Haftaya A101 marketlerde Xiaomi Earbuds S, BİM marketlerde Volta elektrikli scooter var

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Önümüzdeki hafta perakende gıda marketleri uygun fiyatlı teknolojik ürünler açısından oldukça kalabalık olacak. Akıllı telefonlar, ses ürünleri, elektrikli scooter dikkat çekiyor.

30 Temmuz A101 aktüel ürünler

30 Temmuz A101 aktüel ürünler arasında Honor 8S akıllı telefon modeli dikkat çekiyor. Honor 8S modelinde 5.71 inçlik 720p çözünürlüğünde LCD ekran ile karşılaşıyoruz. Damla çentikli tasarım ile ekran çerçeveleri ince tutulmaya çalışılmış. 4 çekirdekli Helio A22 yonga seti ile güçlendirilen telefonda 3 GB RAM ve 64 GB depolama yer alıyor.

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Telefonda 13 MP çözünürlüğünde ve f/1.8 diyafram açıklığında bir adet arka kamera bulunuyor. Tek kameraya rağmen yazılımsal olarak bokeh efekti uygulayabiliyor ve 1080p çözünürlüğünde 30 FPS video kaydediyor. Önde ise 5 MP çözünürlüğünde, f/2.2 diyafram açıklığında bir kameraya yer veriliyor.

Ön kamera yardımıyla yüz tanıma gerçekleştirebilen Honor 8S’ye parmak izi okuyucu sensör koyulmamış. Cihaz, 3020 mAh pil kapasitesine sahip. Kutudan EMUI 9.0 arayüzü ve Android 9.0 işletim sistemi yüklü olarak çıkıyor. Honor 8S için 1799TL fiyat etiketi mevcut ve uygun görünüyor. Bununla birlikte geçen yıl 2GB RAM/32GB versiyonu A101 marketlerde 899TL idi.

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Diğer taraftan Reeder P13 Blue akıllı telefon modeli de incelenebilir seviyede. 6.1 inçlik HD ekran, Helio A22 yonga seti, 3GB RAM, 16GB depolama, 8MP+5MP arka kamera, 5MP ön kamera, 4080mAh kapasiteli batarya gibi özellikler 1299TL seviyesinde ve piyasanın oldukça altında.

Xiaomi tarafında Mi Band 4 akıllı bileklik 179TL ile piyasa ile hemen hemen aynı fiyata sahip. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan düşük gecikmeli Earbuds S tam kablosuz kulaklık 139TL ile oldukça uygun görünüyor. Samsung 55 inçlik kavisli 4K akıllı televizyon da 4999TL ile yine uygun seviyede. Aliexpress gibi sitelerde sıkça gördüğümüz kablosuz mini klavye modeli de Türkçe desteği ile Piranha markası tarafından satılıyor. Akıllı televizyonlar için düşünülebilir.

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31 Temmuz BİM aktüel ürünler

31 Temmuz BİM aktüel ürünler arasında Volta VT1 elektrikli scooter dikkat çekiyor. 20Km mesafe, 25km/s hız, hız sabitleme, disk fren gibi özellikleri olan scooter 1999TL ve resmi sitesindeki fiyatın da altında. Bunun haricinde Free Sound gibi alt kalite ses ürünleri, powerbank, USB bellek, Drone akıllı saat ürünleri de mevcut.

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