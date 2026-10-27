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    Hastanelerde SMS ile onay dönemi başladı: Islak imza devri kapandı

    Hastanelerde tıbbi müdahaleler öncesinde hasta rıza formu işlemleri dijital ortama taşınıyor. Hastalar SMS ile veya e-Nabız platformundan onay verebilecek.       

    Hastanelerde SMS ile onay dönemi başladı: Islak imza devri bitti Tam Boyutta Gör
    Sağlık Bakanlığı, hastanelerde yeni dönemin başladığını duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik ile vatandaşlar, tıbbi müdahaleler öncesinde bilgilendirilmiş rıza formlarını dijital olarak doğrulayacak.

    Onay için iki yöntem devrede: e-Nabız veya SMS ile onay

    Hastalar tıbbi müdahaleler öncesinde bilgilendirilmiş rıza formlarını iki farklı yöntemle doğrulayabilecek. e-Nabız’da menüde yer alan "Rıza ve Onaylarım" sekmesinden bilgilendirme metinleri görüntülenecek ve e-Nabız’dan onay verilebilecek. Daha pratik bir yöntem olarak hastanın cep telefonuna SMS ile tek kullanımlık kod iletilecek ve hasta bu kodu sağlık personeline ileterek işleme onay vermiş olacak.

    SMS ile onay öncesinde numara doğrulaması yapılacak

    Sistemde yanlış numara bilgisinin bulunması veya numara değişikliği gibi durumlarda yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi için SMS ile onay öncesinde hastaneler hastanın telefon numarasını doğrulamak zorunda. Numara doğrulandıktan sonra hastaya tek kullanımlık SMS kodu gönderilecek. Doğrulanan cep telefonu numarası, doğrulama tarihinden itibaren 12 ay boyunca elektronik rıza işlemlerinde kullanılabilecek.

    Bugüne kadar kağıt üzerinde ve ıslak imzayla gerçekleştirilen işlemler, yeni uygulama kapsamında elektronik ortamda yapılacak. Vatandaşların hasta rıza formları Sağlık Bakanlığı’nın merkezi veri kayıt sistemine aktarılacak ve burada güvenle saklanacak. Vatandaşlar bu kayıtlarla ilgili detaylara dilediği zaman e-Nabız üzerinden erişebilecek.

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    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

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    emrahmt 3 gün önce

    tuhaf

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