Hastanelerde SMS ile onay dönemi başladı: Islak imza devri kapandı

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Tam Boyutta Gör Sağlık Bakanlığı, hastanelerde yeni dönemin başladığını duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik ile vatandaşlar, tıbbi müdahaleler öncesinde bilgilendirilmiş rıza formlarını dijital olarak doğrulayacak.

Onay için iki yöntem devrede: e-Nabız veya SMS ile onay

Hastalar tıbbi müdahaleler öncesinde bilgilendirilmiş rıza formlarını iki farklı yöntemle doğrulayabilecek. e-Nabız’da menüde yer alan "Rıza ve Onaylarım" sekmesinden bilgilendirme metinleri görüntülenecek ve e-Nabız’dan onay verilebilecek. Daha pratik bir yöntem olarak hastanın cep telefonuna SMS ile tek kullanımlık kod iletilecek ve hasta bu kodu sağlık personeline ileterek işleme onay vermiş olacak.

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SMS ile onay öncesinde numara doğrulaması yapılacak

Sistemde yanlış numara bilgisinin bulunması veya numara değişikliği gibi durumlarda yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi için SMS ile onay öncesinde hastaneler hastanın telefon numarasını doğrulamak zorunda. Numara doğrulandıktan sonra hastaya tek kullanımlık SMS kodu gönderilecek. Doğrulanan cep telefonu numarası, doğrulama tarihinden itibaren 12 ay boyunca elektronik rıza işlemlerinde kullanılabilecek.

Bugüne kadar kağıt üzerinde ve ıslak imzayla gerçekleştirilen işlemler, yeni uygulama kapsamında elektronik ortamda yapılacak. Vatandaşların hasta rıza formları Sağlık Bakanlığı’nın merkezi veri kayıt sistemine aktarılacak ve burada güvenle saklanacak. Vatandaşlar bu kayıtlarla ilgili detaylara dilediği zaman e-Nabız üzerinden erişebilecek.

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