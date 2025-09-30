Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Hades 2'den büyük başarı; İlk oyunu ikiye katladı

    Hem eleştirmenlerden hem de oyunculardan oldukça iyi yorumlar alan Hades 2, yılın en popüler oyunlarından birine dönüşme yolunda ilerliyor. Eş zamanlı oyuncu sayısı Hades'i ikiye katladı.

    Hades 2 Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl erken erişim sürümüyle oyunseverlerin karşısına çıkan Hades 2'nin tam sürümü bu hafta satışa sunuldu. Erken erişim aşamasında beğeni kazanan oyun, tam sürümüyle çıtayı daha da yükseltti. Bugün itibarıyla MetaCritic'te 2025'in en yüksek puanlı oyunu olan Hades 2, aldığı bu olumlu yorumların da etkisiyle dikkat çekici bir çıkış yaptı.

    Hades 2, Bu Hafta Sonu 112,947 Eş Zamanlı Oyuncuya Ulaştı

    Bu hafta sonu Steam'de eş zamanlı olarak Hades 2 oynayan oyuncuların sayısı 112,947'e ulaştı. SteamDB'de yer alan bu veri, oyunun ne kadar popüler olduğunu gözler önüne serdi. Çıktığı dönemde büyük ses getiren ilk Hades oyunu, en yüksek noktasında bile bu oyuncu sayısının anca yarısına ulaşabilmişti. Yani Hades 2, eş zamanlı oyuncu sayısında ilk oyunu ikiye katladı.

    Roguelike türünü Yunan mitolojisiyle buluşturan Hades serisinin ikinci oyununda oyuncular, yeraltı tanrısı Hades’in kızı Melinoë’yi kontrol ediyor. Melinoë, zamanı durdurma gücüne sahip Titan Chronos’a karşı savaşırken hem Olimpos tanrılarından yardım alıyor hem de yeraltının derinliklerinde yeni düşmanlarla yüzleşiyor. Serinin özünü oluşturan hızlı ve akıcı dövüş sistemi, devam oyununda yeni silahlar ve büyülerle daha da zenginleşmiş durumda. Her denemede değişen haritalar, karakterlerle kurulan bağlar ve keşfedilecek mitolojik sırlar oyunu tekrar tekrar oynanabilir kılıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    Timur-i leng 1 gün önce

    bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti

    Profil resmi
    POOPY 3 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kifoz ameliyatı olanların yorumları mcp şanzıman araba kendi kendine korna çalıyor ast alt yüksekliği kadınlar kulübü direksiyon kutusundan ses gelmesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo V40 Lite
    Vivo V40 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Vivobook 15
    Asus Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum