Havacılıkta bir ilk: Otopilot, acil durumda uçağı baştan sona kendi indirdi

Otomatik İniş Sistemi, Havalimanını Kendi Seçip Kuleyle İletişim Kurdu
Geçtiğimiz hafta Colorado üzerinde seyir hâlindeyken kabin basıncını aniden kaybeden çift motorlu Beechcraft Super King Air tipi uçakta, Garmin tarafından geliştirilen Emergency Autoland sistemi devreye girerek, tamamen otonom şekilde uçağı güvenli bir biçimde yere indirdi. Garmin’in açıklamasına göre bu olay, Autoland sisteminin gerçek bir acil durumda, baştan sona ilk kez kullanıldığı vaka olarak kayda geçti.
Sistem yalnızca uçağın kontrolünü ele almakla kalmadı; iniş için en uygun havalimanını da kendisi seçti. İniş için en uygun havalimanını; mesafe, pist uzunluğu ve çevresel koşullar gibi kriterlere göre kendi başına belirleyen sistem, ardından kuleyle iletişime geçerek durumu bildirdi.
Garmin’in Autoland sistemi, klasik otomatik iniş teknolojilerinden farklı olarak yalnızca acil durumlar için tasarlanmış bir çözüm. Şirketin tanımına göre bu sistem, pilotun uçağı güvenli şekilde kullanamadığı senaryolarda “uçuşun tüm kontrolünü ele alarak uçağı yere indirmek” üzere geliştirildi. Bu vakada sistemin otomatik olarak devreye girmesinin nedeni, kabin irtifasının güvenli sınırların üzerine çıkması oldu. Uçağın operatörü olan Chris Townsley, ani irtifa kaybı sonrası kontrol devrinin "hızlı ve komut dışı” gerçekleştiğini, pilotların oksijen maskelerini taktıktan sonra sistemi devrede tutma kararı aldıklarını belirtti.
Bu olay, havacılık güvenliği açısından önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Tam otonom acil iniş sistemlerinin gerçek dünyada, insan müdahalesi olmadan başarılı bir şekilde çalışabileceğinin kanıtlanması, özellikle küçük uçaklar için yeni bir dönemin habercisi olabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: