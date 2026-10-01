Halide, iPhone 18 Pro'ya özel güncellendi: Apple'ın sınırlamasını kaldırıyor!

Güncelleme ayrıca iki yeni görüntü işleme seçeneğiyle desteklenen tüm cihazlara yaratıcı olanaklar getiriyor. İlk görünüm olan "dawn" (şafak), gölgeleri zengin ve yumuşak tutarken parlak alanlara ve orta tonlara film benzeri bir sıcaklık katıyor. İkinci eklenen özellik olan "quicksilver" ise, yüksek kontrastı yumuşatılmış renklerle birleştirerek klasik silver-retention işlemlerinden ilham alan atmosferik bir estetik sunuyor. Buna ek olarak, çekim anında daha geniş kadraj isteyenler için 16:9 en-boy oranlı çekim modu da geldi.
Halide Mark III, 3.999.99 TL karşılığında tek seferlik ödemeyle satın alınabiliyor ya da yıllık 799.99 TL karşılığında erişebiliyor.