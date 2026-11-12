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    Hades'e benzetilen yeni Conan oyunu tanıtıldı: 2027'de çıkacak

    Diablo ve Hades gibi oyunlardan izler taşıyan yeni Conan oyunu yayınlanan ilk fragmanla resmen tanıtıldı. Conan: The Black Pyramid adını taşıyan oyun önümüzdeki yıl çıkacak.

    Hades'e benzetilen yeni Conan oyunu tanıtıldı: 2027'de çıkacak Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda Conan Exiles ile oyun dünyasında adından söz ettiren Conan the Barbarian serisi, 2027'de yepyeni bir oyuna kavuşacak. Conan: The Black Pyramid adını taşıyan yeni oyun, önümüzdeki yıl oyunseverlerle buluşacak.

    Bu hafta ilk fragmanı ve detayları paylaşılan Conan: The Black Pyramid, Diablo ve Hades gibi oyunlardan izler taşıyor ki yayınlanan ilk fragman özellikle Hades'i epey andırıyor. Zaten oyun aynı Hades gibi bir roguelike olacak.

    Conan: The Black Pyramid, daha önce Vikings: Wolves of Midgard ve Jotunnslayer: Hordes of Hel gibi oyunları yapan Games Farm stüdyosu tarafından geliştirildi. Oyunda sadece Conan değil, Robert E. Howard'ın aynı seri içinde yarattığı Solomon Kane ve Dark Agnes gibi diğer tanıdık karakterler de bulunuyor.

    Conan: The Black Pyramid, 2027'de Çıkacak

    Games Farm tarafından paylaşılan bilgilere göre oyunda hem tek kişilik mod, hem de iki kişilik co-op modu bulunacak. Oyuncular yakın dövüş silahlarının yanı sıra çeşitli büyülerden ve ateşli silahlardan yararlanabilecek.

    Oyun ilk aşamada sadece PC'ye gelecek ama daha ileri bir tarihte konsol versiyonunun da çıkması planlanıyor. Bugün itibarıyla Steam'de istek listesine eklenebilen oyun 2027'de çıkacak, fakat şimdilik daha net bir çıkış tarihi açıklanmadı.

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    K
    kadirozgur87 8 saat önce

    merhabalar, reklama karışmak istemem ama L40 Ultra Complete Edition (CE) L40 Ultra serisinin devamı değilmiş, aslında L10s Plus'ın emiş gücü artırılmış ve mop yıkalamalı versiyonuymuş. Burada Dreame markası kötü niyetli bir isimlendirme yapmış

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