Hantavirüs endişesi artıyor, DSÖ Türkiye’ye bilgilendirme geçti

Tam Boyutta Gör 2020 yılında ortaya çıkan pandeminin etkilerini henüz üzerinden atabilen insanlık yeni bir risk ile karşı karşıya. Normalde kemirgenlerden bulaşan Hantavirüs ailesinin insandan insana bulan Andes varyantına rastlanmasıyla endişeler de arttı.

Hantavirüs karantinası olacak mı?

Hantavirüs aslında uzun yıllardır Türkiye dahil sayısız ülkede görülen bir virüs ancak Dünya gündemine taşınması Hollanda bayraklı MV Hondius gemisi yüzünden oldu. 1 Nisan 2026’da Arjantin’in Ushuaia limanından Antarktika ve Güney Atlantik rotasına doğru yola çıkan gemide yaşanan salgın tüm dikkatleri üzerine çekti.

147 yolcu ve mürettebat arasında ilk olarak 6 Nisan arasında belirtiler başladı ve 28 Nisan tarihine gelindiğinde 3 kişi hayatını kaybetmiş durumdaydı. İlk ölen Hollandalı bir kişi iken 28 Nisan’da ise eşi hayatını kaybetti. Aynı dönemde bir de Alman turist virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ölümlerden en az birinde Andes versiyonunun olması insandan insana yayılma riskini gündeme getirdi. Hali hazırda Kanarya Adaları’na demirleyen geminin operatörü Oceanwide Expeditions, yolcuları kabinlerinde izole tutuyor ve tahliyeleri koordine ediyor. Şu ana kadar bir hasta Güney Afrika’da yoğun bakımda iken İsviçre ve Hollanda’da hastaların olduğu belirtiliyor.

Gemideki bulaşmanın büyük kısmının muhtemelen başlangıçta kemirgen teması (gemiye binen enfekte fare/toz) kaynaklı olduğu, ancak sınırlı insan-insan geçişinin olabileceği değerlendiriliyor. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus olayı yakından takip ettiklerini belirtti. Andes varyantının eşler ve kabin içerisinde bulaşmış olabileceği tahmin ediliyor. Virüs 6 haftalık bir kuluçka süresine sahip olduğu için şu anda 8 olan hasta sayısının artabileceği belirtildi.

DSÖ henüz bir pandemi uyarısı yapmadı ancak Türkiye’nin de aralarında olduğu 12 ülkenin yolcu takibi ve temaslı taraması yapmasını önerdi. Sosyal medyadan gemide ünlü içerik üreticisi Ruhi Çenet’in de olduğu paylaşılıyor. Ayrıca araştırma amacıyla iki Türk yolcunun daha olduğu iddiası var. Ruhi Çenet yaptığı açıklamada test yaptırdığını ve herhangi bir sıkıntının olmadığını duyurdu.

Hantavirüs tedavisi var mı?

Hantavirüsler, kemirgenler (fare, sıçan gibi) tarafından taşınan bir virüs ailesidir. İnsanlara genellikle enfekte kemirgenlerin idrarı, dışkısı, tükürüğü veya yuvalarındaki tozun solunmasıyla bulaşır. Temasla (örneğin kontamine yüzeylere dokunup ağız, burun veya göze götürmek) da geçebilir.

Çoğu türde insandan insana bulaşma nadirdir ancak Güney Amerika’daki Andes varyantı yakın temasla (özellikle aynı kabin paylaşımı gibi) sınırlı insandan insana geçiş gösterebilir.

Hantavirüs bulaşı iki ana sendroma yol açıyor. Bir tanesi daha çok Amerika kıtasında görülen Hantavirüs Pulmoner Sendromu (HPS) ve grip benzeri belirtilerle başlıyor (ateş, halsizlik, kas ağrıları, baş ağrısı, mide bulantısı). Ardından hızlıca solunum yetmezliği ve şoka ilerleyebiliyor. Bu sendromun lüm oranı %30-40 civarında.

İkinci sendrom ise Asya ve Avrupa’da görülen ve böbrek yetmezliği ve kanamalarla seyreden Hemorajik Ateşle Seyreden Renal Sendrom (HFRS). Kesin bir antiviral ilacı olmadığı için destekleyici tedavisi mevcut. Kemirgenlerle temasın önlenmesi, erken tanı, kapalı alanların havalandırılması ve hijyen kurallarına uyum tavsiyeleri yapılıyor.

