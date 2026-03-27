Hades 2, nihayet PS5 ve Xbox Series X/S için geliyor

Tam Boyutta Gör Supergiant Games’in büyük ilgi gören roguelike serisinin devam oyunu Hades 2, ana akım konsol oyuncuları için geliyor. Daha önce yalnızca Nintendo Switch /Switch 2 platformunda erişilebilir olan yapım, 14 Nisan itibarıyla PlayStation 5 ve Xbox Series X/S kullanıcılarıyla buluşacak.

İlk günden Game Pass’te

Yeni konsol sürümüne dair en dikkat çekici detaylardan biri oyunun ilk günden Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek olması. Böylece aboneler, ek bir ücret ödemeden Hades 2’ye erişebilecek. Ayrıca yapımın Xbox Cloud Gaming desteğiyle bulut üzerinden oynanabileceği de doğrulandı.

Konsol çıkışıyla birlikte sunulacak versiyon sadece temel oyunu içermeyecek. PC ve Nintendo Switch 2 sürümlerine lansman sonrasında gelen tüm güncellemeler ve yamalar bu versiyona dahil edilecek. Böylece yeni oyuncular, daha dengeli ve geliştirilmiş bir deneyimle oyuna başlayacak.

Öte yandan geliştirici ekip, konsol sürümleri için “bonus içerikler” sunulacağını da açıkladı ancak bu içeriklerin detayları henüz paylaşılmış değil. Bu durum, çıkış öncesinde yeni duyuruların gelebileceğine işaret ediyor.

Hades 2, ilk olarak 25 Eylül 2025 tarihinde Nintendo Switch 2 için piyasaya sürülmüştü. Serinin temelleri ise 2018’de Erken Erişim olarak başlayan ve 2020’de tam sürüme ulaşan ilk oyunla atılmıştı. İlk Hades, çıktığı dönemde birçok “Yılın Oyunu” ödülüne layık görülerek türünün en başarılı örneklerinden biri haline gelmişti. Devam oyununda ise bu kez Yeraltı Dünyası’nın ölümsüz prensesi rolü üstlenilerek daha geniş ve derin bir mitolojik evrende mücadele ediliyor.

