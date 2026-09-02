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    Merakla beklenen Harry Potter dizisinden yeni fragman geldi

    Harry Potter efsanesi bu kez de TV ekranlarına geliyor. HBO, bu yıl bitmeden izleyicilere sunacağı Harry Potter dizisinin yeni fragmanını yayınladı. Merakla beklenen dizi 25 Aralık'ta geliyor!

    Merakla beklenen Harry Potter dizisinden yeni fragman geldi Tam Boyutta Gör
    Bu yıl başlayacak belki de en dikkat çekici dizi Harry Potter olacak. HBO tarafından hazırlanan dizi, daha önce sinemaya da uyarlanan ana seriyi bu kez daha detaylı şekilde ekrana taşıyacak. Büyük umutlar bağladığı Harry Potter dizisi için tanıtım çalışmalarını sürdüren HBO, bugün diziden yeni bir fragman daha paylaştı.

    Dizinin her sezonu serinin bir kitabını ekrana taşıyacak. Bu bağlamda ilk sezon da Harry Potter ve Felsefe Taşı'na, yani serinin ilk kitabına odaklanıyor. Daha önce sinemada izlediğimiz bu hikâyeyi, bu kez daha detaylı şekilde görme şansı yakalayacağız.

    Harry Potter Dizisi 25 Aralık'ta Başlayacak

    Dizide Harry Potter'ı Dominic McLaughlin, Hermione Granger'ı Arabella Stanton, Ron Weasley'yi ise Alastair Stout canlandırıyor. Bu çocuk oyunculara John Lithgow /Dumbledore), Janet McTeer (Profesör McGonagall), Nick Frost (Hagrid), Paapa Essiedu (Snape) gibi tecrübeli isimler eşlik ediyor.

    Harry Potter dizisini daha önce Succession ve His Dark Materials gibi dizilerde senarist olarak görev alan Francesca Gardiner hazırlıyor. Yönetmen koltuğunda ise Mark Mylod (The Menu) oturuyor.

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