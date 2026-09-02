Merakla beklenen Harry Potter dizisinden yeni fragman geldi

Dizinin her sezonu serinin bir kitabını ekrana taşıyacak. Bu bağlamda ilk sezon da Harry Potter ve Felsefe Taşı'na, yani serinin ilk kitabına odaklanıyor. Daha önce sinemada izlediğimiz bu hikâyeyi, bu kez daha detaylı şekilde görme şansı yakalayacağız.
Harry Potter Dizisi 25 Aralık'ta Başlayacak
Dizide Harry Potter'ı Dominic McLaughlin, Hermione Granger'ı Arabella Stanton, Ron Weasley'yi ise Alastair Stout canlandırıyor. Bu çocuk oyunculara John Lithgow /Dumbledore), Janet McTeer (Profesör McGonagall), Nick Frost (Hagrid), Paapa Essiedu (Snape) gibi tecrübeli isimler eşlik ediyor.
Harry Potter dizisini daha önce Succession ve His Dark Materials gibi dizilerde senarist olarak görev alan Francesca Gardiner hazırlıyor. Yönetmen koltuğunda ise Mark Mylod (The Menu) oturuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: