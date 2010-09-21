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Haftanın en iyi 5 Android uygulaması -7-

9 yıl
94,1b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Haftanın en iyi 5 Android uygulaması adlı programımızın 7. bölümünde birbirinden güzel 5 yeni uygulamayı sizler için tanıtıyoruz.

Haftanın en iyi 5 Android uygulaması adlı programımızın 7. bölümünde birbirinden güzel 5 yeni uygulamayı sizler için tanıtıyoruz.


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DH Misafiri 7 yıl
barkod okuyucum var ama uygulama indirilemior.. android markete de giremiyorum zaten, telefon eşleşemedi diyor.. bundan mı kaynaklanıyor, ne yapabilirim ?
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brfrt 9 yıl
androidli bir telefona gecmeyi dusunuyorum.android uzerinde calisan borsa izleme programi varmi acaba( iphone matriks mobile gibi)
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CyberMuzo 9 yıl
Birde Türkçe uygulamalar çoğalsa o zaman tadından yenmeyecek
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LesEnfantsTerribles 9 yıl
@abidinbayraklilar
Merhaba, videoda kullanılan telefon HTC Desire...
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Zeeuss27 9 yıl
kullandıgınız telefonun model ve markasını öğrenebilirmiyiz ?
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LesEnfantsTerribles 9 yıl
Yorumlarınız için teşekkür ederiz...
@acbold
Ekrandaki barkodu kameraya okutarak ilgili uygulamaya daha hızlı erişim sağlayıp indirebilirsiniz. indirme link veya URL yazmak yerine kullanılan çok pratik bir yöntem. Telefonunuzda barkod okuyucu uygulamasının olması gerekiyor tabi :)
herkese iyi günler..
Kaan Arlı
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harbur 9 yıl
Selam
bu benim burda yazdigim ilk yazimdir.Boyle uygulamalari bize bildirdiginiz icin cok tesekur ederim ,emege saygi diyorum begenmeyen arkadaslara
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acbold 9 yıl

LesEnfantsTerribles

Yorumlarınız için teşekkür ederiz...

@acbold

Ekrandaki barkodu kameraya okutarak ilgili uygulamaya daha hızlı erişim sağlayıp indirebilirsiniz. indirme link veya URL yazmak yerine kullanılan çok pratik bir yöntem. Telefonunuzda barkod okuyucu uygulamasının olması gerekiyor tabi :)

herkese iyi günler..

Kaan Arlı


teşekkürler.java lı telefon kullandığım içindir ki .bilmiyorum hiç
sağolun
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E.A. 9 yıl

LesEnfantsTerribles

Yorumlarınız için teşekkür ederiz...

@acbold

Ekrandaki barkodu kameraya okutarak ilgili uygulamaya daha hızlı erişim sağlayıp indirebilirsiniz. indirme link veya URL yazmak yerine kullanılan çok pratik bir yöntem. Telefonunuzda barkod okuyucu uygulamasının olması gerekiyor tabi :)

herkese iyi günler..

Kaan Arlı

Daha mı pratik gerçekten? Yapmayın lütfen
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yigidoumit 9 yıl
uygulamalar bence gayet iyi teşekkür ederim paylaşım için
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acbold 9 yıl
o ekrandaki barkod olayını anlayamadım ben :/
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yapuxna 9 yıl
fener uygulaması cok hoşuma gitti
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gurol 9 yıl
Şarj.
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DH Misafiri 9 yıl
elinize saglık... ilk yorumdaki arkadasın yorumuna kimse takılmasın.. üye profili apple fanıyım diyor :d
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ultiMance 9 yıl

DH Misafiri

elinize saglık... ilk yorumdaki arkadasın yorumuna kimse takılmasın.. üye profili apple fanıyım diyor :d


Ben de dikkat ettim hocam adam iPhone fanı.Yakında android iPhone kadar fazla uygulamaya sahip olacak.Android yükselişte...
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DH Misafiri 9 yıl
hafızan cok iyi herhalde ilk sırada ki uygulama boş geldi sana.
always charged bence cok işe yarar insan bazen unutuyor telini sarja takmayı..
LED lamba uygulaması farklı hazırlanmış.
emek var uygulamayı yapan tarafta da sunan tarafta da
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