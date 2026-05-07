HBO, Harry Potter dizisi hakkında kararını verdi

Tam Boyutta Gör Bu yıl izleyici ile buluşacak en dikkat çekici dizilerden biri de HBO tarafından hazırlanan Harry Potter dizisi. Daha önce sinemada izlediğimiz hikâyeyi bu kez daha kapsamlı şekilde ele alacak olan dizi, 25 Aralık'ta başlayacak.

Harry Potter dizisinin başlamasına daha yedi ay gibi uzun bir süre olsa da HBO daha şimdiden diziye dair kararını verdi. Bugün yapılan açıklamayla dizinin 2. sezon onayını şimdiden aldığı duyuruldu. Böylece zaman kaybetmeden 2. sezon için hazırlıklara başlanabilecek.

Harry Potter 2. Sezon, Sırlar Odası'nı Ekrana Uyarlayacak

Bu yeni uyarlamanın her sezonu serinin bir kitabını ekrana taşıyacak. Bu strateji gereği 2. sezon da serinin ikinci kitabı olan Sırlar Odası'nı ekrana uyarlayacak.

Dizide Harry Potter'ı Dominic McLaughlin, Hermione Granger'ı Arabella Stanton, Ron Weasley'yi ise Alastair Stout canlandıracak. Onlara eşlik edecek başlıca isimler şunlar olacak:

John Lithgow - Dumbledore

Janet McTeer - Profesör McGonagall

Nick Frost - Hagrid

Paapa Essiedu - Severus Snape

Paul Whitehouse - Argus Filch

Luke Thallon - Quirinus Quirrell

Harry Potter dizisini daha önce Succession ve His Dark Materials gibi dizilerde senarist olarak görev alan Francesca Gardiner hazırlıyor. Yönetmen koltuğunda ise Mark Mylod (The Menu) oturuyor.

