Havasız lastik teknolojisi sonunda yollara çıktı: Ancak bir sorun var

AirFree adı verilen bu teknoloji, geleneksel lastiklerden farklı olarak basınçlı hava yerine özel bir yapısal tasarım kullanıyor. Lastiğin içinde yer alan termoplastik reçineden üretilmiş esnek destek kolları, aracın ve taşıdığı yükün ağırlığını üstlenirken darbeleri de emiyor. Bu sayede lastik, hava basıncına ihtiyaç duymadan yol tutuşunu ve sürüş konforunu koruyabiliyor.
Sorun hız limiti
Bridgestone, AirFree lastiklerini ilk olarak Japonya'nın Higashiomi kentinde kullanıma sundu. Ancak teknolojinin şu anki en büyük sorunu, henüz yüksek hızlara uygun olmaması. Bu nedenle şimdilik yaşlıların ulaşımında kullanılan ve uzatılmış golf araçlarını andıran küçük otonom araçlarda deneniyor. Güvenlik gerekçesiyle bu araçlar için belirlenen maksimum hız limiti ise saatte 20 kilometre ile sınırlandırılmış durumda.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: