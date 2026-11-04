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    Havayolu şirketlerinin kullandığı sistem hacklendi, binlerce yolcunun bilgileri çalındı

    Amadeus'un rezervasyon sistemlerinde yaşanan güvenlik ihlali, dünyanın dört bir yanından çok sayıda havayolunu etkiledi. On binlerce yolcunun kişisel bilgileri açığa çıkmış olabilir.

    Havayolu şirketlerinin kullandığı sistem hacklendi, binlerce yolcunun bilgileri çalındı Tam Boyutta Gör
    Uçak bileti rezervasyonları, yolcu bilgilerinin saklanması ve uçuş süreçlerinin yönetilmesi için havayolu şirketleri genelde merkezi yazılım sistemlerinden yararlanıyor. Bu sistemleri geliştiren şirketlerden biri olan İspanyol Amadeus IT Group, dünya genelinde çok sayıda havayolu ve seyahat şirketine teknoloji altyapısı sağlıyor. Bu yüzden Amadeus'da ortaya çıkan bir güvenlik açığı, dünyanın dört bir yanından havayolu şirketlerini saldırıya açık hâle getirdi. Cathay Pacific, Japan Airlines ve Singapore Airlines gibi büyük havayolu şirketlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda havayolu şirketi, Amadeus yüzünden müşteri bilgilerini çaldırdı.

    Ağustos 2023 ile Eylül 2026 arasındaki rezervasyon kayıtlarının yetkisiz erişime maruz kaldığı olayda, yolcuların isimleri, rezervasyon numaraları ve uçuş bilgileri gibi kişisel verilerin ele geçirildiği bildiriliyor. Bazı rezervasyonlarda e-posta adresleri, telefon numaraları, pasaport bilgileri, seyahat belgeleri ve sadakat programı üyelik numaralarının da açığa çıkmış olabileceği belirtiliyor.

    Amadeus Kaynaklı Veri İhlali Çok Sayıda Havayolu Şirketini Etkiledi

    Havayolu şirketlerinin kullandığı sistem hacklendi Tam Boyutta Gör
    Amadeus IT Group'un Altéa isimli rezervasyon yazılımını 130'dan fazla müşterinin kullanıyor olması, bu altyapının havacılık sektöründe ne kadar yaygın olduğunu gösteriyor. Amadeus, sorunu gidermek için gerekli önlemlerin alındığını ve sistemlerdeki izleme ve tehdit tespit kabiliyetlerinin güçlendirildiğini açıkladı. Ancak bu önlemler alınmadan önce tam olarak kaç havayolunun etkilendiği bilinmiyor. Bu yüzden önümüzdeki dönemde etkilenen havayollarının sayısında artış yaşanabilir.

    Nitekim daha şimdiden bazı önemli havayolu şirketleri Amadeus kaynaklık güvenlik ihlalleri yaşadıklarını tespit edip bildirmeye başladı. Güvenlik ihlalinden etkilenen havayolu şirketleri arasında ilk dikkat çekenlerden biri Hong Kong merkezli Cathay Pacific oldu. Şirket, 30 Ekim'de yaptığı açıklamada yaklaşık 53 bin rezervasyonun bu olaydan etkilendiğini duyurdu. Sonraki günlerde Japonya'nın en büyük havayolu şirketlerinden Japan Airlines (JAL), Güney Koreli havayolu şirketleri Korean Air ve Asiana Airlines, bir diğer Japon havayolu şirketi All Nippon Airways (ANA), Alman havayolu Condor ve Malaysia Airlines da benzer veri sızıntılarının yaşandığını açıkladı. Son olarak benzer bir açıklama da Singapore Airlines'tan geldi. Singapore Airlines da yaklaşık 46 bin rezervasyon kaydının güvenlik ihlalinden etkilenmiş olabileceğini bildirdi.

    Bu sızıntılar sırasında pasaport ve iletişim bilgileri gibi bazı kritik verilerin de ele geçirilmiş olabileceği kabul ediliyor olsa da kredi kartı bilgileri ve şifreler gibi finansal verilerin etkilendiğine dair bir bulguya rastlanmadığı vurgulanıyor. Nitekim son açıklamayı yapan Singapore Airlines da Amadeus'un kendilerine banka hesabı veya kredi kartı bilgilerinin açığa çıkmadığını ve herhangi bir rezervasyonun değiştirilmediğini bildirdiğini söylüyor.

    Türkiye'de THY ve Pegasus gibi havayolu şirketlerinin de Amadeus ile iş birlikleri bulunuyor. Ancak bu şirketlerin söz konusu sızıntıdan etkilenen sistemleri kullanıp kullanmadığı net değil. Çünkü Amadeus havacılık sektörünün pek çok farklı alanına yönelik çözümler sunuyor. Örneğin THY, Amadeus'u farklı satış kanallarında kişiselleştirilmiş teklifler sunmak ve bilet arama süreçlerini iyileştirmek için kullanıyor. Bu yüzden ülkemizdeki havayolu şirketlerinin bu sızıntıdan ne ölçüde etkilendiği bilinmiyor. Ancak şu ana kadar bu yönde bir uyarı gelmiş değil.

    Havayolu şirketlerinin etkilenen müşterileri tespit ederek önümüzdeki bilgilendirmesi bekleniyor. Ancak bu süreçte kullanıcıların dikkatli olması gerkiyor. Özellikle isim, uçuş güzergâhı, seyahat tarihi ve rezervasyon numarası gibi bilgilerin bir araya gelmesi, kötü niyetli kişilerin havayolu şirketlerinden geliyormuş gibi görünen sahte e-postalar veya mesajlar hazırlamasını kolaylaştırabilir. Örneğin yolcuların seyahat tarihlerini ve uçuş bilgilerini bilen saldırganlar, rezervasyonlarında sorun olduğu ya da ek ödeme yapmaları gerektiği yönünde sahte bildirimler gönderebilir. Bu tür mesajlarda gerçek rezervasyon bilgilerinin kullanılması, dolandırıcılık girişimlerinin daha inandırıcı görünmesine neden olabilir. Bu nedenle yolcuların kendilerine ulaşan şüpheli bağlantılara tıklamaması, ödeme veya kişisel bilgi talep eden mesajları doğrudan havayolu şirketlerinin resmî kanallarından doğrulaması önem taşıyor. Ayrıca banka ve kredi kartı bilgilerinin ihlalden etkilendiğine dair şu ana kadar bir bulgu bulunmasa da finansal hesaplarda olağan dışı hareketlerin takip edilmesinde fayda var.

    Kaynakça https://www.businesstraveller.com/news/amadeus-data-breach-airlines-passenger-information-exposed/ https://www.reuters.com/world/asia-pacific/singapore-airlines-says-46000-booking-records-affected-by-amadeus-breach-2026-11-04/
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