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    Hava Temizleyici Tavsiyeleri - Fiyat/Performans Ürünler!

    Bu videoda farklı fiyatlarda alınabilecek hava temizleyici modelleri hakkında konuşuyoruz. Bir hava temizleyiciye ihtiyacınız varsa bu videomuzda hava temizleyici tavsiyeleri veriyoruz. İyi seyirler!

    Hava temizleyici modelleri her geçen gün daha da fazla talep görüyor. Özellikle alerjisi olan kişilerin olmazsa olmaz teknolojik ürünlerinden olan hava temizleyiciler, genel anlamda fazlasıyla faydalı. Biz de bu videomuzda alınabilecek hava temizleyici modellerini bir araya getirdik. İyi seyirler!

    Ürün Linkleri;

    Xiaomihttps://www.amazon.com.tr/dp/B0B6FHKKHP

    Sharkhttps://www.amazon.com.tr/dp/B0CX8Z2SCS

    Dysonhttps://www.amazon.com.tr/dp/B0GQNKN7RJ

    Dreamehttps://www.amazon.com.tr/dp/B0FBGRDBY3

    Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact - 5699 TL

    • 3 katmanlı filtreleme sistemi
    • CADR: 230 m³/h
    • Xiaomi Home uygulaması üzerinden filtre durumu takip edilebiliyor
    • 0.3 mikrona kadar partiküllerin %99.97'sini filtreleyebiliyor
    • Maksimum 48 m² etki alanı
    • 20 dB uyku modu
    • Mobil uygulama kontrolü 

    Shark NeverChange5 Air Purifier - 10.999 TL

    • Çok katmanlı HEPA filtre
    • Toz, polen, alerjenler, evcil hayvan tüyleri ve kokulara karşı etkili
    • Filtre değişimi gerektirmeden 5 yıla kadar kullanım
    • Maksimum 60 m² etki alanı
    • Clean Sense IQ sistemiyle hava kalitesine göre fan hızını otomatik ayarlıyor

    Dyson HushJet™ Kompakt Hava Temizleyici - 19.999 TL

    • 360 derece elektrostatik filtre
    • 0.3 mikrona kadar partiküllerin %99.97'sini filtreleyebiliyor
    • Maksimum 100 m² etki alanı
    • 5 yıl filtre ömrü
    • 24 dB uyku modu
    • MyDyson uygulaması desteği

    Dreame PM20 Hava Temizleyici - 29.999 TL

    • 4 katmanlı filtreleme
    • PM2.5, polen, toz akarları ve çeşitli alerjenlere karşı etkili 
    • 2 yıl filtre ömrü
    • CADR: 400 m³/h
    • Maksimum 157 m² etki alanı
    • Isıtıcı fonksiyonu
    • AI takip sistemi

    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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