Haftanın en iyi 5 Android uygulaması -7

Haftanın en iyi 5 Android uygulaması adlı programımızın 7. bölümünde birbirinden güzel 5 yeni uygulamayı sizler için tanıtıyoruz.
LesEnfantsTerribles Yorumlarınız için teşekkür ederiz... @acbold Ekrandaki barkodu kameraya okutarak ilgili uygulamaya daha hızlı erişim sağlayıp indirebilirsiniz. indirme link veya URL yazmak yerine kullanılan çok pratik bir yöntem. Telefonunuzda barkod okuyucu uygulamasının olması gerekiyor tabi :) herkese iyi günler.. Kaan Arlı
DH Misafiri elinize saglık... ilk yorumdaki arkadasın yorumuna kimse takılmasın.. üye profili apple fanıyım diyor :d
Merhaba, videoda kullanılan telefon HTC Desire...
@acbold
Ekrandaki barkodu kameraya okutarak ilgili uygulamaya daha hızlı erişim sağlayıp indirebilirsiniz. indirme link veya URL yazmak yerine kullanılan çok pratik bir yöntem. Telefonunuzda barkod okuyucu uygulamasının olması gerekiyor tabi :)
herkese iyi günler..
Kaan Arlı
bu benim burda yazdigim ilk yazimdir.Boyle uygulamalari bize bildirdiginiz icin cok tesekur ederim ,emege saygi diyorum begenmeyen arkadaslara
teşekkürler.java lı telefon kullandığım içindir ki .bilmiyorum hiç sağolun
Daha mı pratik gerçekten? Yapmayın lütfen
Ben de dikkat ettim hocam adam iPhone fanı.Yakında android iPhone kadar fazla uygulamaya sahip olacak.Android yükselişte...
always charged bence cok işe yarar insan bazen unutuyor telini sarja takmayı..
LED lamba uygulaması farklı hazırlanmış.
emek var uygulamayı yapan tarafta da sunan tarafta da