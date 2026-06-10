Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Halo: Campaign Evolved PC sistem gereksinimleri açıklandı

    Halo serisinin ilk oyununu Unreal Engine 5 ile yeniden inşa eden Halo: Campaign Evolved için resmi sistem gereksinimleri paylaşıldı. 4K ayarlarda PC oyuncularını zorlayacak.

    Halo: Campaign Evolved PC sistem gereksinimleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    28 Temmuz 2026 tarihinde Xbox Series X|S, PS5 ve PC platformları için çıkış yapacak Halo: Campaign Evolved'ın resmi PC sistem gereksinimlerini duyurdu. Unreal Engine 5 ile geliştirilen yapım, yalnızca görsel yeniliklerle değil, Master Chief ve Sgt. Johnson'a odaklanan üç yeni görevle de orijinal hikayeyi genişletecek.

    Halo: Campaign Evolved PC sistem gereksinimleri açıklandı

    2001 yılında çıkan ilk Halo'nun tamamen yeniden yapımı olan Halo: Campaign Evolved, daha detaylı karakter modelleri, gelişmiş çevre tasarımları ve ışın izleme (ray tracing) desteğiyle geliyor. Henüz ray tracing özelliklerinin kapsamı netleşmese de paylaşılan sistem gereksinimleri, oyunun modern donanımları ciddi şekilde kullanacağını gösteriyor.

    Paylaşılan gereksinimlere göre oyunun giriş seviyesi için bile RTX 2060 SUPER veya Radeon RX 6600 gibi nispeten güçlü ekran kartları gerekiyor. 4K çözünürlükte önerilen ayarlar için RTX 3080 Ti veya Radeon RX 9070 seviyesinde bir ekran kartı istenirken, Ultra ayarlarda RTX 4080 şart koşuluyor. Ayrıca oyuncuların minimum ayalarda 16GB önerilen ayarlarda ise 32GB RAM'e ihtiyacı olacak.

    Ayar Minimum (1080p / 60 FPS) Orta (1440p / 60 FPS) Önerilen (4K / 60 FPS) Ultra
    İşlemci AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7-10700K AMD Ryzen 7 5700X / Intel Core i5-12600K AMD Ryzen 7 7700 / Intel Core i7-12700K AMD Ryzen 9 7900X / Intel Core i9-13900K
    Ekran Kartı GeForce RTX 2060 SUPER / Radeon RX 6600 / Intel Arc A580 GeForce RTX 3070 / Radeon RX 7600 XT GeForce RTX 3080 Ti / Radeon RX 9070 GeForce RTX 4080
    RAM 16 GB 16 GB 32 GB 32 GB
    VRAM 8 GB 8 GB 12 GB 16 GB
    İşletim Sistemi Windows 10 22H2 64-bit veya Windows 11 Windows 10 22H2 64-bit veya Windows 11 Windows 10 22H2 64-bit veya Windows 11 Windows 10 22H2 64-bit veya Windows 11
    Depolama 100 GB boş SSD alanı 100 GB boş SSD alanı 100 GB boş SSD alanı 100 GB boş SSD alanı
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

    Profil resmi
    Nat Alianovna 6 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

    Profil resmi
    PoTemKiN_02 6 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    terkur krem kullananlar sunny servis menüsü sigortam net indirim kodu a101 istifa dilekçesi örneği noktanın doğruya göre simetriği

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Telefon (3)
    Nothing Telefon (3)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP D2QC7EA
    HP D2QC7EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum