Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'li Yan Yana filminin uzun fragmanı yayınlandı

2011 yapımı Intouchables, bir paraşüt kazası sonrası saskat kalan zengin bir adam ile bakıcı olarak tuttuğu genç adam arasında oluşan dostluğa odaklanıyordu. Benzer bir hikâyeyi perdeye taşıyacak olan Yan Yana'da Haluk Bilginer sakat kalan zengin adamı (Refik), Feyyaz Yiği ise bakıcısı Ferruh'u canlandırıyor.
Yan Yana, 14 Kasım'da Vizyona Girecek
Tam adı "Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana" olan filmin senaryosunda Feyyaz Yiğit, Aziz Kedi ve Mert Baykal'ın imzası bulunuyor. Daha önce Pardon ve Kardeşim Benim gibi filmlere imza atan Mert Baykal'ın yönettiği Yan Yana, IMAX teknolojisi kullanılarak çekilen ilk yerli yapımolma özelliğini taşıyor. 14 Kasım'da gösterime girecek olan film, IMAX salonlarında da gösterilecek.
Filmin oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'e Bige Önal, Hatice Aslan ve Şevval Sam eşlik ediyor.