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    HAVELSAN’ın savaş yönetim sistemi ilk kez bir NATO ülkesine ihraç edildi

    HAVELSAN tarafından geliştirilen ADVENT Savaş Yönetim Sistemi, CAm.ROMAN korvetiyle birlikte Romanya'ya teslim edildi. Böylece sistem ilk kez bir NATO ülkesinin envanterine girmiş oldu.

    HAVELSAN ADVENT, ilk kez bir NATO ülkesine ihraç edildi Tam Boyutta Gör
    Türk savunma sanayisinin deniz platformları için geliştirdiği ADVENT Savaş Yönetim Sistemi (SYS), ilk kez bir NATO üyesi ülkenin envanterine girdi. HAVELSAN tarafından geliştirilen sistem, CAm.ROMAN korvetinin Romanya'ya teslimi kapsamında Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın kullanımına sunuldu.

    Romanya, ADVENT’i kullanacak

    İhracat sözleşmesi kapsamında ADVENT Savaş Yönetim Sistemi de gemiyle birlikte Romanya Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi. Böylece daha önce Pakistan, Endonezya, Ukrayna, Katar, Umman, Nijerya, Malezya ve Şili gibi farklı kıtalardaki ülkelere ihraç edilen ADVENT, ilk kez bir NATO müttefikinin envanterine girmiş oldu.

    Romanya'ya teslim edilen sürüm, Türk Deniz Kuvvetleri'nin kullandığı ADVENT SYS'nin Romanya'nın harekat ihtiyaçlarına göre uyarlanmış versiyonu olarak geliştirildi. Sistemin modüler mimarisi, farklı kullanıcı gereksinimlerine göre özelleştirilebilmesini sağlıyor.

    Kuvvet odaklı mimariyle geliştirildi

    HAVELSAN'ın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile yakın iş birliği içinde geliştirdiği ADVENT Savaş Yönetim Sistemi, yalnızca tek bir gemiyi yönetmek yerine birden fazla platformu ortak harekat resmi altında birleştiren kuvvet odaklı bir mimari üzerine kuruldu.

    Sistem tehdit değerlendirme, karar destek, hedef tespiti ile silah ve sensör kontrolü dahil olmak üzere operasyonel süreçlerin tamamını kapsıyor. Bu sayede komuta kademesine daha yüksek durumsal farkındalık ve etkin karar alma kabiliyeti sunuyor.

    ADVENT ayrıca farklı iletişim protokolleri üzerinden müttefik kuvvetlerle birlikte çalışabilirlik sağlayabiliyor. Küçük botlardan büyük muharip gemilere, kara konuşlu komuta merkezlerinden insansız sistemlere kadar geniş bir platform yelpazesine uyarlanabiliyor. Su üstü, su altı ve hava harekat ortamlarında görev yapan çok sayıda platformda kullanılabilen sistemin kapsamı, insansız deniz araçları için geliştirilen ADVENT ROTA görev yönetim sistemi ile daha da genişletildi.

    Yapay zeka destekli yeni sürümü geliştiriliyor

    Milyonlarca satır koddan oluşan altyapıya sahip ADVENT, ilk kez 2019 yılında Ada sınıfı korvet TCG Kınalıada'da hizmete girdi. Daha sonra TCG Ufuk, TCG Anadolu ve CAm.ROMAN dahil olmak üzere giderek artan sayıda platforma entegre edildi.

    HAVELSAN, sistemi "ADVENT AI" adı verilen yapay zeka destekli yeni sürümüyle geliştirmeyi sürdürüyor. Şirket, sistemin farklı versiyonlarını yeni ülkelere sunmaya hazırlanıyor. Yapay zeka desteğinin ardından ADVENT, operatörlere destek ve tavsiye verecek.

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