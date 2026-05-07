    HBO, Harry Potter dizisi hakkında kararını verdi

    Merakla beklenen Harry Potter dizisinin izleyici ile buluşmasına daha yedi ay var ama HBO daha şimdiden diziye dair kararını vermiş durumda. HBO yönetimi dizinin geleceği hakkında kararını açıkladı.

    Bu yıl izleyici ile buluşacak en dikkat çekici dizilerden biri de HBO tarafından hazırlanan Harry Potter dizisi. Daha önce sinemada izlediğimiz hikâyeyi bu kez daha kapsamlı şekilde ele alacak olan dizi, 25 Aralık'ta başlayacak.

    Harry Potter dizisinin başlamasına daha yedi ay gibi uzun bir süre olsa da HBO daha şimdiden diziye dair kararını verdi. Bugün yapılan açıklamayla dizinin 2. sezon onayını şimdiden aldığı duyuruldu. Böylece zaman kaybetmeden 2. sezon için hazırlıklara başlanabilecek.

    Harry Potter 2. Sezon, Sırlar Odası'nı Ekrana Uyarlayacak

    Bu yeni uyarlamanın her sezonu serinin bir kitabını ekrana taşıyacak. Bu strateji gereği 2. sezon da serinin ikinci kitabı olan Sırlar Odası'nı ekrana uyarlayacak.

    Dizide Harry Potter'ı Dominic McLaughlin, Hermione Granger'ı Arabella Stanton, Ron Weasley'yi ise Alastair Stout canlandıracak. Onlara eşlik edecek başlıca isimler şunlar olacak:

    • John Lithgow - Dumbledore
    • Janet McTeer - Profesör McGonagall
    • Nick Frost - Hagrid
    • Paapa Essiedu - Severus Snape
    • Paul Whitehouse - Argus Filch
    • Luke Thallon - Quirinus Quirrell

    Harry Potter dizisini daha önce Succession ve His Dark Materials gibi dizilerde senarist olarak görev alan Francesca Gardiner hazırlıyor. Yönetmen koltuğunda ise Mark Mylod (The Menu) oturuyor.

