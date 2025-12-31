Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Halo serisi Unreal Engine 5’e taşınıyor: Halo 2 ve Halo 3 remake olabilir

    Halo Studios’un Unreal Engine 5 ile Halo 2 ve Halo 3 remake’leri üzerinde çalıştığı bildirildi. Ortaya çıkan bilgilerde yenilemelerin yalnızca hikaye modlarını kapsayacağı iddia ediliyor.

    Halo serisi EU 5’e taşınıyor: Halo 2 ve Halo 3 remake olabilir Tam Boyutta Gör
    Halo evreni için planlanan yenileme sürecinin ilk oyunun ötesine geçeceği iddia ediliyor. Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Halo Studios, yalnızca Halo: Combat Evolved değil, aynı zamanda Halo 2 ve Halo 3 için de kapsamlı remake projeleri üzerinde çalışıyor. Bu yapımların tamamının Unreal Engine 5 ile geliştirileceği belirtiliyor.

    Halo 2 ve 3 remake olabilir

    Ortaya atılan iddialar, Halo topluluğunda yakından takip edilen Rebs Gaming’in paylaştığı ve kendi kaynaklarıyla desteklediği bilgilere dayanıyor. Buna göre Halo Studios’un hedefi, Bungie dönemine ait ana Halo üçlemesini modern bir teknik altyapıyla yeniden oyuncularla buluşturmak. Şu ana kadar resmi olarak yalnızca Halo: Campaign Evolved duyurulmuş olsa da elde edilen verilerin Halo 2 ve Halo 3 remake’lerinin de planlama aşamasında olduğunu güçlü biçimde işaret ettiği ifade ediliyor.

    Paylaşılan detaylara göre remake projeleri yalnızca hikaye modlarına odaklanacak, çok oyunculu içerikler bu paketlerin dışında bırakılacak. Halihazırda Halo: The Master Chief Collection, Halo Infinite ve Xbox tarafında Halo 5 gibi birden fazla çok oyunculu seçenek bulunuyor.

    Raporlarda dikkat çeken bir diğer nokta ise Halo Studios’un sadece çok oyunculu odaklı yeni bir Halo oyunu üzerinde çalıştığı iddiası. Bu yapımın Xbox, PlayStation ve PC platformlarında eş zamanlı olarak sunulması planlanıyor. Böylece oyuncuların farklı oyunlara dağılması yerine, tüm çok oyunculu deneyimin tek bir çatı altında toplanması hedefleniyor.

    Öte yandan Halo Studios, şu ana kadar Halo 2 veya Halo 3 remake’lerini resmen doğrulamış değil. Ancak duyurusu yapılan Halo: Campaign Evolved’in 2026 yılında PS5, Xbox Series X/S ve PC için çıkacağı netlik kazanmış durumda.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Havacılıkta yeni sayfa: 6 tonluk tiltrotor uçtu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fanvue nedir kadının her gün yaptığı erkeğin yılda bir yaptığı şey nedir komik isim soyisimler rüyada gördüğünü gerçek hayatta yaşamak bilkom garantili ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro
    Apple iPhone 17 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15 G4
    Lenovo V15 G4
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum