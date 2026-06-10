Halo: Campaign Evolved PC sistem gereksinimleri açıklandı
2001 yılında çıkan ilk Halo'nun tamamen yeniden yapımı olan Halo: Campaign Evolved, daha detaylı karakter modelleri, gelişmiş çevre tasarımları ve ışın izleme (ray tracing) desteğiyle geliyor. Henüz ray tracing özelliklerinin kapsamı netleşmese de paylaşılan sistem gereksinimleri, oyunun modern donanımları ciddi şekilde kullanacağını gösteriyor.
Paylaşılan gereksinimlere göre oyunun giriş seviyesi için bile RTX 2060 SUPER veya Radeon RX 6600 gibi nispeten güçlü ekran kartları gerekiyor. 4K çözünürlükte önerilen ayarlar için RTX 3080 Ti veya Radeon RX 9070 seviyesinde bir ekran kartı istenirken, Ultra ayarlarda RTX 4080 şart koşuluyor. Ayrıca oyuncuların minimum ayalarda 16GB önerilen ayarlarda ise 32GB RAM'e ihtiyacı olacak.
|Ayar
|Minimum (1080p / 60 FPS)
|Orta (1440p / 60 FPS)
|Önerilen (4K / 60 FPS)
|Ultra
|İşlemci
|AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7-10700K
|AMD Ryzen 7 5700X / Intel Core i5-12600K
|AMD Ryzen 7 7700 / Intel Core i7-12700K
|AMD Ryzen 9 7900X / Intel Core i9-13900K
|Ekran Kartı
|GeForce RTX 2060 SUPER / Radeon RX 6600 / Intel Arc A580
|GeForce RTX 3070 / Radeon RX 7600 XT
|GeForce RTX 3080 Ti / Radeon RX 9070
|GeForce RTX 4080
|RAM
|16 GB
|16 GB
|32 GB
|32 GB
|VRAM
|8 GB
|8 GB
|12 GB
|16 GB
|İşletim Sistemi
|Windows 10 22H2 64-bit veya Windows 11
|Windows 10 22H2 64-bit veya Windows 11
|Windows 10 22H2 64-bit veya Windows 11
|Windows 10 22H2 64-bit veya Windows 11
|Depolama
|100 GB boş SSD alanı
|100 GB boş SSD alanı
|100 GB boş SSD alanı
|100 GB boş SSD alanı
Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.
449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.