude'a erişmek için kullandığı kimlik bilgisini iptal etti. Şirket böylece saldırı altyapısının Claude modellerine erişimini kesti. SpaceX'in de Grok ajanlarıyla ilişkili faaliyetleri incelemeye aldığı bildirildi.

Straiker, Moonshot AI ile de iletişim kurmaya çalıştığını açıkladı. Şirketlerin saldırıların tamamını engelleyip engellemediği veya grubun farklı hesaplar ve altyapılar üzerinden faaliyetlerine devam edip edemeyeceği konusunda ise kesin bilgi bulunmuyor.

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