HarmonyOS 7 tanıtıldı: Apple'dan "ilham alan" tasarım

HarmonyOS 7, Huawei’nin telefonları, tabletleri, bilgisayarları, giyilebilir cihazları ve IoT ekosistemi dahil olmak üzere geniş bir cihaz yelpazesinde çalışacak şekilde tasarlandı.
“Liquid Glass” benzeri yeni arayüz
Şirket, yapay zeka asistanının daha fazla uygulama içi komutu desteklediğini ve kullanıcı taleplerini klasik bir asistandan daha kapsamlı şekilde yerine getirebildiğini belirtiyor. Sistem ayrıca yapay zeka entegrasyonu sayesinde fotoğraf düzenleme ve kişiselleştirme seçeneklerinde de yenilikler sunuyor.
Arka planda ise “HarmonyOS Intelligent Agent Framework 2.0” devreye giriyor. “Intent as a service” yaklaşımıyla çalışan bu sistemin, görev tamamlama oranını %90’ın üzerine çıkardığı ifade ediliyor.
Huawei, yapılan iyileştirmeler sayesinde HarmonyOS 7’nin önceki sürüm HarmonyOS 6.1’e kıyasla yaklaşık %15 performans artışı sunduğunu belirtiyor.
Şirket, HarmonyOS 7 geliştirici beta sürümünü uygun cihazlar için bugün itibarıyla yayınladı. Kararlı sürümün ise sonbahar döneminde kullanıcılara sunulması planlanıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: