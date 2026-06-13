Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    HarmonyOS 7 tanıtıldı: Apple'dan "ilham alan" tasarım

    Huawei, yeni işletim sistemi HarmonyOS 7’yi tanıttı. Apple'dan ilham alan Liquid Glass benzeri bir kullanıcı arayüzüne sahip olan işletim sistemi, yapay zeka odaklı yeni özelliklerle geliyor.

    HarmonyOS 7 tanıtıldı: Apple'dan 'ilham alan' tasarım Tam Boyutta Gör
    Huawei, Çin’de düzenlediği geliştirici konferansında yeni işletim sistemi HarmonyOS 7’yi tanıttı. Apple'dan ilham alan Liquid Glass benzeri bir kullanıcı arayüzüne sahip olan işletim sistemi, yapay zeka odaklı yeni özelliklerle geliyor.

    HarmonyOS 7, Huawei’nin telefonları, tabletleri, bilgisayarları, giyilebilir cihazları ve IoT ekosistemi dahil olmak üzere geniş bir cihaz yelpazesinde çalışacak şekilde tasarlandı.

    “Liquid Glass” benzeri yeni arayüz

    HarmonyOS 7 tanıtıldı: Apple'dan 'ilham alan' tasarım Tam Boyutta Gör
    HarmonyOS 7’nin en dikkat çeken tarafı, Apple’ın tasarım dilini andıran cam benzeri arayüz efektleri oldu. Kilit ekranında sahnelerin 3D hissiyle canlandırılması, sistem genelinde ise daha şeffaf ve parlak UI öğeleri öne çıkıyor.
    HarmonyOS 7 tanıtıldı: Apple'dan 'ilham alan' tasarım Tam Boyutta Gör
    HarmonyOS 7 ile birlikte “ajan tabanlı AI” kavramı da sistemin merkezine yerleşiyor. Yapay zeka özellikleri, HarmonyOS Intelligence tarafından destekleniyor. Yeni yapay zeka asistanı, metin üretme, gerçek zamanlı bilgi sağlama ve sistem düzeyinde görevleri yerine getirme gibi yeteneklerle güçlendirilmiş durumda.

    Şirket, yapay zeka asistanının daha fazla uygulama içi komutu desteklediğini ve kullanıcı taleplerini klasik bir asistandan daha kapsamlı şekilde yerine getirebildiğini belirtiyor. Sistem ayrıca yapay zeka entegrasyonu sayesinde fotoğraf düzenleme ve kişiselleştirme seçeneklerinde de yenilikler sunuyor.

    Arka planda ise “HarmonyOS Intelligent Agent Framework 2.0” devreye giriyor. “Intent as a service” yaklaşımıyla çalışan bu sistemin, görev tamamlama oranını %90’ın üzerine çıkardığı ifade ediliyor.

    Huawei, yapılan iyileştirmeler sayesinde HarmonyOS 7’nin önceki sürüm HarmonyOS 6.1’e kıyasla yaklaşık %15 performans artışı sunduğunu belirtiyor. 

    Şirket, HarmonyOS 7 geliştirici beta sürümünü uygun cihazlar için bugün itibarıyla yayınladı. Kararlı sürümün ise sonbahar döneminde kullanıcılara sunulması planlanıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk Linux akıllı gözlüğü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    citroen c5 kullanıcı yorumları amerika sahibinden doğum günü mesajı ittihat ve terakki kitap önerileri pioneer teyp eski seri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone (3a) Pro
    Nothing Phone (3a) Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum