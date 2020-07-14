Hafifliği Zarafetle Buluşturan Triko T-shirt’ler

Yaz aylarında hem şık hem de fresh bir stil yakalamaya imkan verdikleri için triko polo t-shirt’ler erkek gardırobunun en gözde parçalarından biri konumunda. Birinci sınıf kalitedeki doğal ipliklerle işlenen triko pololar incecik, hafif ve nefes alan doğal dokularıyla giyildiği andan itibaren büyük bir konfor sağlıyor. Özellikle yaz sezonunun bunaltan sıcaklarında teni rahatlatan dokuları ile terleme endişesini ortadan kaldırıyorlar. Polo t-shirt’lerin sunduğu bu hafiflik, yoğun iş temposu olan erkekler için uzun saatler boyunca şık görünmeye fırsat tanıyor.

İlginizi Çekebilir

Knight Online Gold Bar- Knight Online İtem

Tam Boyutta Gör

Yazın Enerjisine Uygun Tasarımlar



Yazın enerjisine uygun olarak üretilen triko pololar ince, hafif ve yumuşak yapısıyla istenilen özgürlüğü ve hareketi sunmak konusunda çok iddialı. Yazları sıklıkla tercih edilen şortları, triko polo t-shirt’lerle kombinleyerek tatilde de şık bir görünüm yakalayabilirsiniz. Dinamik şehir hayatı içinse triko erkek gömlekleriyle yaz şıklığından taviz vermemek mümkün.

Dünyanın dört bir yanından özenle seçilmiş birinci sınıf kalitedeki doğal ipliklerle işlenen Hemington triko poloları ile bu yaz sezonu gün boyu aranan hafifliği ve şıklığı bir arada yakalayabilirsiniz. Nefes alan yapısını %100 doğal Ege pamuğuna, nemi emen ve terletmeyen kumaşını Mısır’ın beyaz altını Giza pamuğuna, teni rahatlatan dokusunu ise soğuk tuşesi ile saf ketene borçlu olan Hemington trikoları sıcak yaz günlerinde şıklığından ödün vermeyen erkeklerin vazgeçilmezi olmaya aday.

Konforu ve şıklığı bir arada buluşturan triko poloların her biri, el emeği ile işlenen zarif detaylarla dolu. Erkek pantolonlarıyla özgürce kombinlenebilecek sayısız renkteki model seçenekleriyle yaz şıklığını hem iş hem de şehir hayatına taşımayı başarıyor.



Her Ruha Hitap Eden Renk ve Desen Seçenekleri



Triko pololar, mükemmel kalıplarıyla vücuda biçilmiş kaftan niteliğinde. Sportif kombinlere yepyeni bir soluk katan erkek pantolonlarını, özgün tasarımlı erkek gömlekleriyle buluşturan Hemington, rahat ve fit kalıpları ile kusursuz bir stil vadediyor. Nefes alabilen triko kumaşı sayesinde sunduğu ekstra konforlu saatler de cabası. Yazın hafifliğine eşlik eden %100 doğal ipliklerle üretilmiş triko pololar sayesinde modern erkekler günün her saatinde iyi hissediyor!

Klasik tonlardan vazgeçemeyenler için siyah, lacivert, gri ve beyaz tonları göz kamaştırırken, renkleri cesur bir şekilde kullanmayı sevenler için de seçenekler var. Yaz aylarında renkli ve canlı giyimi tercih edenler için triko tasarımlarında sarı, pembe, kiremit, turuncu, mavi ve yeşil tonları hakim. Üstelik bu düz renklerin yanı sıra çizgili, örgülü ve baklava desenli seçenekler de mevcut. Yani, zamansız renkleri ve desenleriyle Hemington’da her ruha yer var.

Tam Boyutta Gör

Ayrıcalıklı Alışverişin Tadını Çıkarın



Bu yazı %100 doğal üretilen iplikleri, hafifliği, inceliği ve nefes alabilen kumaşı ile konforlu ve şık bir şekilde geçirmek isterseniz Hemington’ın ayrıcalıklı alışveriş deneyiminden de faydalanabilirsiniz. Markanın e-ticaret sitesi olan www.hemington.com.tr’de yer alan “Moda Kapıda” uygulamasıyla seçtiğiniz ürünler farklı beden seçenekleri ve kombin önerileriyle kapınıza kadar getiriliyor. Hemington, moda temsilcileri aracılığıyla size uygun teslimat gününü, yerini ve saatini belirleyerek ayrıcalıklı bir alışveriş deneyimi sunuyor.

Bu triko polo tasarımların yer aldığı eşsiz koleksiyonu aynı zamanda; Akmerkez, Akasya AVM, City’s AVM, Suadiye, Mall Of İstanbul AVM, A Plus AVM, Armada AVM, Korupark AVM ve Hilltown AVM gibi satış noktalarında da görebilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,

istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:

Yoruma Kapalı: Bu içeriğe yorum eklenemiyor.