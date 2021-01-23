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    Haftaya BİM marketlerde Voit akıllı koşu bandı, A101 marketlerde Xiami Mi Stick var

    27 Ocak BİM aktüel ürünler arasında Voit Super Fit katlanabilir Bluetooth koşu bandı, 28 Ocak A101 aktüel ürünler arasında ise Xiaomi Mi Stick medya oynatıcısı var.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Haftaya BİM marketlerde Voit akıllı koşu bandı, A101 marketlerde Xiami Mi Stick var
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    Gelecek hafta BİM marketlerde Voit marka pek çok ev içi spor ekipmanı satışa çıkıyor. A101 marketlerde ise Xiaomi Mi Stick medya kutusu var. ŞOK marketler ise LG akıllı televizyonu satacak.

    27 Ocak BİM aktüel ürünler

    27 Ocak BİM aktüel ürünler arasında Voit Super Fit katlanabilir koşu bandı dikkat çekiyor. Bluetooth bağlantısı ile istatistikleri takip edebileceğiniz koşu bandı katlanbilir olmasıyla da fazla yer kaplamıyor. Yürüme bandı 2499TL ile çok uygun bir seviyede görünüyor.

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    Daha önce de satılan Voit marka Bluetooth akıllı baskül modeli 59.95TL fiyat etiketine sahip. Parmak izi okuyuculu asma kilit modeli ise 99.90TL seviyesinde. HP Active 15.6 inç sırt çantası 89.90TL iken Casio spor kol saati 89.90TL fiyatında.

    Haftaya BİM marketlerde Voit akıllı koşu bandı, A101 marketlerde Xiami Mi Stick var
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    28 Ocak A101 aktüel ürünler

    28 Ocak A101 aktüel ürünler arasında Xiaomi Mi Stick medya oynatıcısı var. Mi Stick modeli HDMI üzerinden televizyona bağlanıyor ve 4 çekirdekli işlemci, 1GB RAM, 16GB depolama, Android TV işletim sistemi şeklinde özellikler sunuyor. 299TL fiyatı bir miktar daha iyi gibi duruyor.

    Diğer taraftan Lenovo Tab M10 modelinde 10.1 inçlik 1280x800 piksel çözünürlüğünde IPS ekran, 4 çekirdekli Snapdragon 429 yonga seti, 2GB RAM, 32GB depolama, 5MP arka kamera, 2MP ön kamera, 4850mAh kapasiteli batarya gibi özellikler mevcut. 1199TL fiyat uygun görünüyor. Özellikle EBA döneminde bu tarz bütçe dostu tablet modelleri revaçta.

    Son olarak Xiaomi Earbuds 2 tam kablosuz kulaklık modeli 129TL iken Xiaomi WiFi Pro sinyal arttırıcı 95TL olarak satılıyor.

    Haftaya BİM marketlerde Voit akıllı koşu bandı, A101 marketlerde Xiami Mi Stick var
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    27 Ocak ŞOK aktüel ürünler

    27 Ocak ŞOK aktüel ürünler arasında ise 43 inç boyutlarında 4 çekirdekli, 4K çözünürlüklü ve webOS işletim sistemli LG akıllı televizyon modeli 4239TL fiyat etiketi ile dikkat çekiyor.



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    U
    unununium

    Motor ucubeye benziyor futuristik tasarım yapacağım diye daha da kötü yapmışlar

    1 gün önce
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    D dodofran 6 dk. ( Mesaj Silindi )
    64 gb usb bellek 40 tl iyi fiyat gibi. benim emektar sandiks 16 gb yi 23 liraya almıştım 4-5 yıl önce. telefon girişi de yok. bunu alayım bulunsun diyorum.
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    abboww (Sulhy ) 9 dk. ( Mesaj Silindi )
    Mi stick 270 e satılıyordu bim pahalıya veriyor
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    A anatolia28 41 dk. ( Mesaj Silindi )
    Koşu bandı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ev için ideal midir?
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    ozkn-t (Özkan ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Asgari ücrete koşu bandı. Ne günlere geldik, 500-600 liraydı bunlar. Neyse ki dolar 20 lira da olsa baskül fiyatları hiç değişmiyor. Enflasyona tek kafa tutabilen baskül.
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    Ekmek arası melemen (Rasim Taşın) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Xiaomi Mi Stick tüplü TV ye bağlanabilirmi?
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    U unununium 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Ekmek arası melemen
    Hdmi destekliyorsa neden olmasın
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    virtue28 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Koşu bandi için yorumlari merak ediyorum. Evde voit eliptik bisiklet olmasina rağmen hanim kosu bandi diye tutturdugu icin dikkatimizi cekti bu model.



    Max kaç kilo ya kadar dayaniyor hic bir yerde bilgi göremedim?



    Kullanicilardan yorum bekliyorum.
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    PunkBunny (Erdem ) 21 dk. ( Mesaj Silindi ) virtue28
    hocam koşu bandi alacaksan ikinci el al.



    Binlerce ilan vardir 3 5 kez kullanilan onlardan al baktin kullaniliyor evde degistirirsin ama direkt sifirla başlama sakın
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