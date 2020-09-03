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    Hatayspor, Stad Ağ Altyapısıyla da Süper Lig’e Terfi Etti

    Son yıllarda kurumsal ağ çözümleri ile çok farklı alanlardaki kuruluşlara network projeleri gerçekleştiren TP-Link®, bu yıl 1. Lig’de şampiyon olarak Süper Lig’e çıkan Hatayspor’un stadı olan...
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    Bu yıl Süper Lig’e çıkan Hatayspor’un stadının network altyapısı TP-Link tarafından yenilendi. Antakya Atatürk Stadı’nın yenilenen networkü ve güvenli internet altyapısı sayesinde Hatayspor, Süper Lig’e her açıdan hazır hale geldi.

    3 Eylül 2020 – Son yıllarda kurumsal ağ çözümleri ile çok farklı alanlardaki kuruluşlara network projeleri gerçekleştiren TP-Link®, bu yıl 1. Lig’de şampiyon olarak Süper Lig’e çıkan Hatayspor’un stadı olan Antakya Atatürk Stadı’nın network projesini üstlendi. 3 NET Mühendislik ve Bilişim A.Ş. iş ortaklığında stadın network altyapısı TP-Link ürünleri ile yenilendi ve güçlü, güvenli bir internet bağlantısı da oluşturuldu. Böylece Hatayspor, stadı ile de süper lig’e terfi etti.

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    TP-Link, geniş kurumsal network ürün ailesiyle Antakya Atatürk Stadı’nın mevcut ağ ürünlerini tek bir noktadan yönetilebilir hale getirdi. Personel ve misafir ağları ayrıldı ve bulut destekli bir ağ oluşturuldu. Bu sayede tüm ağ ürünleri her yerden, her zaman akıllı telefonlar üzerinden de yönetilebilir hale getirildi.

    TP-Link ağ anahtarları (switch) ve erişim noktaları ile donatılan stadda, artık daha güçlü bir ağ oluşturuldu ve her yerden internete erişilebiliyor. TP-Link yönetilebilir swtich’ler ile güvenli bir ağ paylaşımı sağlandı. Personel internet ağı için ise EAP115 model erişim noktaları kullanıldı. Hem güçlü hem güvenli bir ağ oluşturulan Antakya Atatürk Stadı, Süper Lig’in heyecanını ve yükünü karşılayabilecek iletişim olanağına kavuşmuş oldu.

    TP-Link, bireysel ağ ürünlerinin yanı sıra kurumlara yönelik ağ ürünleri de üretiyor. Çok geniş ürün ailesiyle her boyutta kuruma uygun ağ çözümü olan şirket, IDC verilerine göre dünya WLAN pazarında lider konumda.  

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    TP-LinkHakkında:
    1996 yılında kurulan TP-Link, günlük yaşamın her alanında yer alan güvenilir ağ cihazları ve aksesuarları üreten küresel bir şirkettir. 170’den fazla ülkeye dağıtım yapan ve dünya çapındaki yüz milyonlarca insana hizmet veren TP-Link şirketi, araştırma kuruluşu IDC raporlarında sürekli olarak WLAN ve genişbant CPE cihazlarında 1 numaralı üretici olarak yer almaktadır*.
    Kanıtlanmış sağlamlık, performans ve değer mirası ile TP-Link, tüm bireylerin ağ konusundaki gereksinimlerini karşılayan bir ürün portföyü oluşturmuştur. Günümüzde halen gelişen internete bağlı yaşam tarzlarına uygun olarak, yarının taleplerini bugünden karşılamak üzere çalışmaya devam ediyor.  
    *En son yayınlanan IDC Worldwide Quarterly WLAN Tracker Raporu’na göre.

    Ayrıntılı bilgi için: http://www.tp-link.com/tr;
    Facebook’ta https://www.facebook.com/TPLINKTURKEY;  Twitter’da https://twitter.com/TPLINKTURKEY;
    Youtube’da www.youtube.com/tplinktech;  TP-Link Forum http://forum.tp-link.com


    Bültene ilişkin bilgi için:                                                        
    Güven Yeşilovalar
    gyesilovalar@gmail.com
    0542-427 28 08



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