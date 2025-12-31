Halo serisi Unreal Engine 5’e taşınıyor: Halo 2 ve Halo 3 remake olabilir

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Halo evreni için planlanan yenileme sürecinin ilk oyunun ötesine geçeceği iddia ediliyor. Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Halo Studios, yalnızca Halo: Combat Evolved değil, aynı zamanda Halo 2 ve Halo 3 için de kapsamlı remake projeleri üzerinde çalışıyor. Bu yapımların tamamının Unreal Engine 5 ile geliştirileceği belirtiliyor.

Halo 2 ve 3 remake olabilir

Ortaya atılan iddialar, Halo topluluğunda yakından takip edilen Rebs Gaming’in paylaştığı ve kendi kaynaklarıyla desteklediği bilgilere dayanıyor. Buna göre Halo Studios’un hedefi, Bungie dönemine ait ana Halo üçlemesini modern bir teknik altyapıyla yeniden oyuncularla buluşturmak. Şu ana kadar resmi olarak yalnızca Halo: Campaign Evolved duyurulmuş olsa da elde edilen verilerin Halo 2 ve Halo 3 remake’lerinin de planlama aşamasında olduğunu güçlü biçimde işaret ettiği ifade ediliyor.

Paylaşılan detaylara göre remake projeleri yalnızca hikaye modlarına odaklanacak, çok oyunculu içerikler bu paketlerin dışında bırakılacak. Halihazırda Halo: The Master Chief Collection, Halo Infinite ve Xbox tarafında Halo 5 gibi birden fazla çok oyunculu seçenek bulunuyor.

Raporlarda dikkat çeken bir diğer nokta ise Halo Studios’un sadece çok oyunculu odaklı yeni bir Halo oyunu üzerinde çalıştığı iddiası. Bu yapımın Xbox, PlayStation ve PC platformlarında eş zamanlı olarak sunulması planlanıyor. Böylece oyuncuların farklı oyunlara dağılması yerine, tüm çok oyunculu deneyimin tek bir çatı altında toplanması hedefleniyor.

Öte yandan Halo Studios, şu ana kadar Halo 2 veya Halo 3 remake’lerini resmen doğrulamış değil. Ancak duyurusu yapılan Halo: Campaign Evolved’in 2026 yılında PS5, Xbox Series X/S ve PC için çıkacağı netlik kazanmış durumda.

