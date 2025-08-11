Giriş
    Deniz platformlarına yapay zeka desteği: Havelsan ADVENT’e yapay zeka geliyor

    HAVELSAN'ın Deniz Kuvvetleri için geliştirdiği Ağ Destekli Savaş Yönetim Sistemi ADVENT'e MAIN yapay zekası entegre ediliyor. Bakım ve karar destek konularında yapay zekadan yararlanılacak.

    Havelsan ADVENT’e yapay zeka geliyor Tam Boyutta Gör
    Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen en kapsamlı savaş yönetim sistemi olan HAVELSAN ADVENT’e (Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi) yapay zeka desteği geliyor. HAVELSAN’ın Kurumsal Yapay Zeka Platformu MAIN, ADVENT SYS’ye entegre edilecek ve ADVENT SYS yeni özellikler kazanacak.

    Deniz Kuvvetleri Araştırma Merkezi Komutanlığı ile geliştirilen ve en iyi savaş yönetim sistemleri arasında gösterilen ADVENT, modern deniz harekatının ihtiyaçları doğrultusunda tasarlandı. ADVENT SYS, harekat ortamında eş zamanlı karar alma, komuta ve kontrol süreçlerini ileri düzeye taşıyor. Türkiye dahil 9 ülkede aktif olarak kullanılan ADVENT SYS, HAVELSAN'ı küresel ölçekte savunma teknolojileri alanında güvenilir ve etkin bir oyuncu olarak konumlandırıyor.

    Havelsan ADVENT’e yapay zeka geliyor Tam Boyutta Gör

    Yapay zeka ile gelen özellikler neler?

    MAIN yapay zeka entegrasyon çalışmaları iki faz halinde yürütülüyor. Projenin ilk fazı tamamlandı ve Bakım Destek Asistanı özelliği eklendi. Bu özellik sayesinde yapay zeka aracılığıyla bakım adımlarını belirleme, bakım talimatlarını arama/bulma, sistem çapında soru/cevap desteği sunulması özellikleri sunuluyor.

    Projenin ikinci fazında ise yapay zeka aracılığıyla karar destek sürecinde tavsiyeler sunulacak. Operatörlere destek ve tavsiye verecek, karar alma süreci hızlanacak. Tanımlama ve sınıflandırma, anomali tespiti, seyir güvenliği, durumsal farkındalık, eğitim faaliyetleri gibi kabiliyetler; büyük veri, makine öğrenimi, görüntü tanıma ve büyük dil modelleri (LLM) gibi ileri teknolojilerden destek alınacak.

