Hades 2'den büyük başarı; İlk oyunu ikiye katladı

Hades 2, Bu Hafta Sonu 112,947 Eş Zamanlı Oyuncuya Ulaştı
Bu hafta sonu Steam'de eş zamanlı olarak Hades 2 oynayan oyuncuların sayısı 112,947'e ulaştı. SteamDB'de yer alan bu veri, oyunun ne kadar popüler olduğunu gözler önüne serdi. Çıktığı dönemde büyük ses getiren ilk Hades oyunu, en yüksek noktasında bile bu oyuncu sayısının anca yarısına ulaşabilmişti. Yani Hades 2, eş zamanlı oyuncu sayısında ilk oyunu ikiye katladı.
Roguelike türünü Yunan mitolojisiyle buluşturan Hades serisinin ikinci oyununda oyuncular, yeraltı tanrısı Hades’in kızı Melinoë’yi kontrol ediyor. Melinoë, zamanı durdurma gücüne sahip Titan Chronos’a karşı savaşırken hem Olimpos tanrılarından yardım alıyor hem de yeraltının derinliklerinde yeni düşmanlarla yüzleşiyor. Serinin özünü oluşturan hızlı ve akıcı dövüş sistemi, devam oyununda yeni silahlar ve büyülerle daha da zenginleşmiş durumda. Her denemede değişen haritalar, karakterlerle kurulan bağlar ve keşfedilecek mitolojik sırlar oyunu tekrar tekrar oynanabilir kılıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti
keskin olunca kendiside keser...