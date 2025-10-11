Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'li Yan Yana filminin uzun fragmanı yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Yerli sinemamızdan bu yıl çıkacak en dikkat çekici yapımlardan biri de Yan Yana olacak. Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit gibi iki önemli ismi bir araya getiren film, sadece başrol oyuncularıyla değil, konusuyla da ilgi çekiyor. Çünkü Yan Yana, çok sevilen Fransız filmi Can Dostum'un (Intouchables) yeniden çevrimi olarak hazırlandı.

2011 yapımı Intouchables, bir paraşüt kazası sonrası saskat kalan zengin bir adam ile bakıcı olarak tuttuğu genç adam arasında oluşan dostluğa odaklanıyordu. Benzer bir hikâyeyi perdeye taşıyacak olan Yan Yana'da Haluk Bilginer sakat kalan zengin adamı (Refik), Feyyaz Yiği ise bakıcısı Ferruh'u canlandırıyor.

Yan Yana, 14 Kasım'da Vizyona Girecek

Tam adı "Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana" olan filmin senaryosunda Feyyaz Yiğit, Aziz Kedi ve Mert Baykal'ın imzası bulunuyor. Daha önce Pardon ve Kardeşim Benim gibi filmlere imza atan Mert Baykal'ın yönettiği Yan Yana, IMAX teknolojisi kullanılarak çekilen ilk yerli yapımolma özelliğini taşıyor. 14 Kasım'da gösterime girecek olan film, IMAX salonlarında da gösterilecek.

Filmin oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'e Bige Önal, Hatice Aslan ve Şevval Sam eşlik ediyor.

