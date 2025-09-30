Hades 2'den büyük başarı; İlk oyunu ikiye katladı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl erken erişim sürümüyle oyunseverlerin karşısına çıkan Hades 2'nin tam sürümü bu hafta satışa sunuldu. Erken erişim aşamasında beğeni kazanan oyun, tam sürümüyle çıtayı daha da yükseltti. Bugün itibarıyla MetaCritic'te 2025'in en yüksek puanlı oyunu olan Hades 2, aldığı bu olumlu yorumların da etkisiyle dikkat çekici bir çıkış yaptı.

Hades 2, Bu Hafta Sonu 112,947 Eş Zamanlı Oyuncuya Ulaştı

Bu hafta sonu Steam'de eş zamanlı olarak Hades 2 oynayan oyuncuların sayısı 112,947'e ulaştı. SteamDB'de yer alan bu veri, oyunun ne kadar popüler olduğunu gözler önüne serdi. Çıktığı dönemde büyük ses getiren ilk Hades oyunu, en yüksek noktasında bile bu oyuncu sayısının anca yarısına ulaşabilmişti. Yani Hades 2, eş zamanlı oyuncu sayısında ilk oyunu ikiye katladı.

Roguelike türünü Yunan mitolojisiyle buluşturan Hades serisinin ikinci oyununda oyuncular, yeraltı tanrısı Hades’in kızı Melinoë’yi kontrol ediyor. Melinoë, zamanı durdurma gücüne sahip Titan Chronos’a karşı savaşırken hem Olimpos tanrılarından yardım alıyor hem de yeraltının derinliklerinde yeni düşmanlarla yüzleşiyor. Serinin özünü oluşturan hızlı ve akıcı dövüş sistemi, devam oyununda yeni silahlar ve büyülerle daha da zenginleşmiş durumda. Her denemede değişen haritalar, karakterlerle kurulan bağlar ve keşfedilecek mitolojik sırlar oyunu tekrar tekrar oynanabilir kılıyor.

