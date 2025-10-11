Giriş
    Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'li Yan Yana filminin uzun fragmanı yayınlandı

    Çok sevilen Intouchables (Can Dostum) filminden uyarlanan Yan Yana'nın ilk uzun fragmanı yayınlandı. Başrollerde Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in paylaştığı film, Kasım ayında sinemalarda!

    Yan Yana Tam Boyutta Gör
    Yerli sinemamızdan bu yıl çıkacak en dikkat çekici yapımlardan biri de Yan Yana olacak. Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit gibi iki önemli ismi bir araya getiren film, sadece başrol oyuncularıyla değil, konusuyla da ilgi çekiyor. Çünkü Yan Yana, çok sevilen Fransız filmi Can Dostum'un (Intouchables) yeniden çevrimi olarak hazırlandı.

    2011 yapımı Intouchables, bir paraşüt kazası sonrası saskat kalan zengin bir adam ile bakıcı olarak tuttuğu genç adam arasında oluşan dostluğa odaklanıyordu. Benzer bir hikâyeyi perdeye taşıyacak olan Yan Yana'da Haluk Bilginer sakat kalan zengin adamı (Refik), Feyyaz Yiği ise bakıcısı Ferruh'u canlandırıyor.

    Yan Yana, 14 Kasım'da Vizyona Girecek

    Tam adı "Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana" olan filmin senaryosunda Feyyaz Yiğit, Aziz Kedi ve Mert Baykal'ın imzası bulunuyor. Daha önce Pardon ve Kardeşim Benim gibi filmlere imza atan Mert Baykal'ın yönettiği Yan Yana, IMAX teknolojisi kullanılarak çekilen ilk yerli yapımolma özelliğini taşıyor. 14 Kasım'da gösterime girecek olan film, IMAX salonlarında da gösterilecek.

    Filmin oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'e Bige Önal, Hatice Aslan ve Şevval Sam eşlik ediyor.

