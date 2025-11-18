Giriş
    Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'li Yan Yana filminden gişede büyük başarı

    Çok sevilen Intouchables (Can Dostum) filminden uyarlanan, başrollerini Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in paylaştığı Yan Yana filmi, gişedeki yolculuğuna oldukça hızlı başladı.

    Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'li Yan Yana filminden gişede büyük başarı Tam Boyutta Gör
    Bu yılın en dikkat çekici yerli filmlerinden olan Yan Yana, ya da tam adıyla "Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana", bu hafta sinemaseverlerle buluştu. 14 Kasım'da gösterime giren film, seyirciden büyük ilgi gördü. Öyle ki yerli filmler adına bu yılın en iyi açılışını yaptı.

    Yan Yana, 2025'in En İyi Açılışını Yapan Yerli Film Oldu

    Gişedeki ilk hafta sonunda 203 bin 907 seyirciye ulaşan Yan Yana,  Sihirli Annem: Hepimiz Biriz'i geride bırakarak bu yılın en iyi açılış yapan yerli filmi oldu. Film şimdiden 59.4 milyon TL hasılat yapmış durumda.

    Çok sevilen Fransız filmi Can Dostum'un (Intouchables) yeniden çevrimi olan başrollerinde Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit gibi iki ünlü isim yer alıyor ki filmin gişe başarısında da bunun payının büyük olduğu düşünülüyor.

    Film, yamaç paraşütü sırasında geçirdiği kaza sebebiyle felç kalan Refik ile bakıcısı olarak tuttuğu Ferruh arasında yeşeren dostluğu konu alıyor. Oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'e Bige Önal, Hatice Aslan ve Şevval Sam eşlik ediyor.

    filmin senaryosunda Feyyaz Yiğit, Aziz Kedi ve Mert Baykal'ın imzası bulunuyor. Daha önce Pardon ve Kardeşim Benim gibi filmlere imza atan Mert Baykal, yönetmen koltuğunda da oturuyor.

