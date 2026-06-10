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Tam Boyutta Gör 28 Temmuz 2026 tarihinde Xbox Series X|S, PS5 ve PC platformları için çıkış yapacak Halo: Campaign Evolved'ın resmi PC sistem gereksinimlerini duyurdu. Unreal Engine 5 ile geliştirilen yapım, yalnızca görsel yeniliklerle değil, Master Chief ve Sgt. Johnson'a odaklanan üç yeni görevle de orijinal hikayeyi genişletecek.

Halo: Campaign Evolved PC sistem gereksinimleri açıklandı

2001 yılında çıkan ilk Halo'nun tamamen yeniden yapımı olan Halo: Campaign Evolved, daha detaylı karakter modelleri, gelişmiş çevre tasarımları ve ışın izleme (ray tracing) desteğiyle geliyor. Henüz ray tracing özelliklerinin kapsamı netleşmese de paylaşılan sistem gereksinimleri, oyunun modern donanımları ciddi şekilde kullanacağını gösteriyor.

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Paylaşılan gereksinimlere göre oyunun giriş seviyesi için bile RTX 2060 SUPER veya Radeon RX 6600 gibi nispeten güçlü ekran kartları gerekiyor. 4K çözünürlükte önerilen ayarlar için RTX 3080 Ti veya Radeon RX 9070 seviyesinde bir ekran kartı istenirken, Ultra ayarlarda RTX 4080 şart koşuluyor. Ayrıca oyuncuların minimum ayalarda 16GB önerilen ayarlarda ise 32GB RAM'e ihtiyacı olacak.

Ayar Minimum (1080p / 60 FPS) Orta (1440p / 60 FPS) Önerilen (4K / 60 FPS) Ultra İşlemci AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7-10700K AMD Ryzen 7 5700X / Intel Core i5-12600K AMD Ryzen 7 7700 / Intel Core i7-12700K AMD Ryzen 9 7900X / Intel Core i9-13900K Ekran Kartı GeForce RTX 2060 SUPER / Radeon RX 6600 / Intel Arc A580 GeForce RTX 3070 / Radeon RX 7600 XT GeForce RTX 3080 Ti / Radeon RX 9070 GeForce RTX 4080 RAM 16 GB 16 GB 32 GB 32 GB VRAM 8 GB 8 GB 12 GB 16 GB İşletim Sistemi Windows 10 22H2 64-bit veya Windows 11 Windows 10 22H2 64-bit veya Windows 11 Windows 10 22H2 64-bit veya Windows 11 Windows 10 22H2 64-bit veya Windows 11 Depolama 100 GB boş SSD alanı 100 GB boş SSD alanı 100 GB boş SSD alanı 100 GB boş SSD alanı

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Halo: Campaign Evolved PC sistem gereksinimleri açıklandı

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