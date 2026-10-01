Halide, iPhone 18 Pro'ya özel güncellendi: Apple'ın sınırlamasını kaldırıyor!

Tam Boyutta Gör Lux Optics, popüler profesyonel kamera uygulaması Halide Mark III'ün en yeni sürümü olan 3.2'yi fotoğrafçıların kullanımına sundu. Bu güncelleme, yeni iPhone 18 Pro’larda bulunan gelişmiş kamera donanımından tam anlamıyla yararlanmak üzere tasarlanmış özellikler getiriyor. Kullanıcılar çekimleri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olurken, yepyeni görüntü stillerine ve güncellenmiş en-boy oranı moduna da kavuşuyor.



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Özel diyafram kontrolü, hassas ayarlama

Tam Boyutta Gör iPhone 18 Pro ve Pro Max kullanıcıları için Halide 3.2, özel Diyafram Önceliği modunun kilidini açıyor. iPhone’un kendi kamera uygulaması kullanıcıların yalnızca belirli birkaç f-değeri arasından seçim yapmasına veya otomatik değişken diyafram kullanmasına izin verirken, Halide bu imkanları bir adım öteye taşıyor. Artık ƒ/1.48 ile ƒ/4.0 arasında herhangi bir f-değerini hassas bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Hedef diyafram değerini belirlediğinizde, uygulama doğru pozlama için enstantane hızını ve ISO değerini otomatik olarak ayarlıyor. Tam kontrolü tercih ederseniz, tamamen manuel mod sayesinde ISO değerini doğrudan yönetebiliyorsunuz.

Güncelleme ayrıca iki yeni görüntü işleme seçeneğiyle desteklenen tüm cihazlara yaratıcı olanaklar getiriyor. İlk görünüm olan "dawn" (şafak), gölgeleri zengin ve yumuşak tutarken parlak alanlara ve orta tonlara film benzeri bir sıcaklık katıyor. İkinci eklenen özellik olan "quicksilver" ise, yüksek kontrastı yumuşatılmış renklerle birleştirerek klasik silver-retention işlemlerinden ilham alan atmosferik bir estetik sunuyor. Buna ek olarak, çekim anında daha geniş kadraj isteyenler için 16:9 en-boy oranlı çekim modu da geldi.

Halide Mark III, 3.999.99 TL karşılığında tek seferlik ödemeyle satın alınabiliyor ya da yıllık 799.99 TL karşılığında erişebiliyor.

Halide Mark III - Pro Camera Lux Optics Incorporated Fotoğraf ve Video 91,2 MB

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Halide 3.2, iPhone 18 Pro'ya özel modla yayınlandı

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