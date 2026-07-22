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    Havasız lastik teknolojisi sonunda yollara çıktı: Ancak bir sorun var

    Bridgestone, yaklaşık yirmi yıldır üzerinde çalıştığı havasız lastik teknolojisini sonunda ticari kullanıma sundu. Yeni nesil lastikler, Japonya'nın Higashiomi şehrinde ilk kez kullanılmaya başlandı.

    Havasız lastik teknolojisi sonunda yollara çıktı: Ancak sorun var Tam Boyutta Gör
    Lastik dünyasında yıllardır konuşulan havasız lastik teknolojisi artık gerçek yollarda kullanılmaya başlandı. Dünyaca ünlü lastik üreticisi Bridgestone, tam 18 yıldır üzerinde çalıştığı ve havaya ihtiyaç duymayan yeni nesil lastiklerini resmi olarak trafiğe çıkardı.

    AirFree adı verilen bu teknoloji, geleneksel lastiklerden farklı olarak basınçlı hava yerine özel bir yapısal tasarım kullanıyor. Lastiğin içinde yer alan termoplastik reçineden üretilmiş esnek destek kolları, aracın ve taşıdığı yükün ağırlığını üstlenirken darbeleri de emiyor. Bu sayede lastik, hava basıncına ihtiyaç duymadan yol tutuşunu ve sürüş konforunu koruyabiliyor.

    Havasız lastik teknolojisi sonunda yollara çıktı: Ancak sorun var Tam Boyutta Gör
    Bridgestone mühendisi Masaki Ota'ya göre bu teknolojideki en büyük ilerleme, daha sert malzemeler kullanmak yerine yükü lastik geneline daha dengeli dağıtan esnek bir yapı geliştirilmesi oldu. Lastiklerin içinde hava bulunmadığı için çivi batması ya da darbe nedeniyle patlama veya sönme riski ortadan kalkıyor.

    Havasız lastik teknolojisi sonunda yollara çıktı: Ancak sorun var Tam Boyutta Gör

    Sorun hız limiti

    Bridgestone, AirFree lastiklerini ilk olarak Japonya'nın Higashiomi kentinde kullanıma sundu. Ancak teknolojinin şu anki en büyük sorunu, henüz yüksek hızlara uygun olmaması. Bu nedenle şimdilik yaşlıların ulaşımında kullanılan ve uzatılmış golf araçlarını andıran küçük otonom araçlarda deneniyor. Güvenlik gerekçesiyle bu araçlar için belirlenen maksimum hız limiti ise saatte 20 kilometre ile sınırlandırılmış durumda.

    Havasız lastik teknolojisi sonunda yollara çıktı: Ancak sorun var Tam Boyutta Gör
    Lastikler gündüz ve gece saatlerinde daha kolay fark edilmesi için parlak mavi bir tonda tasarlandı. Daha önce de belirttiğimiz gibi henüz binek otomobiller için hazır değil. Bridgestone'un hedefi bu teknolojiyi geliştirerek ilerleyen dönemde hem seri üretime geçmek hem de daha yüksek hızlarda güvenle kullanılabilmesini sağlamak.
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