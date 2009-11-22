Hammacher Schlemmer'dan iPod uyumlu mini projektör cihazı

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Bu sene 161.yaşını dolduran ve mağazalarında kullanıcılarına sunduğu farklı ürünlerle bilinen Hammacher Schlemmer; iPod, iPhone ve diğer kompozit çıkışa sahip portatif cihazlarla uyumlu olan mini projektör cihazını satışa sundu.

Digital Light Processing teknolojisi sayesinde 480x320 piksel çözünürlüğünde, 1000:1 kontrast oranına sahip 60 inçlik görüntüyü herhangi bir yere yansıtabilen iPod Video Projector, görüntünün yanında sahip olduğu 0.5 wattlık hoparlörü ve 3.5mmlik jakıyla ses çıkışına da imkan veriyor. AC adaptörü veya USB üzerinde 3 saatte tam olarak şarj olabilen projektör cihazı tek dolumda 2 saat süreyle kesintisiz çalışabiliyor. Taşıma çantası, kompozit kablolar ile gelen ürün için Hammacher Schlemmer'ın belirlediği satış fiyatıysa 380 dolar. Ürünün fiyatı oldukça yüksek olsa da Hammacher Schlemmer'in çevrimiçi mağazasının dünyanın birçok ülkesine gönderim yaptığını da belirtelim.