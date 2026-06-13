HarmonyOS 7 tanıtıldı: Apple'dan "ilham alan" tasarım

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Tam Boyutta Gör Huawei, Çin’de düzenlediği geliştirici konferansında yeni işletim sistemi HarmonyOS 7’yi tanıttı. Apple'dan ilham alan Liquid Glass benzeri bir kullanıcı arayüzüne sahip olan işletim sistemi, yapay zeka odaklı yeni özelliklerle geliyor.

HarmonyOS 7, Huawei’nin telefonları, tabletleri, bilgisayarları, giyilebilir cihazları ve IoT ekosistemi dahil olmak üzere geniş bir cihaz yelpazesinde çalışacak şekilde tasarlandı.

“Liquid Glass” benzeri yeni arayüz

Tam Boyutta Gör HarmonyOS 7’nin en dikkat çeken tarafı, Apple’ın tasarım dilini andıran cam benzeri arayüz efektleri oldu. Kilit ekranında sahnelerin 3D hissiyle canlandırılması, sistem genelinde ise daha şeffaf ve parlak UI öğeleri öne çıkıyor.

Tam Boyutta Gör HarmonyOS 7 ile birlikte “ajan tabanlı AI” kavramı da sistemin merkezine yerleşiyor. Yapay zeka özellikleri, HarmonyOS Intelligence tarafından destekleniyor. Yeni yapay zeka asistanı, metin üretme, gerçek zamanlı bilgi sağlama ve sistem düzeyinde görevleri yerine getirme gibi yeteneklerle güçlendirilmiş durumda.

Şirket, yapay zeka asistanının daha fazla uygulama içi komutu desteklediğini ve kullanıcı taleplerini klasik bir asistandan daha kapsamlı şekilde yerine getirebildiğini belirtiyor. Sistem ayrıca yapay zeka entegrasyonu sayesinde fotoğraf düzenleme ve kişiselleştirme seçeneklerinde de yenilikler sunuyor.

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Arka planda ise “HarmonyOS Intelligent Agent Framework 2.0” devreye giriyor. “Intent as a service” yaklaşımıyla çalışan bu sistemin, görev tamamlama oranını %90’ın üzerine çıkardığı ifade ediliyor.

Huawei, yapılan iyileştirmeler sayesinde HarmonyOS 7’nin önceki sürüm HarmonyOS 6.1’e kıyasla yaklaşık %15 performans artışı sunduğunu belirtiyor.

Şirket, HarmonyOS 7 geliştirici beta sürümünü uygun cihazlar için bugün itibarıyla yayınladı. Kararlı sürümün ise sonbahar döneminde kullanıcılara sunulması planlanıyor.

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