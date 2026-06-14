Hava Temizleyici Tavsiyeleri - Fiyat/Performans Ürünler!

Bu videoda farklı fiyatlarda alınabilecek hava temizleyici modelleri hakkında konuşuyoruz. Bir hava temizleyiciye ihtiyacınız varsa bu videomuzda hava temizleyici tavsiyeleri veriyoruz. İyi seyirler!

Hava temizleyici modelleri her geçen gün daha da fazla talep görüyor. Özellikle alerjisi olan kişilerin olmazsa olmaz teknolojik ürünlerinden olan hava temizleyiciler, genel anlamda fazlasıyla faydalı. Biz de bu videomuzda alınabilecek hava temizleyici modellerini bir araya getirdik. İyi seyirler!

Ürün Linkleri;

Xiaomi : https://www.amazon.com.tr/dp/B0B6FHKKHP

Shark : https://www.amazon.com.tr/dp/B0CX8Z2SCS

Dyson : https://www.amazon.com.tr/dp/B0GQNKN7RJ

Dreame : https://www.amazon.com.tr/dp/B0FBGRDBY3

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact - 5699 TL

3 katmanlı filtreleme sistemi

CADR: 230 m³/h

Xiaomi Home uygulaması üzerinden filtre durumu takip edilebiliyor

0.3 mikrona kadar partiküllerin %99.97'sini filtreleyebiliyor

Maksimum 48 m² etki alanı

20 dB uyku modu

Mobil uygulama kontrolü

Shark NeverChange5 Air Purifier - 10.999 TL

Çok katmanlı HEPA filtre

Toz, polen, alerjenler, evcil hayvan tüyleri ve kokulara karşı etkili

Filtre değişimi gerektirmeden 5 yıla kadar kullanım

Maksimum 60 m² etki alanı

Clean Sense IQ sistemiyle hava kalitesine göre fan hızını otomatik ayarlıyor

Dyson HushJet™ Kompakt Hava Temizleyici - 19.999 TL

360 derece elektrostatik filtre

0.3 mikrona kadar partiküllerin %99.97'sini filtreleyebiliyor

Maksimum 100 m² etki alanı

5 yıl filtre ömrü

24 dB uyku modu

MyDyson uygulaması desteği

Dreame PM20 Hava Temizleyici - 29.999 TL

4 katmanlı filtreleme

PM2.5, polen, toz akarları ve çeşitli alerjenlere karşı etkili

2 yıl filtre ömrü

CADR: 400 m³/h

Maksimum 157 m² etki alanı

Isıtıcı fonksiyonu

AI takip sistemi

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.