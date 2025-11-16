Hangi elektrikli araçların bataryası 3 senede daha az aşındı? İşte araştırma sonuçları

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobillerde zamanla batarya eskimesi yaşansa da, bu durum çoğu kişinin düşündüğü kadar büyük bir sorun değil. Özellikle yeni batarya teknolojileri ve gelişmiş termal yönetim sistemleri bu kaybı önemli ölçüde yavaşlatmış durumda. Elektrikli araçlarım zaman içinde nasıl performans gösterdiğini inceleyen Recurrent adlı şirket, üç yıl kullanımdan sonra araçların menzil kaybı eğilimlerini dikkate alarak 14 markayı değerlendirdi.

İşte araştırmanın sonuçları

Gerçek araçlardan elde edilen telematik verilerini esas alan bu araştırmaya göre Cadillac, Hyundai ve Mercedes-Benz en iyi sonuçları veren markalar arasında yer aldı. Tesla da iyi bir performans sergileyerek üç yıl sonunda %96’nın üzerinde menzili korumayı başardı. Volkswagen, BMW ve Jaguar ise zaman içinde daha fazla kayıp yaşayan markalar olsa da, yine de orijinal menzillerinin %90’ından fazlasını korumayı başardı.

Tam Boyutta Gör Araştırmada, resmi olarak açıklanan menzilleri değil, müşterilerin araçlarını ilk satın aldıklarında gerçek hayatta elde ettikleri menzil değerleri esas alınıyor. Recurrent’ın piyasa içgörüleri direktörü Liz Najman, marka bazında örneklem büyüklüklerinin yüzlerce ile binlerce araç arasında değiştiğini belirtiyor.

Sonuçlar ne anlama geliyor?

Bu sonuçları incelerken akla gelen bir soru şu: Bazı markalarda nasıl oluyor da hiç menzil kaybı görünmüyor? Najman’a göre bunun birkaç açıklaması var. Bu, bataryanın hiç yaşlanmadığı anlamına gelmiyor.

Birincisi, otomobil üreticileri bataryalarda gizli tampon alanlar bırakıyor. Zaman içinde batarya eskidikçe, üreticiler bu tampon bölümlerden biraz daha kapasite açarak kullanıcıların menzilde düşüş hissetmesini engelleyebiliyor. Ayrıca yazılım güncellemeleri de rejeneratif frenleme veya hızlanmayı optimize ederek menzili etkileyebiliyor.

Bu nedenle, araştırma sonuçları bir elektrikli aracında gerçek kalitesini veya uzun ömürlülüğünü doğrudan göstermiyor olabilir. Ancak markaların ısı yönetimi, şarj stratejileri gibi konulardaki farklı yaklaşımları zamanla performans üzerinde etkili oluyor.

Farklı sonuçlara yol açabilecek başka nedenler de var. Örneğin Chevrolet’nin Cadillac’tan daha düşük sırada yer alması, her ikisi de GM çatısı altında olmasına rağmen, Chevy Bolt’un daha eski teknoloji kullanmasıyla açıklanabilir. Cadillac’ın elektrikli modelleri ise GM’in en yeni batarya teknolojisine dayanıyor. Benzer şekilde, Jaguar’ın I-Pace modeli 2018’de çıktığı için güncel batarya teknolojilerini kullanmıyor. BMW'nin sonuçları da 2014'ten 2022'ye kadar satışa sunduğu ilk elektrikli modeli i3'ün etkisiyle düşük çıkmış olabilir.

Elektrikli araç bataryalarının yıpranması lineer bir şekilde gerçekleşmiyor. İlk yıllarda menzil kaybı daha hızlı gerçekleşse de, sonraki yıllarda daha yavaş ve stabil bir düşüş yaşanıyor. Yani ilk yıllarda görülen kayıp, aracın ömrü boyunca karşılaşılacak toplam kaybın büyük kısmını oluşturuyor.

Markalar arasında farklılıklar olsa da Recurrent’ın verilerine göre müşteriler açısından temel mesaj şu: Menzil kaybı konusunda aşırı endişeye gerek yok.

