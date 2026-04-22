Haier, İstanbul’daki etkinlikte yeni akıllı buzdolabı modellerini tanıttı

Tam Boyutta Gör Beyaz eşya sektörünün önde gelen şirketlerinden Haier, İstanbul’da düzenlenen etkinlikte yeni modellerini tanıttı. Haier yeni ürünlerinde yapay zekadan yararlanarak daha iyi soğutma ve enerji tasarrufu sağlıyor.

Haier’in yeni 2 kapılı ve 4 kapılı buzdolapları akıllı soğutma teknolojileriyle öne çıkıyor. Akıllı sensörler ve gelişmiş hava teknolojilerinin yanı sıra Türkiye pazarına özel olarak geliştirilen dayanıklı tencere rafı gibi özellikler bulunuyor.

Haier’in yeni teknolojileri:

Yeni modellerde yer alan AI Cooling Teknolojisi, sensör tabanlı yapısıyla iç sıcaklıktaki değişimleri anlık olarak analiz ediyor ve soğutma performansını otomatik şekilde optimize ediyor. Böylece sıcaklık daha hızlı dengelenirken, enerji verimliliği de artırılıyor.

Bunun yanında Air Surround Soğutma Sistemi sayesinde soğuk hava, buzdolabı içerisinde yan hava çıkışlarıyla daha homojen dağıtılıyor. Haier’e göre bu sistem, gıdaların doğrudan soğuk hava akımına maruz kalmasını önleyerek kuruma ve ağırlık kaybını azaltıyor ve tazeliğin 7 gün sonra bile %99’a kadar korunmasına katkı sağlıyor.

Ayrıca Humidity Zone & My Zone özellikleriyle farklı bölmelerde nem ve sıcaklık kontrolü ayrı ayrı optimize ediliyor. Bu sayede sebze, meyve, et ve süt ürünleri gibi farklı gıdalar için ideal saklama koşulları oluşturuluyor.

Yeni buzdolaplarında Total No Frost sayesinde buzlanma tamamen engellenirken, inverter kompresör teknolojisi motor devrini otomatik ayarlayarak iç sıcaklığı stabil seviyede tutuyor. Bu sistem hem sessiz çalışma hem de enerji tasarrufu açısından avantaj sunuyor.

Türkiye pazarına özel çözümler:

Pot Station (Dayanıklı Tencere Rafı) : Sıcak tencereler için geliştirilen bu özel raf, 200°C ısıya dayanıklı ve 200 kg taşıma kapasitesine sahip özel cam yüzeye sahip. 1,1 m yükseklikte konumlandırılan ergonomik yapı, ocaktan alınan sıcak ve ağır tencerelerin güvenli ve dengeli şekilde yerleştirilmesini sağlıyor.

Geniş İç Hacim & İnce Derinlik Tasarım : Maksimum depolama kapasitesi ile mutfak alanında daha verimli kullanım sunar.

: Maksimum depolama kapasitesi ile mutfak alanında daha verimli kullanım sunar. Gün Işığı LED Aydınlatma : İç hacimde doğal ışık etkisi yaratarak hem görünürlüğü hem kullanıcı deneyimini artırır.

: İç hacimde doğal ışık etkisi yaratarak hem görünürlüğü hem kullanıcı deneyimini artırır. H-DEO & ABT Pro Teknolojileri: Koku giderme ve bakteri oluşumunu engellemeye yönelik sistemler ile hijyen seviyesi yükseltilir.

Mobil uygulama ile uzaktan kontrol

Yeni buzdolabı modellerinde Haier’in hOn mobil uygulaması desteği de yer alıyor. Kullanıcılar bu uygulama üzerinden buzdolabını uzaktan kontrol edebiliyor, içeride hangi malzemelerin bulunduğunu takip edebiliyor ve mevcut ürünlere göre tarif ile içecek önerilerine erişebiliyor.

Günlük hayatı kolaylaştıran özelliklere vurgu yapan Haier Türkiye, Güney Avrupa ve Gelişen Pazarlar Genel Müdürü Gözde Küçükyılmaz, şunları söyledi:

“Teknolojiyi soyut bir kavram olarak değil, tüketicinin günlük hayatında fark yaratan somut bir fayda olarak tanımlıyoruz. Türkiye gibi rekabetin yüksek olduğu bir pazarda fark yaratmanın yolu, kullanıcıyı anlamaktan ve gerçek ihtiyaçlara çözüm üretmekten geçiyor. Bu doğrultuda geliştirdiğimiz ürünler, sadece teknik özellikleriyle değil, günlük yaşamı kolaylaştıran deneyimleriyle öne çıkıyor.”

