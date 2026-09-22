Halo serisi artık Call of Duty ekibine emanet; Seriyi Activison devraldı

Tam Boyutta Gör Xbox için oldukça özel bir yere sahip Halo serisi, bugünden itibaren yeni bir döneme giriyor. İlk başta Bungie tarafından geliştirilen, daha sonra Microsoft'un kurduğu Halo Studios'a emanet edilen seri, bundan sonra Activision'un kontrolünde olacak. Bir sonraki Halo oyununu Halo Studios değil Activision yapacak.

Halo Studios'tan Çok Sayıda Kişi İşten Çıkarıldı

Bu değişiklik Xbox'ta bir süredir devam eden yeniden yapılanmanın bir yansıması. Son dönemde pek çok stüdyoyu ya kapatan ya da bağımsız bir stüdyo olarak yollarına devam etmeleri için serbest bırakan Microsoft, Halo Studios'u da büyük ölçüde tasfiye ediyor. Nitekim Activision duyurusuna paralel olarak gelen açıklamada Xbox çatısı altında çalışan 268 kişinin işine son verileceği duyuruldu. Bu 268 kişinin çok büyük bölümü Halo Studios'tan olacak.

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Halo Studios'un içi büyük ölçüde boşaltılmış olsa da stüdyo şimdilik kapatılmayacak. Orada kalan ufak ekip, mevcut Halo oyunları için oyunculara destek sunmaya devam edecek.

Hâlihazırda Call of Duty serisinden sorumlu olan Activision, bu değişimle birlikte Xbox'ın bir diğer önemli serisini de sırtlanmış olacak. Xbox yönetimi, bu iki serinin ayrı ayrı ekipler tarafından ilerletileceğini söylüyor. Yani aynı kişiler bir yandan Call of Duty, bir yandan Halo üzerinde çalışmayacak. Ama günün sonunda yeni Halo'yu hazırlayanlar, daha önce Call of Duty oyunlarında çalışmış isimler olacak. Bunun seri için nasıl sonuç vereceğini bekleyip göreceğiz.

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Halo serisi artık Call of Duty ekibine emanet

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