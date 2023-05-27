Bilim insanları havadaki nemden elektrik üretmenin bir yolunu buldu

Havadaki nemden bakteriler yardımıyla elektrik üretmek
Peki temel fikir nedir? Havadaki su buharından küçük miktarlarda elektrik çekebilen bakterilerden elverişli nanofilmler yetiştirmek. Elektrik mühendisi Jun Yao yaptığı açıklamada "Hava muazzam miktarda elektrik içerir. Su damlacıklarından oluşan bir kütleden başka bir şey olmayan bir bulut düşünün. Bu damlacıkların her biri bir yük içerir ve koşullar uygun olduğunda bulut bir şimşek üretebilir; ancak şimşekten gelen elektriği güvenilir bir şekilde nasıl yakalayacağımızı bilmiyoruz. Yaptığımız şey, bizim için tahmin edilebilir bir şekilde ve sürekli olarak elektrik üreten, insan yapımı, küçük ölçekli bir bulut oluşturmak ve böylece onu hasat edebilmek." dedi.
Çoğu malzemede kullanılabilir
Bakteriyel temeli nedeniyle, malzemenin 2020'deki ilk keşfi, yeşil enerji teknolojisi için ilgi çekici yeni bir yol olarak müjdelendi. Yao ve ekibi konsepti araştırmaya devam etti ve konseptin daha önce düşünüldüğünden daha genelleştirilebilir olduğunu gördüklerini söylemekte.
Ekibin söylediğine göre, nanofilm küçük deliklere sahip olduğu sürece, malzeme önemsiz görünüyor. Ekip şu anda çoğunlukla giyilebilir cihazlar için çok küçük miktarlarda elektrik üretmeye odaklanmış olsa da şimdiden tüketici teknolojisi için ilginç yeni olasılıkları gündeme getiriyor.Kaynakça https://www.washingtonpost.com/science/2023/05/26/harvest-energy-thin-air/ https://www.sciencealert.com/scientists-find-a-way-to-harvest-clean-energy-from-nothing-but-air Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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