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    Harry Potter dizisinin 2. sezonu da şekillenmeye başladı; Ünlü bir oyuncu ekibe katıldı

    HBO'nun heyecanla beklenen Harry Potter dizisi başlamadan, 2. sezon için hazırlıklar başladı. 2. sezonun önemli karakterlerinden birini canlandırması için ünlü bir oyuncu ile anlaşıldı. 

    Harry Potter dizisinin 2. sezonu da şekillenmeye başladı; Ünlü bir oyuncu ekibe katıldı Tam Boyutta Gör
    Bu yıl izleyici ile buluşacak en dikkat çekici dizilerden biri de HBO tarafından hazırlanan Harry Potter dizisi olacak. Daha önce sinemada izlediğimiz hikâyeyi bu kez daha kapsamlı şekilde ele alacak olan dizi, 25 Aralık'ta başlayacak. Daha ilk sezonun ekrana gelmesine neredeyse beş ay var ama HBO daha şimdiden 2. sezon için hazırlıklara başladı. Bu vesileyle 2. sezonun kadrosu da şekillenmeye başladı.

    Harry Potter 2. Sezona Katılan İlk İsim Nicholas Hoult Oldu

    Bu yeni uyarlamanın her sezonu serinin bir kitabını ekrana taşıyacak. Bu strateji kapsamında 2. sezon da serinin ikinci kitabı olan Sırlar Odası'nı ekrana uyarlayacak.

    2. sezon için anlaşılan ilk isim; Superman, Mad Max: Fury Road, Juror #2 gibi filmlerle tanınan ünlü oyuncu Nicholas Hoult oldu. Hoult, serinin ikinci kitabında Karanlık Sanatlara Karşı Savunma hocası olarak Hogwarts'a gelen Gilderoy Lockhart'a hayat verecek. Sırlar Odası'nın hikâyesinde önemli bir yer tutan bu karakteri film serisinde Kenneth Branagh canlandırmıştı.

    Harry Potter 2. sezon için ilk oyuncu duyuruldu Tam Boyutta Gör

    Harry Potter, 25 Aralık'ta İzleyici ile Buluşacak

    Dizide Harry Potter'ı Dominic McLaughlin, Hermione Granger'ı Arabella Stanton, Ron Weasley'yi ise Alastair Stout canlandıracak. Onlara eşlik edecek başlıca isimler şunlar olacak:

    • John Lithgow - Dumbledore
    • Janet McTeer - Profesör McGonagall
    • Nick Frost - Hagrid
    • Paapa Essiedu - Severus Snape
    • Paul Whitehouse - Argus Filch
    • Luke Thallon - Quirinus Quirrell

    Harry Potter dizisini daha önce Succession ve His Dark Materials gibi dizilerde senarist olarak görev alan Francesca Gardiner hazırlıyor. Yönetmen koltuğunda ise Mark Mylod (The Menu) oturuyor.

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