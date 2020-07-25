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    Haftaya A101 marketlerde Xiaomi Earbuds S, BİM marketlerde Volta elektrikli scooter var

    30 Temmuz A101 aktüel ürünler arasında Honor 8S ve Reeder P13 Blue akıllı telefon modeli var. 31 Temmuz BİM aktüel ürünler arasında Volta VT1 elektrikli scooter dikkat çekiyor.
    5 sa.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Haftaya A101 marketlerde Xiaomi Earbuds S, BİM marketlerde Volta elektrikli scooter var
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    Önümüzdeki hafta perakende gıda marketleri uygun fiyatlı teknolojik ürünler açısından oldukça kalabalık olacak. Akıllı telefonlar, ses ürünleri, elektrikli scooter dikkat çekiyor.

    30 Temmuz A101 aktüel ürünler

    30 Temmuz A101 aktüel ürünler arasında Honor 8S akıllı telefon modeli dikkat çekiyor. Honor 8S modelinde 5.71 inçlik 720p çözünürlüğünde LCD ekran ile karşılaşıyoruz. Damla çentikli tasarım ile ekran çerçeveleri ince tutulmaya çalışılmış. 4 çekirdekli Helio A22 yonga seti ile güçlendirilen telefonda 3 GB RAM ve 64 GB depolama yer alıyor.

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    Telefonda 13 MP çözünürlüğünde ve f/1.8 diyafram açıklığında bir adet arka kamera bulunuyor. Tek kameraya rağmen yazılımsal olarak bokeh efekti uygulayabiliyor ve 1080p çözünürlüğünde 30 FPS video kaydediyor. Önde ise 5 MP çözünürlüğünde, f/2.2 diyafram açıklığında bir kameraya yer veriliyor.

    Ön kamera yardımıyla yüz tanıma gerçekleştirebilen Honor 8S’ye parmak izi okuyucu sensör koyulmamış. Cihaz, 3020 mAh pil kapasitesine sahip. Kutudan EMUI 9.0 arayüzü ve Android 9.0 işletim sistemi yüklü olarak çıkıyor. Honor 8S için 1799TL fiyat etiketi mevcut ve uygun görünüyor. Bununla birlikte geçen yıl 2GB RAM/32GB versiyonu A101 marketlerde 899TL idi.

    Haftaya A101 marketlerde Xiaomi Earbuds S, BİM marketlerde Volta elektrikli scooter var
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    Diğer taraftan Reeder P13 Blue akıllı telefon modeli de incelenebilir seviyede. 6.1 inçlik HD ekran, Helio A22 yonga seti, 3GB RAM, 16GB depolama, 8MP+5MP arka kamera, 5MP ön kamera, 4080mAh kapasiteli batarya gibi özellikler 1299TL seviyesinde ve piyasanın oldukça altında.

    Xiaomi tarafında Mi Band 4 akıllı bileklik 179TL ile piyasa ile hemen hemen aynı fiyata sahip. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan düşük gecikmeli Earbuds S tam kablosuz kulaklık 139TL ile oldukça uygun görünüyor. Samsung 55 inçlik kavisli 4K akıllı televizyon da 4999TL ile yine uygun seviyede. Aliexpress gibi sitelerde sıkça gördüğümüz kablosuz mini klavye modeli de Türkçe desteği ile Piranha markası tarafından satılıyor. Akıllı televizyonlar için düşünülebilir.

    Haftaya A101 marketlerde Xiaomi Earbuds S, BİM marketlerde Volta elektrikli scooter var
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    31 Temmuz BİM aktüel ürünler

    31 Temmuz BİM aktüel ürünler arasında Volta VT1 elektrikli scooter dikkat çekiyor. 20Km mesafe, 25km/s hız, hız sabitleme, disk fren gibi özellikleri olan scooter 1999TL ve resmi sitesindeki fiyatın da altında. Bunun haricinde Free Sound gibi alt kalite ses ürünleri, powerbank, USB bellek, Drone akıllı saat ürünleri de mevcut.



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    Spider_hip (Doğan Eray) 5 sa. en beğenilen
    Piranha kulaklıkları yasaklansın. One öyle gök kuşağı gibi 3 renk. ERKEK gibi sırf siyah olsun. Hatta ülkemizde siyah dışında bir renkte hiç bir şey satılmasın. Sonra zavallı gizli eşcinselliklerini bastırmaya çalışan insanlar renklerden bile nereye saldıracaklarını şaşırıyorlar.
    Piranha kulaklıkları yasaklansın. One öyle gök kuşağı gibi 3 renk. ERKEK gibi sırf siyah olsun. Hatta ülkemizde siyah dışında bir renkte hiç bir şey satılmasın...
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    Yanıtla +11
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    cp1369 (C P) 5 sa.
    Ayasofya hatırına bedava verilmeliydi!
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    Sedat. (S. Y.) 10 dk.
    Güzel sayılabilecek fiyatlarda güzel ürünler var gibi. Önemli olan ekonominin piyasanın içine edilmiş iken gerçekten bu ürüne ihtiyacım var mi diye düşünerek hareket etmek gerekir..
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    jesipikmin 19 dk. yeni yorumcu
    ALLAH devletimizden razı olsun. Yerili aravimizi uretecegiz evelALLAH. zirlayanlara inat aracimizi da yapacağız camilerimizi de acacagiz. Bugun cami karsi olanlar yarin napacagi beli olmaz ben almanyadayim bir gorseniz nasil da kivraniyor almanyadakiler camiyi actik diye. ALLAH İslâm camiasını korusun amin
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    hareketliperde (tuluy ....) 56 dk.
    Earbuds KUTUSU kayboldu. nerden buluruz
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    01murathan01 (Murat Ç.) 1 sa.
    Ulan şu volta 1e hiç ihtiyacım yok, arabayla işe gidip geliyorum, bunla gidebileceğim yakın bir mesafede değil. Ama yine de alma hevesi var içimde ya :)) 2bin tlye alıp trafiğe falan takılmadan, katlayıp yanımda iş yerine çıkarmak falan çok iyi olurdu :) böyle bir durumum olsaydı hemen alırdım 2bin tlye
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    plexus_09 1 sa.
    powebank redmi mi xiaomi mi? bir de version 3 mü bilen var mı arkadaşlar?

    earbuds s için nasıl alınır mı?
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    lordpeyniri (Kemal ) 2 sa.
    Earpods kullanan var mı ben Anker aldım memnunum, arkadaşıma alıcam Anker soundcare ile hemen hemen aynı diyorlar. Kullanan varsa yorum alırım 🙏
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    camel paketindeki camel (hakki kutay soydan) 3 sa.
    şu xiaomi bende var şarj kabını kaybettim bulamazmıyız bir yerden ya kulaklıklar elimde kaldı öyle :D
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    M3BKT 3 sa.
    Mi Band 4 / Powerbank iyi
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    Paetzold (R S) 4 sa.
    Piranha kulaklık olmadan olmazdı
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    MustafaC5 4 sa.
    A101 de her hafta televizyon var zaten
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    5095 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, 30 Temmuz A101 aktüel ürünler ve
    5 etiket daha 31 Temmuz BİM aktüel ürünler Volta VT1 honor 8s Reeder P13 Blue Mobil Teknolojiler
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