Hades'e benzetilen yeni Conan oyunu tanıtıldı: 2027'de çıkacak

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Oynat Conan efsanesi yepyeni bir oyunla geri dönüyor. Conan: The Black Pyramid duyuruldu. Games Farm tarafından geliştirilen bu roguelike yapım, tasarımıyla özellikle Hades'i andırıyor. Tek kişilik ve iki kişilik co-op modları sunan oyunda Conan, Solomon Kane ve Dark Agnes gibi karakterleri yönetebileceğiz. Mücadelelerde yakın dövüş silahları, çeşitli büyüler ve ateşli silahlar kullanılacak. İlk aşamada sadece PC platformuna gelecek olan oyun, 2027 yılında çıkış yapacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Son yıllarda Conan Exiles ile oyun dünyasında adından söz ettiren Conan the Barbarian serisi, 2027'de yepyeni bir oyuna kavuşacak. Conan: The Black Pyramid adını taşıyan yeni oyun, önümüzdeki yıl oyunseverlerle buluşacak.

Bu hafta ilk fragmanı ve detayları paylaşılan Conan: The Black Pyramid, Diablo ve Hades gibi oyunlardan izler taşıyor ki yayınlanan ilk fragman özellikle Hades'i epey andırıyor. Zaten oyun aynı Hades gibi bir roguelike olacak.

Conan: The Black Pyramid, daha önce Vikings: Wolves of Midgard ve Jotunnslayer: Hordes of Hel gibi oyunları yapan Games Farm stüdyosu tarafından geliştirildi. Oyunda sadece Conan değil, Robert E. Howard'ın aynı seri içinde yarattığı Solomon Kane ve Dark Agnes gibi diğer tanıdık karakterler de bulunuyor.

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Conan: The Black Pyramid, 2027'de Çıkacak

Games Farm tarafından paylaşılan bilgilere göre oyunda hem tek kişilik mod, hem de iki kişilik co-op modu bulunacak. Oyuncular yakın dövüş silahlarının yanı sıra çeşitli büyülerden ve ateşli silahlardan yararlanabilecek.

Oyun ilk aşamada sadece PC'ye gelecek ama daha ileri bir tarihte konsol versiyonunun da çıkması planlanıyor. Bugün itibarıyla Steam'de istek listesine eklenebilen oyun 2027'de çıkacak, fakat şimdilik daha net bir çıkış tarihi açıklanmadı.

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