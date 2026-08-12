Harry Potter dizisinin 2. sezonu da şekillenmeye başladı; Ünlü bir oyuncu ekibe katıldı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bu yıl izleyici ile buluşacak en dikkat çekici dizilerden biri de HBO tarafından hazırlanan Harry Potter dizisi olacak. Daha önce sinemada izlediğimiz hikâyeyi bu kez daha kapsamlı şekilde ele alacak olan dizi, 25 Aralık'ta başlayacak. Daha ilk sezonun ekrana gelmesine neredeyse beş ay var ama HBO daha şimdiden 2. sezon için hazırlıklara başladı. Bu vesileyle 2. sezonun kadrosu da şekillenmeye başladı.

Harry Potter 2. Sezona Katılan İlk İsim Nicholas Hoult Oldu

Bu yeni uyarlamanın her sezonu serinin bir kitabını ekrana taşıyacak. Bu strateji kapsamında 2. sezon da serinin ikinci kitabı olan Sırlar Odası'nı ekrana uyarlayacak.

2. sezon için anlaşılan ilk isim; Superman, Mad Max: Fury Road, Juror #2 gibi filmlerle tanınan ünlü oyuncu Nicholas Hoult oldu. Hoult, serinin ikinci kitabında Karanlık Sanatlara Karşı Savunma hocası olarak Hogwarts'a gelen Gilderoy Lockhart'a hayat verecek. Sırlar Odası'nın hikâyesinde önemli bir yer tutan bu karakteri film serisinde Kenneth Branagh canlandırmıştı.

Tam Boyutta Gör

Harry Potter, 25 Aralık'ta İzleyici ile Buluşacak

Dizide Harry Potter'ı Dominic McLaughlin, Hermione Granger'ı Arabella Stanton, Ron Weasley'yi ise Alastair Stout canlandıracak. Onlara eşlik edecek başlıca isimler şunlar olacak:

John Lithgow - Dumbledore

Janet McTeer - Profesör McGonagall

Nick Frost - Hagrid

Paapa Essiedu - Severus Snape

Paul Whitehouse - Argus Filch

Luke Thallon - Quirinus Quirrell

Yeşilçam klasiği Bizim Aile dizi oluyor 1 gün önce eklendi

Harry Potter dizisini daha önce Succession ve His Dark Materials gibi dizilerde senarist olarak görev alan Francesca Gardiner hazırlıyor. Yönetmen koltuğunda ise Mark Mylod (The Menu) oturuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Harry Potter 2. sezon için ilk oyuncu duyuruldu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: