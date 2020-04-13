Hakiki Zeytinyağı Nasıl Anlaşılır?

Zeytinyağı, günümüzde gerek yemeklerde; gerekse salatalarda kullanılabilecek en sağlıklı yağ olduğunu defalarca kez yapılan araştırmaların sonucunda kanıtlamıştır. Prof. Dr. Canan Karatay tarafından da önerilen ve direkt olarak içildiğinde muhteşem bir fayda sağladığı söylenen zeytinyağı; hakiki – sahte zeytinyağı olarak ayrılıyor. Çünkü piyasada çok sayıda sahte zeytinyağı üreticisi bulunuyor. Peki, bu iki zeytinyağını ayırmak için bir yöntem var mı? İşte hakiki zeytinyağı ile sahte zeytinyağının farkları:

Hakiki ve kaliteli zeytinyağını anlamak için birçok yöntem bulunuyor. Eğer bir zeytinyağı gerçekse; tüm testlerden eksiksiz olarak geçecek ve kendini kanıtlayacaktır. Ülkemizde özellikle Natürel zeytinyağın çok fazla tüketildiğini düşünürsek; bu testlerin yapılması oldukça önem taşıyor. Sizler için hazırladığımız test yöntemleri hemen aşağıda yer almaktadır:

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1- Tadım Testi



En basit yöntem tadım testidir. Bir çay kaşığıyla zeytinyağının tadına bakmanız, onun gerçek olup olmadığını kanıtlar. Çünkü zeytinyağı, geniz yakan bir yapıya sahiptir. Yutulduğunda bu his mideye kadar inmez ve boğazda acımtırak his kalır. Yani kısaca kaliteli bir zeytinyağı dilde acılık, genizde ise yakarlık bırakmaktadır. Eğer tadına baktığınız yağ hiçbir belirti oluşturmamışsa; yine sahte yağdır.



2- Koku Testi



Zeytinyağını direkt olarak tadamayacak kişiler koku testi yapabilirler. Zeytinyağı genel olarak meyvemsi bir kokuya sahiptir. Ayrıca; meyvemsi kokunun yanı sıra ferah ot kokusu, yeni sulanmış çimen kokusu, ferah ot kokuları ve çağla – badem gibi kokular da verebilir. Kokladığınızda zeytin kokusunu baskın bir şekilde almalısınız. Eğer zeytinyağını kokladığınızda meyvemsi bir koku değil de; boya tarzında kokular alıyorsanız bunun gerçek yağ olmadığını kesinlikle söyleyebiliriz.



3- Laboratuvar Testi



Zeytinyağının gerçek veya kaliteli olup olmadığının tamamen net bir şekilde anlaşılabileceği en somut yöntem laboratuvar testi yöntemidir. Bunun için özel “Zeytinyağı Duyusal Analiz Laboratuvarları” oluşturulmuştur. Bu laboratuvarlarda zeytinyağın kalitesini belirleyen 7 etkene, saflığını belirleyen 16 etkene göz atılır. Eğer bu etkenlerin tamamı bulunuyorsa; zeytinyağı için “gerçek ve kaliteli” sonucu çıkar. Tabi bu bahsedilenler natürel sızma zeytinyağı için geçerlidir.



Eğer zeytinyağı eğer farklı bitkisel yağlarla karıştırılmışsa ek olarak 6 farklı etkene, pirina yağı karıştırılmışsa ek olarak 3 farklı etkene ve rafine zeytinyağı karıştırılmışsa yine ek 3 farklı etkene bakılır. Bu sayede zeytinyağının kalite seviyesi tam olarak ortaya çıkar.



Hakiki Zeytinyağı Nereden Alınır?



Hakiki Zeytinyağı konusunda verilebilecek tek öneri Öz Köyüm’dür. Çünkü, 1957 yılından itibaren sektörde olan ve kuşaktan kuşağa devam eden bir aile firması olan bu firma bugüne kadar tek bir müşterisinden şikayet almamış; %100 müşteri memnuniyetiyle işlerine devam eden bir firmadır.



Erken hasat soğuk sıkım zeytinyağı ile birçok ödüle layık görülen Öz Köyüm’ün aynı zamanda 2 adet de uluslararası ödülü bulunmaktadır. Tamamıyla kendi zeytinliklerinden topladığı zeytinleri yine kendi fabrikasında yağa çeviren Öz Köyüm, zeytin konusunda da oldukça hassas bir üretim süreci gerçekleştirip, tüm zeytin ağaçlarının bakımını İyi Tarım uygulamaları kapsamında yapmaktadır. Ayrıca söz konusu firma, üretimde gerçekleştirilen Malaksasyon sürecinde zeytinyağının içerisinde yer alan her türlü vitamini, minerali ve fayda sağlayan zengin içeriği korumak adına hamur sıcaklığını 26 derecenin üzerine çıkarmamaktadır.



Doğal zeytinyağı, yemeklere verdiği özenli tat ve kokusu, sağlığa sunduğu oldukça olumlu katkısı ve üzerine bir de cildi gençleştirmesiyle oldukça faydalı bir yağdır. Değer seviyesi yüksek olan her üründe olduğu gibi zeytinyağında da hiçbir katkı maddesi bulunmaz. Kimyasal içermeyen, katkı maddesi bulunmayan tamamen doğal zeytinyağı bulmanın zorluğu sebebiyle; yukarıda verdiğimiz etkenlere göz atarak doğal olup olmadığını anlayabilirsiniz.

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