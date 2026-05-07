HBO, Harry Potter dizisi hakkında kararını verdi

Harry Potter dizisinin başlamasına daha yedi ay gibi uzun bir süre olsa da HBO daha şimdiden diziye dair kararını verdi. Bugün yapılan açıklamayla dizinin 2. sezon onayını şimdiden aldığı duyuruldu. Böylece zaman kaybetmeden 2. sezon için hazırlıklara başlanabilecek.
Harry Potter 2. Sezon, Sırlar Odası'nı Ekrana Uyarlayacak
Bu yeni uyarlamanın her sezonu serinin bir kitabını ekrana taşıyacak. Bu strateji gereği 2. sezon da serinin ikinci kitabı olan Sırlar Odası'nı ekrana uyarlayacak.
Dizide Harry Potter'ı Dominic McLaughlin, Hermione Granger'ı Arabella Stanton, Ron Weasley'yi ise Alastair Stout canlandıracak. Onlara eşlik edecek başlıca isimler şunlar olacak:
- John Lithgow - Dumbledore
- Janet McTeer - Profesör McGonagall
- Nick Frost - Hagrid
- Paapa Essiedu - Severus Snape
- Paul Whitehouse - Argus Filch
- Luke Thallon - Quirinus Quirrell
Harry Potter dizisini daha önce Succession ve His Dark Materials gibi dizilerde senarist olarak görev alan Francesca Gardiner hazırlıyor. Yönetmen koltuğunda ise Mark Mylod (The Menu) oturuyor.