Harry Potter dizisinin 2. sezonu da şekillenmeye başladı; Ünlü bir oyuncu ekibe katıldı

Harry Potter 2. Sezona Katılan İlk İsim Nicholas Hoult Oldu
Bu yeni uyarlamanın her sezonu serinin bir kitabını ekrana taşıyacak. Bu strateji kapsamında 2. sezon da serinin ikinci kitabı olan Sırlar Odası'nı ekrana uyarlayacak.
2. sezon için anlaşılan ilk isim; Superman, Mad Max: Fury Road, Juror #2 gibi filmlerle tanınan ünlü oyuncu Nicholas Hoult oldu. Hoult, serinin ikinci kitabında Karanlık Sanatlara Karşı Savunma hocası olarak Hogwarts'a gelen Gilderoy Lockhart'a hayat verecek. Sırlar Odası'nın hikâyesinde önemli bir yer tutan bu karakteri film serisinde Kenneth Branagh canlandırmıştı.
Harry Potter, 25 Aralık'ta İzleyici ile Buluşacak
Dizide Harry Potter'ı Dominic McLaughlin, Hermione Granger'ı Arabella Stanton, Ron Weasley'yi ise Alastair Stout canlandıracak. Onlara eşlik edecek başlıca isimler şunlar olacak:
- John Lithgow - Dumbledore
- Janet McTeer - Profesör McGonagall
- Nick Frost - Hagrid
- Paapa Essiedu - Severus Snape
- Paul Whitehouse - Argus Filch
- Luke Thallon - Quirinus Quirrell
Harry Potter dizisini daha önce Succession ve His Dark Materials gibi dizilerde senarist olarak görev alan Francesca Gardiner hazırlıyor. Yönetmen koltuğunda ise Mark Mylod (The Menu) oturuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: