Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Havacılıkta bir ilk: Otopilot, acil durumda uçağı baştan sona kendi indirdi

    Geçtiğimiz günlerde havacılık adına önemli bir ilk yaşandı. Garmin tarafından geliştirilen otomatik iniş sistemi (autoland), acil durumda otomatik olarak devreye girerek uçağı kendi başına indirdi.

    Havacılıkta bir ilk: Otopilot, acil durumda uçağı kendi indirdi Tam Boyutta Gör
    Özellikle kötü hava koşullarında, görüşün neredeyse sıfıra indiği durumlarda devreye giren otomatik iniş sistemleri (autoland), yıllardır pilotlara yardımcı oluyor. Ancak bugüne kadar bu sistemler pilotun hâlâ kumanda başında olduğu, kontrollü senaryolarda kullanıldı. Acil durumlarda, özellikle de pilotun uçağı güvenli şekilde yönetemeyeceği senaryolarda otonom sistemin devreye girip uçağı kendi başına indirmesi teoride mümkün görülse de bugüne kadar pratikte hiç yaşanmamıştı; Ta ki geçtiğimiz günlerde ABD semalarında yaşanan bir olay bu tabloyu değiştirene kadar.

    Otomatik İniş Sistemi, Havalimanını Kendi Seçip Kuleyle İletişim Kurdu

    Geçtiğimiz hafta Colorado üzerinde seyir hâlindeyken kabin basıncını aniden kaybeden çift motorlu Beechcraft Super King Air tipi uçakta, Garmin tarafından geliştirilen Emergency Autoland sistemi devreye girerek, tamamen otonom şekilde uçağı güvenli bir biçimde yere indirdi. Garmin’in açıklamasına göre bu olay, Autoland sisteminin gerçek bir acil durumda, baştan sona ilk kez kullanıldığı vaka olarak kayda geçti.

    Sistem yalnızca uçağın kontrolünü ele almakla kalmadı; iniş için en uygun havalimanını da kendisi seçti. İniş için en uygun havalimanını; mesafe, pist uzunluğu ve çevresel koşullar gibi kriterlere göre kendi başına belirleyen sistem, ardından kuleyle iletişime geçerek durumu bildirdi.

    Garmin’in Autoland sistemi, klasik otomatik iniş teknolojilerinden farklı olarak yalnızca acil durumlar için tasarlanmış bir çözüm. Şirketin tanımına göre bu sistem, pilotun uçağı güvenli şekilde kullanamadığı senaryolarda “uçuşun tüm kontrolünü ele alarak uçağı yere indirmek” üzere geliştirildi. Bu vakada sistemin otomatik olarak devreye girmesinin nedeni, kabin irtifasının güvenli sınırların üzerine çıkması oldu. Uçağın operatörü olan Chris Townsley, ani irtifa kaybı sonrası kontrol devrinin "hızlı ve komut dışı” gerçekleştiğini, pilotların oksijen maskelerini taktıktan sonra sistemi devrede tutma kararı aldıklarını belirtti.

    Bu olay, havacılık güvenliği açısından önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Tam otonom acil iniş sistemlerinin gerçek dünyada, insan müdahalesi olmadan başarılı bir şekilde çalışabileceğinin kanıtlanması, özellikle küçük uçaklar için yeni bir dönemin habercisi olabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Asker ocağının tanıdık aracı Unimog yenilendi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    turkcell peşine kontratlı ne demek bim iade koşulları chery neden tutulmuyor tek hatta 2 modem baglamak 2.5 130 luk transporter yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A5-5G
    Oppo A5-5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Exa Trend3 C3
    Exa Trend3 C3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum