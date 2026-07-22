Havasız lastik teknolojisi sonunda yollara çıktı: Ancak bir sorun var

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Lastik dünyasında yıllardır konuşulan havasız lastik teknolojisi artık gerçek yollarda kullanılmaya başlandı. Dünyaca ünlü lastik üreticisi Bridgestone, tam 18 yıldır üzerinde çalıştığı ve havaya ihtiyaç duymayan yeni nesil lastiklerini resmi olarak trafiğe çıkardı.

Mercedes, Çin malı motora mı geçti? İşte gerçekler 1 gün önce eklendi

AirFree adı verilen bu teknoloji, geleneksel lastiklerden farklı olarak basınçlı hava yerine özel bir yapısal tasarım kullanıyor. Lastiğin içinde yer alan termoplastik reçineden üretilmiş esnek destek kolları, aracın ve taşıdığı yükün ağırlığını üstlenirken darbeleri de emiyor. Bu sayede lastik, hava basıncına ihtiyaç duymadan yol tutuşunu ve sürüş konforunu koruyabiliyor.

Tam Boyutta Gör Bridgestone mühendisi Masaki Ota'ya göre bu teknolojideki en büyük ilerleme, daha sert malzemeler kullanmak yerine yükü lastik geneline daha dengeli dağıtan esnek bir yapı geliştirilmesi oldu. Lastiklerin içinde hava bulunmadığı için çivi batması ya da darbe nedeniyle patlama veya sönme riski ortadan kalkıyor.

Tam Boyutta Gör

Sorun hız limiti

Bridgestone, AirFree lastiklerini ilk olarak Japonya'nın Higashiomi kentinde kullanıma sundu. Ancak teknolojinin şu anki en büyük sorunu, henüz yüksek hızlara uygun olmaması. Bu nedenle şimdilik yaşlıların ulaşımında kullanılan ve uzatılmış golf araçlarını andıran küçük otonom araçlarda deneniyor. Güvenlik gerekçesiyle bu araçlar için belirlenen maksimum hız limiti ise saatte 20 kilometre ile sınırlandırılmış durumda.

Tam Boyutta Gör Lastikler gündüz ve gece saatlerinde daha kolay fark edilmesi için parlak mavi bir tonda tasarlandı. Daha önce de belirttiğimiz gibi henüz binek otomobiller için hazır değil. Bridgestone'un hedefi bu teknolojiyi geliştirerek ilerleyen dönemde hem seri üretime geçmek hem de daha yüksek hızlarda güvenle kullanılabilmesini sağlamak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Havasız lastik teknolojisi sonunda yollara çıktı: Ancak sorun var

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: