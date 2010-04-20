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Harold de Kort: Sony Ericsson Xperia X10'a çoklu dokunmatik desteği gelmeyecek

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
24,4b
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39
Ekran Kartı
knight
Haber Editörü
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Sony Ericsson'un Android işletim sistemli ilk akıllı cep telefonu ünvanını göğüsleyen ''Rachael'' kod adlı Xperia X10, dört band (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz) GSM ile hızlı internet bağlantısı olanağı sağlayan HSDPA şebekesi desteği, 4.0 inç (~10.16 cm) - 480x854 piksel - 65.536 renk dokunmatik ekran, ivme sensörü, çizilmeye dayanıklı ön yüzey, Timescape / Mediascape arayüzleri, 3.5 mm kulaklık girişi, 1 GHz saat hızında Qualcomm QSD8250 işlemci, 8 megapiksel çözünürlüğünde dijital kamera, otomatik odaklama, 800x480@30 FPS video kaydı, 1 GB dahili bellek, microSD kart slotu, microUSB portu, WI-FI, A-GPS, Bluetooth bağlantıları ve 1500 mAh batarya gibi bir özellik listesi sunarak pek çok teknoloji meraklısının ilgi odağı haline gelmişti. Xperia X10 tanıtıldığı günden sonra bir kaç kez ertelemeye maruz kaldı ancak teknoloji severlerle buluşmayı başardı.

Yeni telefon Google'ın mobil işletim sistemi Android'in v1.6 sürümüyle küresel pazara giriş yaptıktan sonra kuşkusuz akıllarda kalan en büyük soru iki soru işareti işletim sisteminin ne zaman v2.1'e (Eclair) güncelleneceği ve iPhone ile beraber popülerliği artan çoklu dokunmatik (multi-touch) desteğinin gelip gelmeyeceğiydi. Bazıları yeni güncellemelerle beraber çoklu dokunmatiğin geleceğini ima etti bazıları ise sessizliğini korudu ta ki bugüne dek.

Sony Ericsson'un önemli isimlerinden Harold de Kort ile yapılan röportajda Rachael'ın gerek sahip olduğu donanımsal özellikler, gerekse firma tarafından yayınlanacak çeşitli güncellemeler sayesinde antika olmayacağının, irili ufaklı güncellemelerle telefonun fonksiyonelliğinin - stabilitesinin arttırılacağının altı çizildi. Kort, 2010 yılının 2. yarısında ise büyük bir güncellemenin (Pek çoğu tarafından Android v2.1 güncellemesi olacağı düşünülüyor) yolda olduğunu söylüyor. Peki ya çoklu dokunmatik özelliği sorusunun cevabı olarak Harold de Kort: "Multi-touch will not be a feature in future updates for the Sony Ericsson Xperia X10 because the device does not support multi-touch due to her software and hardware configuration.'' Yani Sony Ericsson Xperia X10'a gelecek güncellemeler içinde multi-touch içeriği yer almayacak çünkü gerek yazılımsal gerek donanımsal nedenlerden ötürü telefon bu özelliği desteklemiyor.


http://www.gsmhelpdesk.nl/en/read-rss.php?id=5177 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dj-61 7 yıl
bende x10 mini var bende telefonun ekran desdeği buna uyumlu değil snaıyordum ama youtubede izlediğim bir videoda tabi yabancılara ait,, bu videoda 2.3 adroid sürüm ile x10 minide cift parmak desdeğini gördüm hatta yaptığım araştırmalarda 2.1 sürümünde bunu yapmak mümkün ama ben henüz başaramadım dosyalarına ulaşamadım.. ve buradaki x10 içinde ben bir yerede bu özellik yeni güncellemede geleceğini okumuştum yani bu 2011 içindi sanırım gelmiştir. bende ilk ilgilendiğim model buydu sonra 3 model arasında tercih yapmam gerekti hem maddi durum hemde x10 mini özellikleri yanı sıra köcük tasarımı cok daha kullanışlı geldi bana şimdi niyetim var arc s ve sony xperia s modeli niyetim olan modeller.. kısmet. ama benim telefonda bu cift parmak olayını halledersem cok daha keyifli kullanacağım eminim.
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yunuss.10 8 yıl
XDA forumda 2.2 froyo güncellemesi cikti
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WalterWhite00 8 yıl

yunuss.10

XDA forumda 2.2 froyo güncellemesi cikti

çıkmış da sanırım çalışmayan özellikler var .
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frt-_-ctn 8 yıl
cihazda çoklu dokunmatik var.
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WalterWhite00 8 yıl

frt-_-ctn

cihazda çoklu dokunmatik var.

peki nasıl yapılabilineceğini de anlatsan ?
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serhatsb 9 yıl
ekolayzirda gelecekmi?
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cagicag 8 yıl
SONY'nin bir çok ürünü ile gerçekten kalitesini ortaya koymuş bir firma olarak bu telefonda neden çoklu dokunmatik gibi bir özelliği desteklemediğini anlamış değilim.
Ürünü değerlendirdiğiniz zaman dışa verdiği ses kalitesinin, seviyesinin düşüklüğü, ahizeden gelen çok az ses nedeniyle karşı tarafı az duyma ve karşı tarafında sizi anlamak için çabaladığı açıkça ortada. Yaklaşık 1 yıldır kullanıyorum, bir Bilgi Teknolojileri uzmanı olarak bizlere lazım olan Wi-fi hot spot, usb tethering gibi özellikleri desteklememesi gerçekten bir hayal kırıklığı. Bunun yanında tarayıcının flash desteği olmaması ve android işletim sisteminin bir çok nimetinden faydalanamamak çok üzücü.
Bir çok kullanıcı bu telefonun android 2.2 ye geçmesi ve özelliklerinin tamamının kullanılması hakkında bir çok yazı yazdı fakat firma yetkilileri bunları hiç dikkate almadı.
Senden daha iyisini beklerdik Sony Ericsson.
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qwalist 9 yıl
Arkadaşlar ben kullanıyorum. Gayette zoom yapılıyor google maps'te. Multitouch nasıl olmayacakmış izah etsin bence.
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jnrgndz_798 9 yıl

qwalist

Arkadaşlar ben kullanıyorum. Gayette zoom yapılıyor google maps'te. Multitouch nasıl olmayacakmış izah etsin bence.


Cihazı nerden aldınız acaba yurtdışından mı
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excellent_ 9 yıl
yine chipteki bir haberde androidin flash destegini kaldirabilecek halihazirda tek tlfnun suandaki piyasada google nexus one oldugu duyurulmus x10 listede yok yani üzücü
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rachael 9 yıl
eveeet şimdi gelelim yalancı sony ericsson çalışanları nasıl kapak edilir. şu videonun son 1.5 dakikasını izleyin adam google maps de pinch zoom yapıyor inanamadım 5-6 kere izledim hayretler içerisindeyim telefon son yazılım sürümü olan R1FA016 kullanıyor google maps 4.1.1 indirin şimdi nerde bu telefonun donanım sıkıntısı
izleyin...

youtube.com/...
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Neyıh 9 yıl
evet tasarım konusunda biraz daha uğraşılması gerekiyordu. ( tuş takımı, ön yüzet hoparlör tasarımı )biraz daha çalışılabilirdi.
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Vipracing 9 yıl
Bu SE bazen anlıyamıyorum tam atak yaptılar diyeceğim yine garip işler yapıyorlar.HTC tabi 'yürür' bu rakiplerinin arasından.
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Batuist 9 yıl
çok güzel bir telefon ama biraz daha tasarım ve reklam gerekiyor...
Artı çıkmadan önce biraz sansasyon yapmalılar apple gibi.. -ki telefon satsın.. gerçi artık telefonlardan çok isimler satıyor.. adam alete değil markaya göre alıyor.. özelliklerini bilmeden iphone HD'yi alacak milyonlarca insan pusuda bekliyor.. sırf elma logosu yüzünden...
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golge3546 9 yıl
1ghz işlemcisi, 720*480@30 fps video kaydı olan bir telefon için 1 gb bellek çok azmış.
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..Knight.. 9 yıl
golge3546

1ghz işlemcisi, 720*480@30 fps video kaydı olan bir telefon için 1 gb bellek çok azmış.



Ufak bir yazım hatam olmuş. Çözünürlük 800x480 piksel olacak.
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danGerfuLL 9 yıl
Bunun gibi birçok özelliği barındıran bir cihazda multi-touch desteği olamayışı kullananlar/kullanacaklar açısından can sıkıcı bir durum.

Teşekkürler haber için.
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KayhanKaan 9 yıl
Telefon ölü doğdu desenize
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