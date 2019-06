Harold de Kort: Sony Ericsson Xperia X10'a çoklu dokunmatik desteği gelmeyecek

Sony Ericsson'un Android işletim sistemli ilk akıllı cep telefonu ünvanını göğüsleyen ''Rachael'' kod adlı Xperia X10, dört band (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz) GSM ile hızlı internet bağlantısı olanağı sağlayan HSDPA şebekesi desteği, 4.0 inç (~10.16 cm) - 480x854 piksel - 65.536 renk dokunmatik ekran, ivme sensörü, çizilmeye dayanıklı ön yüzey, Timescape / Mediascape arayüzleri, 3.5 mm kulaklık girişi, 1 GHz saat hızında Qualcomm QSD8250 işlemci, 8 megapiksel çözünürlüğünde dijital kamera, otomatik odaklama, 800x480@30 FPS video kaydı, 1 GB dahili bellek, microSD kart slotu, microUSB portu, WI-FI, A-GPS, Bluetooth bağlantıları ve 1500 mAh batarya gibi bir özellik listesi sunarak pek çok teknoloji meraklısının ilgi odağı haline gelmişti. Xperia X10 tanıtıldığı günden sonra bir kaç kez ertelemeye maruz kaldı ancak teknoloji severlerle buluşmayı başardı.

Yeni telefon Google'ın mobil işletim sistemi Android'in v1.6 sürümüyle küresel pazara giriş yaptıktan sonra kuşkusuz akıllarda kalan en büyük soru iki soru işareti işletim sisteminin ne zaman v2.1'e (Eclair) güncelleneceği ve iPhone ile beraber popülerliği artan çoklu dokunmatik (multi-touch) desteğinin gelip gelmeyeceğiydi. Bazıları yeni güncellemelerle beraber çoklu dokunmatiğin geleceğini ima etti bazıları ise sessizliğini korudu ta ki bugüne dek.

Sony Ericsson'un önemli isimlerinden Harold de Kort ile yapılan röportajda Rachael'ın gerek sahip olduğu donanımsal özellikler, gerekse firma tarafından yayınlanacak çeşitli güncellemeler sayesinde antika olmayacağının, irili ufaklı güncellemelerle telefonun fonksiyonelliğinin - stabilitesinin arttırılacağının altı çizildi. Kort, 2010 yılının 2. yarısında ise büyük bir güncellemenin (Pek çoğu tarafından Android v2.1 güncellemesi olacağı düşünülüyor) yolda olduğunu söylüyor. Peki ya çoklu dokunmatik özelliği sorusunun cevabı olarak Harold de Kort: "Multi-touch will not be a feature in future updates for the Sony Ericsson Xperia X10 because the device does not support multi-touch due to her software and hardware configuration.'' Yani Sony Ericsson Xperia X10'a gelecek güncellemeler içinde multi-touch içeriği yer almayacak çünkü gerek yazılımsal gerek donanımsal nedenlerden ötürü telefon bu özelliği desteklemiyor.

